Maruti Suzuki Celerio से लेकर Tata Punch तक: ये हैं 10 लाख रुपए से कम कीमत की टॉप माइलेज कारें

GST Tax कम होते ही कारों की खरीदारी में तेजी आ गई है, लेकिन पेट्रोल और डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों के कारण अब लोग केवल स्टाइल और फीचर्स नहीं, बल्कि माइलेज को सबसे अहम फैक्टर मानने लगे हैं. अगर आपका बजट 10 लाख तक है, तो आपके पास कई ऐसे बेहतरीन विकल्प हैं जो शानदार फ्यूल एफिशिएंसी के साथ कम्फर्ट और मॉडर्न डिजाइन भी ऑफर करते हैं. आइए इन कारों के बारे में विस्तार से जानते हैं.

Maruti Suzuki Celerio

Maruti Suzuki Celerio लंबे समय से अपनी बेहतरीन माइलेज और किफायती मेंटेनेंस के लिए जानी जाती है. इस कार की शुरुआती कीमत लगभग 4.7 लाख है. यह पेट्रोल और CNG दोनों विकल्पों में आती है. पेट्रोल वेरिएंट लगभग 26.6 km/l का माइलेज देता है, जबकि CNG वेरिएंट 35.12 km/kg तक चलती है. Celerio खासतौर पर उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो रोज़ाना शहर में ड्राइव करते हैं और एक हल्की, आसान हैंडलिंग वाली कार चाहते हैं. इसका स्मूद इंजन और हल्का बॉडी स्ट्रक्चर इसे एक बेहतरीन “डेली कम्यूटर कार” बनाते हैं.

Maruti Suzuki Wagon R

Wagon R भारत की सबसे भरोसेमंद और पॉपुलर फैमिली कारों में से एक है. लगभग 5 लाख की शुरुआती कीमत पर यह कार 26.1 km/l का माइलेज देती है. इसकी हाई सीटिंग पोजिशन, बड़ी केबिन स्पेस और बेहतर बनाती है. Wagon R शहर के ट्रैफिक में भी बेहद आसान ड्राइविंग अनुभव देती है, इसलिए यह कई लोगों की “ऑल-राउंडर” पसंद बनी हुई है.

Maruti Suzuki Alto K10

अगर आप पहली बार कार खरीद रहे हैं और बजट सीमित है, तो Alto K10 एक शानदार चुनाव है. इसकी कीमत 3.7 लाख से शुरू होती है और यह करीब 24.8 km/l का माइलेज देती है. Alto K10 कॉम्पैक्ट साइज, कम मेंटेनेंस और आसान हैंडलिंग के कारण नए ड्राइवर्स के बीच काफी पॉपुलर है. यह ऑफिस जाने या शहर में रोजमर्रा के छोटे सफरों के लिए एक भरोसेमंद और सस्ती कार है.

Hyundai Exter

जो लोग स्टाइल और माइलेज दोनों चाहते हैं, उनके लिए Hyundai Exter एक शानदार ऑप्शन है. यह कार लगभग 5.7 लाख की शुरुआती कीमत में मिलती है और 19 km/l तक का माइलेज देती है. Exter अपने मॉडर्न SUV लुक, High ग्राउंड क्लियरेंस और फीचर-रिच इंटीरियर के कारण युवाओं की पसंद बन रही है. यह उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो बजट में SUV जैसा लुक और फील चाहते हैं.

Tata Punch