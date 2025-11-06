हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऑटोMaruti Suzuki Celerio से लेकर Tata Punch तक: ये हैं 10 लाख रुपए से कम कीमत की टॉप माइलेज कारें

Maruti Suzuki Celerio से लेकर Tata Punch तक: ये हैं 10 लाख रुपए से कम कीमत की टॉप माइलेज कारें

अगर आप 10 लाख रुपए से कम बजट में ज्यादा माइलेज देने वाली कार ढूंढ रहे हैं, तो Maruti Suzuki Celerio से लेकर Tata Punch तक ये टॉप कारें आपके लिए बेहतर हैं. आइए कीमत और फीचर्स के बारे में जानते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 06 Nov 2025 03:28 PM (IST)
GST Tax कम होते ही कारों की खरीदारी में तेजी आ गई है, लेकिन पेट्रोल और डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों के कारण अब लोग केवल स्टाइल और फीचर्स नहीं, बल्कि माइलेज को सबसे अहम फैक्टर मानने लगे हैं. अगर आपका बजट 10 लाख तक है, तो आपके पास कई ऐसे बेहतरीन विकल्प हैं जो शानदार फ्यूल एफिशिएंसी के साथ कम्फर्ट और मॉडर्न डिजाइन भी ऑफर करते हैं. आइए इन कारों के बारे में विस्तार से जानते हैं.

Maruti Suzuki Celerio 

  • Maruti Suzuki Celerio लंबे समय से अपनी बेहतरीन माइलेज और किफायती मेंटेनेंस के लिए जानी जाती है. इस कार की शुरुआती कीमत लगभग 4.7 लाख है. यह पेट्रोल और CNG दोनों विकल्पों में आती है. पेट्रोल वेरिएंट लगभग 26.6 km/l का माइलेज देता है, जबकि CNG वेरिएंट 35.12 km/kg तक चलती है. Celerio खासतौर पर उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो रोज़ाना शहर में ड्राइव करते हैं और एक हल्की, आसान हैंडलिंग वाली कार चाहते हैं. इसका स्मूद इंजन और हल्का बॉडी स्ट्रक्चर इसे एक बेहतरीन “डेली कम्यूटर कार” बनाते हैं.

Maruti Suzuki Wagon R 

  • Wagon R भारत की सबसे भरोसेमंद और पॉपुलर फैमिली कारों में से एक है. लगभग 5 लाख की शुरुआती कीमत पर यह कार 26.1 km/l का माइलेज देती है. इसकी हाई सीटिंग पोजिशन, बड़ी केबिन स्पेस और बेहतर बनाती है. Wagon R शहर के ट्रैफिक में भी बेहद आसान ड्राइविंग अनुभव देती है, इसलिए यह कई लोगों की “ऑल-राउंडर” पसंद बनी हुई है.

Maruti Suzuki Alto K10 

  • अगर आप पहली बार कार खरीद रहे हैं और बजट सीमित है, तो Alto K10 एक शानदार चुनाव है. इसकी कीमत 3.7 लाख से शुरू होती है और यह करीब 24.8 km/l का माइलेज देती है. Alto K10 कॉम्पैक्ट साइज, कम मेंटेनेंस और आसान हैंडलिंग के कारण नए ड्राइवर्स के बीच काफी पॉपुलर है. यह ऑफिस जाने या शहर में रोजमर्रा के छोटे सफरों के लिए एक भरोसेमंद और सस्ती कार है.

Hyundai Exter 

  • जो लोग स्टाइल और माइलेज दोनों चाहते हैं, उनके लिए Hyundai Exter एक शानदार ऑप्शन है. यह कार लगभग 5.7 लाख की शुरुआती कीमत में मिलती है और 19 km/l तक का माइलेज देती है. Exter अपने मॉडर्न SUV लुक, High ग्राउंड क्लियरेंस और फीचर-रिच इंटीरियर के कारण युवाओं की पसंद बन रही है. यह उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो बजट में SUV जैसा लुक और फील चाहते हैं.

Tata Punch 

  • Tata Punch भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली माइक्रो SUVs में से एक है. इसका बेस मॉडल लगभग 6 लाख में आता है और यह करीब 18 km/l का माइलेज देती है. Punch अपनी मजबूत बिल्ड क्वालिटी और 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग के लिए जानी जाती है. इसमें प्रीमियम इंटीरियर, टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और हाइट-एडजस्टेबल सीट्स जैसे फीचर्स मिलते हैं. यह छोटे परिवारों के लिए एक सुरक्षित, स्टाइलिश और भरोसेमंद SUV है.

ये भी पढ़ें:- GST बूस्टर का असर! एक महीने में Maruti, Tata और Mahindra ने तोड़े सेल्स रिकॉर्ड

 
Published at : 06 Nov 2025 03:28 PM (IST)
