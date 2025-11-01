Maruti Alto से लेकर Celerio तक, ये हैं देश की किफायती कारें, कीमत 3.69 लाख से शुरू

अगर आपने अपनी पहली नौकरी शुरू की है और अब अपनी खुद की कार लेने का सपना देख रहे हैं, लेकिन बजट थोड़ा टाइट है, तो ये खबर आपके लिए है. आज के समय में मार्केट में कई ऐसी कारें उपलब्ध हैं जिनकी कीमत कम है, माइलेज शानदार है और मेंटेनेंस खर्च भी बहुत कम आता है. आइए जानते हैं भारत की पांच सबसे किफायती कारों के बारे में जो पहली नौकरी वाले युवाओं के लिए परफेक्ट हैं.

Maruti Suzuki Alto K10

मारुति सुजुकी की ऑल्टो K10 भारत की सबसे सस्ती और पॉपुलर कारों में से एक है. इसकी एक्स शोरूम कीमत सिर्फ 3.69 लाख से शुरू होती है. यह कार 1-लीटर पेट्रोल इंजन के साथ आती है, जो 24.39 से 24.90 km/l (Petrol) और 33.85 km/kg (CNG) तक का माइलेज देती है. इसका कॉम्पैक्ट साइज और लाइट स्टीयरिंग इसे नई ड्राइविंग सीखने वालों के लिए आसान बनाता है. 1.0L डुअलजेट इंजन न सिर्फ पावरफुल है, बल्कि इसमें 6 एयरबैग्स और स्मार्टप्ले इंफोटेनमेंट सिस्टम जैसे फीचर्स भी मिलते हैं. पार्किंग आसान और मेंटेनेंस भी सस्ता है.

Renault Kwid

रेनो क्विड अपने SUV जैसे लुक और फीचर-पैक्ड केबिन के लिए मशहूर है. इसका 999cc इंजन स्मूथ ड्राइव देता है और साथ ही डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, एंड्रॉयड ऑटो, और हाई ग्राउंड क्लीयरेंस जैसी खूबियां इसे खास बनाती हैं. इसकी एक्स शोरूम कीमत 4.29 लाख से शुरू होती है और यह लगभग 22 km/l का माइलेज देती है. इसका डिजाइन युवाओं को आकर्षित करता है.

Tata Tiago

टाटा मोटर्स की टियागो उन लोगों के लिए है जो सेफ्टी और स्मार्ट लुक के साथ माइलेज भी चाहते हैं. इसकी कीमत 4.57 लाख से शुरू होती है. यह कार 20 km/l (Petrol) और 27.28 km/kg (CNG) तक का माइलेज देती है. टियागो का केबिन कम्फर्टेबल है और इसमें बेसिक से लेकर एडवांस सेफ्टी फीचर्स तक मौजूद हैं. पहली बार कार लेने वालों के लिए यह एक स्मार्ट चॉइस है.

Maruti Suzuki Wagon R

मारुति वैगनआर लंबे समय से भारतीय ग्राहकों की पहली पसंद बनी हुई है. इसका टॉल-बॉय डिजाइन ज्यादा स्पेस और कम्फर्ट देता है. इसकी एक्स शोरूम कीमत 4.99 लाख से शुरू होती है. वैगनआर का माइलेज लगभग 34 km/kg (CNG) तक है. इसमें स्मार्टप्ले स्टूडियो इंफोटेनमेंट सिस्टम, 6 एयरबैग्स और ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन जैसे फीचर्स भी मौजूद हैं. अगर आप डेली ऑफिस जाने के लिए एक बेहतर कार ढूंढ रहे हैं, तो वैगनआर एक शानदार विकल्प है.

Maruti Celerio

मारुति सेलेरियो भारत की सबसे ज्यादा माइलेज देने वाली कारों में से एक है. यह पेट्रोल में 26 km/l और CNG में 34 km/kg तक का माइलेज देती है. इसकी कीमत 4.69 लाख से शुरू होती है. इसमें ऑटोमैटिक (AMT) गियरबॉक्स, स्मार्टप्ले इंफोटेनमेंट सिस्टम और 6 एयरबैग्स जैसे फीचर्स शामिल हैं.

