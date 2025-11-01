1 लाख की डाउन पेमेंट पर Maruti Dzire खरीदें तो हर महीने कितनी बनेगी EMI? जानें राइवल्स

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऑटो1 लाख की डाउन पेमेंट पर Maruti Dzire खरीदें तो हर महीने कितनी बनेगी EMI? जानें राइवल्स

Maruti Dzire Finance Plan: अगर आप Maruti Dzire खरीदने के लिए 1 लाख रुपये की डाउन पेमेंट करते हैं तो बाकी के 6.16 लाख रुपये बैंक से कार लोन के तौर पर लेने होंगे. आइए डिटेल्स जानते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Updated at : 01 Nov 2025 01:45 PM (IST)
अगर आप कोई किफायती और शानदार माइलेज वाली फैमिली कार खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो मारुति डिजायर आपके लिए अच्छा ऑप्शन साबित हो सकती है. जीएसटी कटौती के बाद इस कार को खरीदना अब पहले से भी सस्ता हो गया है. इसके अलावा गाड़ी पर फाइनेंस प्लान भी ऑफर किया जा रहा है.

अगर आप Maruti Dzire को सिर्फ 1 लाख रुपये की डाउन पेमेंट और 10 हजार रुपये की मंथली EMI पर घर ला सकते हैं. आइए इस गाड़ी की फाइनेंस डिटेल्स, इंजन और खासियत पर नजर डालते हैं. 

जीएसटी कटौती के बाद कितनी रह गई कीमत? 

जीएसटी कटौती के बाद अब मारुति डिजायर की एक्स-शोरूम कीमत 6 लाख 26 हजार रुपये से शुरू होती है और टॉप मॉडल के लिए यह कीमत 9.31 लाख रुपये है. अगर आप इस गाड़ी के बेस मॉडल LXI Petrol को दिल्ली में खरीदते हैं तो इसकी ऑन-रोड कीमत करीब 7.16 लाख रुपये होगी. इसमें RTO शुल्क और इंश्योरेंस चार्जेस शामिल हैं.

हर महीने कितनी EMI देनी होगी? 

अगर आप Maruti Dzire खरीदने के लिए 1 लाख रुपये की डाउन पेमेंट करते हैं तो बाकी के 6.16 लाख रुपये बैंक से कार लोन के तौर पर लेने होंगे. अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है तो आपको यह लोन 9 फीसदी ब्याज दर से मिल जाएगा. इस तरह आपको 7 साल के लिए EMI करीब 10 हजार रुपये देनी होगी.

Maruti Dzire के फीचर्स और माइलेज

Maruti Dzire को बेहतर माइलेज के लिए जाना जाता है. इसका मैनुअल वर्जन 24.79 kmpl का माइलेज देता है, जबकि ऑटोमैटिक वर्जन 25.71 kmpl तक का माइलेज देता है. वहीं, CNG वर्जन 30 km/kg से ज्यादा का माइलेज ऑफर करता है. इस कार में 1.2-लीटर का 3-सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 81.58bhp की पावर और 111.7Nm का टॉर्क जनरेट करता है. इसके साथ CNG वेरिएंट का विकल्प भी उपलब्ध है, जिससे यह कार और भी ज्यादा किफायती हो जाती है.

फीचर्स की बात की जाए तो इसमें 9-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस फोन चार्जर और क्रूज कंट्रोल जैसे प्रीमियम फीचर्स दिए गए हैं. खास बात यह है कि यह भारत की पहली सब-कॉम्पैक्ट सेडान है जिसमें सिंगल-पैन सनरूफ मिलता है. शानदार डिजाइन, 5-स्टार सेफ्टी के साथ यह कार अपने सेगमेंट में Honda Amaze और Tata Tigor जैसी कारों को कड़ी टक्कर देती है.

Published at : 01 Nov 2025 01:45 PM (IST)
Maruti Suzuki Maruti Dzire Maruti Dzire On EMI Maruti Dzire Finance Plan
