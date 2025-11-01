हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोMaruti Alto से लेकर Celerio तक, ये हैं देश की किफायती कारें, कीमत 3.69 लाख से शुरू

Maruti Alto से लेकर Celerio तक, ये हैं देश की किफायती कारें, कीमत 3.69 लाख से शुरू

अगर आप पहली नौकरी के बाद नई कार खरीदना चाहते हैं और बजट कम है, तो भारतीय बजार में कई किफायती कारें उपलब्ध हैं, जिनकी कीमत 3.69 लाख से शुरू होती है और माइलेज 34 KM तक देती हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 01 Nov 2025 01:07 PM (IST)
Preferred Sources

अगर आपने अपनी पहली नौकरी शुरू की है और अब अपनी खुद की कार लेने का सपना देख रहे हैं, लेकिन बजट थोड़ा टाइट है, तो ये खबर आपके लिए है. आज के समय में मार्केट में कई ऐसी कारें उपलब्ध हैं जिनकी कीमत कम है, माइलेज शानदार है और मेंटेनेंस खर्च भी बहुत कम आता है. आइए जानते हैं भारत की पांच सबसे किफायती कारों के बारे में जो पहली नौकरी वाले युवाओं के लिए परफेक्ट हैं.

Maruti Suzuki Alto K10 

  • मारुति सुजुकी की ऑल्टो K10 भारत की सबसे सस्ती और पॉपुलर कारों में से एक है. इसकी एक्स शोरूम कीमत सिर्फ 3.69 लाख से शुरू होती है. यह कार 1-लीटर पेट्रोल इंजन के साथ आती है, जो 24.39 से 24.90 km/l (Petrol) और 33.85 km/kg (CNG) तक का माइलेज देती है. इसका कॉम्पैक्ट साइज और लाइट स्टीयरिंग इसे नई ड्राइविंग सीखने वालों के लिए आसान बनाता है. 1.0L डुअलजेट इंजन न सिर्फ पावरफुल है, बल्कि इसमें 6 एयरबैग्स और स्मार्टप्ले इंफोटेनमेंट सिस्टम जैसे फीचर्स भी मिलते हैं. पार्किंग आसान और मेंटेनेंस भी सस्ता है.

Renault Kwid 

  • रेनो क्विड अपने SUV जैसे लुक और फीचर-पैक्ड केबिन के लिए मशहूर है. इसका 999cc इंजन स्मूथ ड्राइव देता है और साथ ही डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, एंड्रॉयड ऑटो, और हाई ग्राउंड क्लीयरेंस जैसी खूबियां इसे खास बनाती हैं. इसकी एक्स शोरूम कीमत 4.29 लाख से शुरू होती है और यह लगभग 22 km/l का माइलेज देती है. इसका डिजाइन युवाओं को आकर्षित करता है.

Tata Tiago 

  • टाटा मोटर्स की टियागो उन लोगों के लिए है जो सेफ्टी और स्मार्ट लुक के साथ माइलेज भी चाहते हैं. इसकी कीमत 4.57 लाख से शुरू होती है. यह कार 20 km/l (Petrol) और 27.28 km/kg (CNG) तक का माइलेज देती है. टियागो का केबिन कम्फर्टेबल है और इसमें बेसिक से लेकर एडवांस सेफ्टी फीचर्स तक मौजूद हैं. पहली बार कार लेने वालों के लिए यह एक स्मार्ट चॉइस है.

Maruti Suzuki Wagon R

  • मारुति वैगनआर लंबे समय से भारतीय ग्राहकों की पहली पसंद बनी हुई है. इसका टॉल-बॉय डिजाइन ज्यादा स्पेस और कम्फर्ट देता है. इसकी एक्स शोरूम कीमत 4.99 लाख से शुरू होती है. वैगनआर का माइलेज लगभग 34 km/kg (CNG) तक है. इसमें स्मार्टप्ले स्टूडियो इंफोटेनमेंट सिस्टम, 6 एयरबैग्स और ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन जैसे फीचर्स भी मौजूद हैं. अगर आप डेली ऑफिस जाने के लिए एक बेहतर कार ढूंढ रहे हैं, तो वैगनआर एक शानदार विकल्प है.

Maruti Celerio

  • मारुति सेलेरियो भारत की सबसे ज्यादा माइलेज देने वाली कारों में से एक है. यह पेट्रोल में 26 km/l और CNG में 34 km/kg तक का माइलेज देती है. इसकी कीमत 4.69 लाख से शुरू होती है. इसमें ऑटोमैटिक (AMT) गियरबॉक्स, स्मार्टप्ले इंफोटेनमेंट सिस्टम और 6 एयरबैग्स जैसे फीचर्स शामिल हैं. 

ये भी पढ़ें: भारत में लॉन्च हुई न्यू जनरेशन Ducati Streetfighter, जानिए कैसे हैं फीचर्स और कीमत?

Published at : 01 Nov 2025 01:07 PM (IST)
Tags :
Best Mileage Cars Affordable Cars In India First Job Car Cheap Cars 2025
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
हम चीन से पीछे चले जाएंगे, AI के लिए भारतीयों की जरूरत; ट्रंप की H-1B वीजा पॉलिसी का अमेरिका में विरोध
हम चीन से पीछे चले जाएंगे, AI के लिए भारतीयों की जरूरत; ट्रंप की H-1B वीजा पॉलिसी का अमेरिका में विरोध
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'मैं नहीं डरूंगा...', जान से मारने की धमकी मिलने पर BJP सांसद रवि किशन की पहली प्रतिक्रिया
'मैं नहीं डरूंगा', जान से मारने की धमकी मिलने पर BJP सांसद रवि किशन की पहली प्रतिक्रिया
बॉलीवुड
शाहरुख खान के बर्थडे पर फैंस को मिलेगा तोहफा, रिलीज हो सकता ‘किंग’ के टीजर के साथ टाइटल!
शाहरुख खान के बर्थडे पर फैंस को मिलेगा तोहफा, रिलीज हो सकता ‘किंग’ का टीजर
स्पोर्ट्स
IND vs SA ODI Record: भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका ODI मुकाबलों में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन? टॉप पर इस खिलाड़ी का नाम
भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका ODI मुकाबलों में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन? टॉप पर इस खिलाड़ी का नाम
Advertisement

वीडियोज

शहनाज गिल | बिग बॉस 13 बनाम बिग बॉस 19 | बसीर अली का चौंकाने वाला ऐलविक्शन | शहबाज बदेशा
Shehnaaz Gill Movie Ikk Kudi | Ikk Kudi Public Review | रोते हुए शहनाज गिल के प्रशंसक | पंजाबी फिल्म
Jammu Kashmir News: बारामूला में आग ने मचाया हड़कंप, लोग घर छोड़ने को मजबूर! | ABP NEWS
Dularchand Case: गोली लगने से हुई 'दुलारचंद की मौत? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुल गया हत्या का राज!
Dularchand Case: बिहार में चुनावी युद्ध के बीच दुलारचंद हत्याकांड को लेकर जुबानी जंग तेज! | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
हम चीन से पीछे चले जाएंगे, AI के लिए भारतीयों की जरूरत; ट्रंप की H-1B वीजा पॉलिसी का अमेरिका में विरोध
हम चीन से पीछे चले जाएंगे, AI के लिए भारतीयों की जरूरत; ट्रंप की H-1B वीजा पॉलिसी का अमेरिका में विरोध
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'मैं नहीं डरूंगा...', जान से मारने की धमकी मिलने पर BJP सांसद रवि किशन की पहली प्रतिक्रिया
'मैं नहीं डरूंगा', जान से मारने की धमकी मिलने पर BJP सांसद रवि किशन की पहली प्रतिक्रिया
बॉलीवुड
शाहरुख खान के बर्थडे पर फैंस को मिलेगा तोहफा, रिलीज हो सकता ‘किंग’ के टीजर के साथ टाइटल!
शाहरुख खान के बर्थडे पर फैंस को मिलेगा तोहफा, रिलीज हो सकता ‘किंग’ का टीजर
स्पोर्ट्स
IND vs SA ODI Record: भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका ODI मुकाबलों में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन? टॉप पर इस खिलाड़ी का नाम
भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका ODI मुकाबलों में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन? टॉप पर इस खिलाड़ी का नाम
इंडिया
'बदलाव तभी होता है जब किसी की बातें...', छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस पर रायपुर में बोले PM मोदी
'बदलाव तभी होता है जब किसी की बातें...', छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस पर रायपुर में बोले PM मोदी
बिहार
'अब बिहारी कहलाना अपमान नहीं, सम्मान की बात', बिहार चुनाव से पहले CM नीतीश कुमार का संदेश
'अब बिहारी कहलाना अपमान नहीं, सम्मान की बात', बिहार चुनाव से पहले CM नीतीश कुमार का संदेश
हेल्थ
पानी पीते ही लगने लगती है पेशाब, शरीर में हो सकती है ये दिक्कत
पानी पीते ही लगने लगती है पेशाब, शरीर में हो सकती है ये दिक्कत
ट्रेंडिंग
15 लाख की EV कार का ये हाल... बीच सड़क हुई बंद तो ई-रिक्शा से खिंचवाया; वीडियो वायरल
15 लाख की EV कार का ये हाल... बीच सड़क हुई बंद तो ई-रिक्शा से खिंचवाया; वीडियो वायरल
ENT LIVE
इमरान हाशमी का इंटरव्यू | यामी गौतम | हक़ | शाह बानो केस से प्रेरित
इमरान हाशमी का इंटरव्यू | यामी गौतम | हक़ | शाह बानो केस से प्रेरित
ABP NEWS
Bihar Elections 2025: 'Bihar में NDA देगी 1 करोड़ नौकरियों की सौगात'- Samrat Choudhary
Bihar Elections 2025: 'Bihar में NDA देगी 1 करोड़ नौकरियों की सौगात'- Samrat Choudhary
ABP NEWS
Yogi Aditynath: 'अब लाल सलाम नहीं जय श्री राम का नारा गूंजेगा' |bihar Elctions 2025
Yogi Aditynath: 'अब लाल सलाम नहीं जय श्री राम का नारा गूंजेगा' |bihar Elctions 2025
ABP NEWS
'Rahul जैसा भाषा तो पाकिस्तान भी इस्तेमाल नहीं करता'- Sudhanshu Trivedi | ABP NEWS SHORTS
'Rahul जैसा भाषा तो पाकिस्तान भी इस्तेमाल नहीं करता'- Sudhanshu Trivedi | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Elections 2025: '87 लाख किसानों को देंगे 3000 रूपए'-Samrat Choudhary |NDA News
Bihar Elections 2025: '87 लाख किसानों को देंगे 3000 रूपए'-Samrat Choudhary |NDA News
Embed widget