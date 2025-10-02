Maruti Victoris से लेकर Citroen Basalt X तक: सितंबर 2025 में लॉन्च हुईं कई नई SUVs, देखें लिस्ट

भारतीय ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हमेशा की तरह इस सितंबर 2025 में भी काफी एक्टिव रही. इस बार कई कंपनियों ने अपनी नई SUVs पेश कीं, जिनमें Maruti Suzuki, Vinfast, Volvo और Citroen जैसे ब्रांड शामिल हैं. खास बात ये रही कि इस बार पेट्रोल, हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक—तीनों तरह की SUVs को मार्केट में उतारा गया. इन गाड़ियों की कीमत से लेकर उनके फीचर्स तक, हर चीज ने ग्राहकों का ध्यान खींचा है. आइए इन कारों के फीचर्स पर नजर डालते हैं.

Maruti Suzuki Victoris

मारुति सुजुकी ने Victoris को अपने एरेना नेटवर्क के जरिए लॉन्च किया है. यह SUV कंपनी की Grand Vitara के प्लेटफॉर्म पर बनी है और Brezza और Vitara के बीच पोजिशन की गई है. इसकी शुरुआती कीमत 10.49 लाख रखी गई है. Victoris में 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन के साथ माइल्ड हाइब्रिड, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड और CNG वेरिएंट मिलते हैं. ऑटोमैटिक मॉडल में AWD का ऑप्शन भी है, जो ऑफ-रोडिंग लवर्स के लिए एक बड़ा प्लस प्वॉइंट है.

Vinfast VF6

वियतनाम की ऑटो कंपनी Vinfast ने भारत में अपनी पहली इलेक्ट्रिक SUV VF6 को 6 सितंबर 2025 को लॉन्च किया. यह 4.23 मीटर लंबी कॉम्पैक्ट SUV है जिसकी शुरुआती कीमत 16.49 लाख रखी गई है. VF6 में 59.6 kWh बैटरी पैक है, जो 204 hp पावर और 310 Nm टॉर्क देती है. इसकी ARAI सर्टिफाइड रेंज 410 km है, जबकि WLTP स्टैंडर्ड पर यह 480 km चल सकती है. फास्ट चार्जिंग से यह सिर्फ 25 मिनट में 80% चार्ज हो जाती है. इसमें 12.9-इंच टचस्क्रीन, वेंटिलेटेड सीट्स, हेड्स-अप डिस्प्ले और 7 एयरबैग जैसे फीचर्स मिलते हैं.

Vinfast VF7

VF6 के बाद Vinfast ने VF7 को भी लॉन्च किया. यह मिड-साइज SUV है जिसकी लंबाई 4.5 मीटर है. इसकी शुरुआती कीमत 20.89 लाख है. इसमें 70.8 kWh बैटरी दी गई है. VF7 में दो ऑप्शन -204 hp वाली सिंगल मोटर और 350 hp वाली डुअल मोटर AWD हैं. WLTP स्टैंडर्ड पर यह SUV 510 km तक की रेंज देती है. इसका डिजाइन मॉडर्न और बोल्ड है, जिसमें LED टेललाइट्स और पैनोरमिक रूफ शामिल है.

Volvo EX30

वोल्वो ने सितंबर 2025 के मध्य में अपनी सबसे किफायती EV SUV EX30 को भारत में लॉन्च किया. इसकी कीमत 39.99 लाख से शुरू होती है और यह BMW iX1 और Hyundai Ioniq 5 को टक्कर देती है. EX30 में 69 kWh बैटरी पैक और 272 hp की इलेक्ट्रिक मोटर है. WLTP स्टैंडर्ड पर इसकी रेंज 480 km है. सिर्फ 25 मिनट में यह 150 kW DC चार्जर से चार्ज हो सकती है. वोल्वो की सिग्नेचर सेफ्टी फीचर्स जैसे 7 एयरबैग, ESC और लेवल-2 ADAS इसमें मौजूद हैं. इसका मिनिमलिस्टिक इंटीरियर और रिसाइकल्ड मटेरियल इसे इको-फ्रेंडली बनाते हैं.

Citroen Basalt X

Citroen Basalt X को 5 सितंबर को पेश किया गया और इसकी शुरुआती कीमत 11.63 लाख है. इसमें 1.2-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन है जो 110 hp पावर देता है और माइलेज करीब 18 kmpl है. Basalt X का डिजाइन कूपे-स्टाइल का है, जो युवाओं को खासा पसंद आएगा. इसके इंटीरियर में ब्रॉन्ज एक्सेंट्स, नया डैशबोर्ड और ब्लैक-टैन अपहोल्स्ट्री दी गई है. साथ ही इसमें ADAS लेवल-1, 360-डिग्री कैमरा और कीलेस एंट्री जैसे फीचर्स शामिल हैं.

ये भी पढ़ें:- 6 ड्राइव मोड के साथ लग्जरी लुक, अभिषेक शर्मा की गिफ्टेड SUV में मिलते हैं ये शानदार फीचर्स