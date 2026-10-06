आशुतोष रांका ने पूछा- सीईसी के साथ बैठक से राहुल को क्यों रोक रही बीजेपी?
आशुतोष रांका ने कहा कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों के साथ बैठक करने से क्यों रोका जा रहा है. क्या चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संस्था नहीं है?
लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी मुख्य चुनाव आयुक्त से मिलने की मांग को लेकर मंगलवार को आकाशवाणी भवन परिसर में अनशन पर बैठ गए. हालांकि, पुलिस ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ अन्य कांग्रेस नेताओं और समर्थकों को हिरासत में ले लिया. इसके बाद कॉकरोच पार्टी के सह-संयोजक आशुतोष रांका ने सरकार और केंद्र की सत्ताधारी पार्टी पर हमला बोला.
आशुतोष रांका ने कहा कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों के साथ बैठक करने से क्यों रोका जा रहा है. क्या चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संस्था नहीं है? रांका ने आकाशवाणी भवन परिसर में एक पेड़ के नीचे बैठे विपक्ष के नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत अन्य नेताओं का वीडियो भी शेयर किया.
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