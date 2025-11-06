एक्सप्लोरर
Maruti Suzuki Celerio से लेकर Tata Punch तक: ये हैं 10 लाख रुपए से कम कीमत की टॉप माइलेज कारें
अगर आप 10 लाख रुपए से कम बजट में ज्यादा माइलेज देने वाली कार ढूंढ रहे हैं, तो Maruti Suzuki Celerio से लेकर Tata Punch तक ये टॉप कारें आपके लिए बेहतर हैं. आइए कीमत और फीचर्स के बारे में जानते हैं.
GST Tax कम होते ही कारों की खरीदारी में तेजी आ गई है, लेकिन पेट्रोल और डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों के कारण अब लोग केवल स्टाइल और फीचर्स नहीं, बल्कि माइलेज को सबसे अहम फैक्टर मानने लगे हैं. अगर आपका बजट 10 लाख तक है, तो आपके पास कई ऐसे बेहतरीन विकल्प हैं जो शानदार फ्यूल एफिशिएंसी के साथ कम्फर्ट और मॉडर्न डिजाइन भी ऑफर करते हैं. आइए इन कारों के बारे में विस्तार से जानते हैं.
Maruti Suzuki Celerio
- Maruti Suzuki Celerio लंबे समय से अपनी बेहतरीन माइलेज और किफायती मेंटेनेंस के लिए जानी जाती है. इस कार की शुरुआती कीमत लगभग 4.7 लाख है. यह पेट्रोल और CNG दोनों विकल्पों में आती है. पेट्रोल वेरिएंट लगभग 26.6 km/l का माइलेज देता है, जबकि CNG वेरिएंट 35.12 km/kg तक चलती है. Celerio खासतौर पर उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो रोज़ाना शहर में ड्राइव करते हैं और एक हल्की, आसान हैंडलिंग वाली कार चाहते हैं. इसका स्मूद इंजन और हल्का बॉडी स्ट्रक्चर इसे एक बेहतरीन “डेली कम्यूटर कार” बनाते हैं.
Maruti Suzuki Wagon R
- Wagon R भारत की सबसे भरोसेमंद और पॉपुलर फैमिली कारों में से एक है. लगभग 5 लाख की शुरुआती कीमत पर यह कार 26.1 km/l का माइलेज देती है. इसकी हाई सीटिंग पोजिशन, बड़ी केबिन स्पेस और बेहतर बनाती है. Wagon R शहर के ट्रैफिक में भी बेहद आसान ड्राइविंग अनुभव देती है, इसलिए यह कई लोगों की “ऑल-राउंडर” पसंद बनी हुई है.
Maruti Suzuki Alto K10
- अगर आप पहली बार कार खरीद रहे हैं और बजट सीमित है, तो Alto K10 एक शानदार चुनाव है. इसकी कीमत 3.7 लाख से शुरू होती है और यह करीब 24.8 km/l का माइलेज देती है. Alto K10 कॉम्पैक्ट साइज, कम मेंटेनेंस और आसान हैंडलिंग के कारण नए ड्राइवर्स के बीच काफी पॉपुलर है. यह ऑफिस जाने या शहर में रोजमर्रा के छोटे सफरों के लिए एक भरोसेमंद और सस्ती कार है.
Hyundai Exter
- जो लोग स्टाइल और माइलेज दोनों चाहते हैं, उनके लिए Hyundai Exter एक शानदार ऑप्शन है. यह कार लगभग 5.7 लाख की शुरुआती कीमत में मिलती है और 19 km/l तक का माइलेज देती है. Exter अपने मॉडर्न SUV लुक, High ग्राउंड क्लियरेंस और फीचर-रिच इंटीरियर के कारण युवाओं की पसंद बन रही है. यह उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो बजट में SUV जैसा लुक और फील चाहते हैं.
Tata Punch
- Tata Punch भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली माइक्रो SUVs में से एक है. इसका बेस मॉडल लगभग 6 लाख में आता है और यह करीब 18 km/l का माइलेज देती है. Punch अपनी मजबूत बिल्ड क्वालिटी और 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग के लिए जानी जाती है. इसमें प्रीमियम इंटीरियर, टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और हाइट-एडजस्टेबल सीट्स जैसे फीचर्स मिलते हैं. यह छोटे परिवारों के लिए एक सुरक्षित, स्टाइलिश और भरोसेमंद SUV है.
हिंदी समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें ABP News पर। सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट एबीपी न्यूज़ लाइव पर पढ़ें बॉलीवुड, लाइफस्टाइल, ऑटो और खेल जगत, से जुड़ी ख़बरें
और पढ़ें
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
'14 तारीख को 11 बजे तक लालू एंड कंपनी का सूपड़ा साफ', अमित शाह का बड़ा दावा, घुसपैठियों पर क्या कहा?
बिहार
बिहार चुनाव : पहले चरण में 1 बजे तक 42.31% मतदान, मैथिली ठाकुर, तेज प्रताप, अनंत सिंह की सीट पर ये है हाल
इंडिया
'मेरी मम्मी ने 5 बार कॉल की, पूछा मेरे हीरो से कब मिल रही है', फास्ट बॉलर अरुंधति रेड्डी की मां का मैसेज सुनकर क्या बोले पीएम मोदी?
स्पोर्ट्स
T20I में दर्ज हुईं सबसे बड़ी साझेदारियां, देखिए टॉप 5 की पूरी लिस्ट, नंबर 1 जोड़ी का नाम जानकर चौंक जाएंगे आप
Advertisement
Advertisement
Petrol Price Today₹ 94.77 / litre
New Delhi
Diesel Price Today₹ 87.67 / litre
New Delhi
Source: IOCL