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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाआशुतोष रांका ने पूछा- सीईसी के साथ बैठक से राहुल को क्यों रोक रही बीजेपी?

आशुतोष रांका ने पूछा- सीईसी के साथ बैठक से राहुल को क्यों रोक रही बीजेपी?

आशुतोष रांका ने कहा कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों के साथ बैठक करने से क्यों रोका जा रहा है. क्या चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संस्था नहीं है?

Written By : राजेश कुमार |  Updated at : 06 Oct 2026 08:40 PM (IST)
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लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी मुख्य चुनाव आयुक्त से मिलने की मांग को लेकर मंगलवार को आकाशवाणी भवन परिसर में अनशन पर बैठ गए. हालांकि, पुलिस ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ अन्य कांग्रेस नेताओं और समर्थकों को हिरासत में ले लिया. इसके बाद कॉकरोच पार्टी के सह-संयोजक आशुतोष रांका ने सरकार और केंद्र की सत्ताधारी पार्टी पर हमला बोला.

आशुतोष रांका ने कहा कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों के साथ बैठक करने से क्यों रोका जा रहा है. क्या चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संस्था नहीं है? रांका ने आकाशवाणी भवन परिसर में एक पेड़ के नीचे बैठे विपक्ष के नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत अन्य नेताओं का वीडियो भी शेयर किया.

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About the author राजेश कुमार

राजेश कुमार पत्रकारिता जगत में पिछले करीब 14 सालों से ज्यादा वक्त से अपना योगदान दे रहे हैं. राष्ट्रीय और सामाजिक मुद्दों से लेकर अपराध जगत तक, हर मुद्दे पर वह स्टोरी लिखते आए हैं. इसके साथ ही, किसी खबरों पर किस तरह अलग-अलग आइडियाज के साथ स्टोरी की जाए, इसके लिए वह अपने सहयोगियों का लगातार मार्गदर्शन करते रहे हैं. इनकी अंतर्राष्ट्रीय जगत की खबरों पर खास नज़र रहती है, जबकि भारत की राजनीति में ये गहरी रुचि रखते हैं. इन्हें क्रिकेट खेलना काफी पसंद और खाली वक्त में पसंद की फिल्में भी खूब देखते हैं. पत्रकारिता की दुनिया में कदम रखने से पहले उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर ऑफ ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म किया है. राजनीति, चुनाव, अंतरराष्ट्रीय संबंधों और अर्थव्यवस्था जैसे मुद्दों पर राजेश कुमार लगातार लिखते आ रहे हैं.
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Published at : 06 Oct 2026 08:28 PM (IST)
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