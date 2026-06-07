6 नए एयरबैग और शानदार फीचर्स, Maruti ने लॉन्च किए Jimny के दो मॉडल, जानिए खासियत

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हिंदी न्यूज़ऑटो6 नए एयरबैग और शानदार फीचर्स, Maruti ने लॉन्च किए Jimny के दो मॉडल, जानिए क्या है खासियत?

6 नए एयरबैग और शानदार फीचर्स, Maruti ने लॉन्च किए Jimny के दो मॉडल, जानिए क्या है खासियत?

Maruti Jimny New Variants: मैकेनिकल तौर पर Rhino Plus और AllGrip Plus दोनों में ज्यादा अंतर नहीं है. दोनों में वही इंजन और वही 4x4 सिस्टम दिया गया है. आइए डिटेल्स जानते हैं.

By : क़मरजहां | Updated at : 07 Jun 2026 09:04 AM (IST)
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भारत में मारुति सुजुकी की ऑफ-रोड SUV Jimny अपनी मजबूत बॉडी और दमदार 4x4 कैपेसिटी के लिए जानी जाती है. अब इसी कार को लेकर मलेशिया में कंपनी ने दो नए अपडेटेड वेरिएंट लॉन्च किए हैं, जिनके नाम Jimny AllGrip Plus और Jimny Rhino Plus रखे गए हैं. इन दोनों नए मॉडल्स का मकसद कार को और ज्यादा सेफ, फीचर-लोडेड और एडवांस बनाना है, ताकि ऑफ-रोडिंग के साथ-साथ रोजाना ड्राइविंग भी आसान हो सके.

सबसे पहले Jimny AllGrip Plus की बात करते हैं. यह वेरिएंट ज्यादा टेक्नोलॉजी और सेफ्टी फीचर्स के साथ आता है. इसमें एडवांस ड्राइवर असिस्ट सिस्टम (ADAS), जैसे कि एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन वॉर्निंग और बेहतर ब्रेकिंग सिस्टम जैसे फीचर्स दिए गए हैं. इसके अलावा इसमें 9-इंच का बड़ा इंफोटेनमेंट सिस्टम, पावर फोल्डिंग मिरर और पार्किंग सेंसर जैसे मॉडर्न फीचर्स भी मिलते हैं. 

नए वेरिएंट का इंजन और परफॉर्मेंस

इंजन की बात करें तो इसमें भरोसेमंद 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो पहले से Jimny में इस्तेमाल होता है. यह इंजन लगभग 100 hp की पावर और 130 Nm के आसपास टॉर्क देता है. इसके साथ 4-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स और AllGrip Pro 4WD सिस्टम मिलता है, जिसमें 2H, 4H और 4L मोड शामिल होते हैं. इसका मतलब है कि यह SUV अभी भी असली ऑफ-रोडिंग क्षमता बनाए रखती है और खराब रास्तों, पहाड़ों और रेत जैसे इलाकों में आसानी से चल सकती है.

दूसरे वेरिएंट Jimny Rhino Plus की बात करें तो यह ज्यादा स्टाइल और डिजाइन पर फोकस करता है. इसे खास तौर पर उन ग्राहकों के लिए बनाया गया है जो अपनी SUV को ज्यादा रग्ड और अलग लुक देना चाहते हैं. इसमें नया फ्रंट ग्रिल, स्पेशल अलॉय व्हील्स, बॉडी पर एक्स्ट्रा क्लैडिंग, डोर विजर और राइनो थीम वाला स्पेयर व्हील कवर जैसे कॉस्मेटिक बदलाव दिए गए हैं. इसका लुक पहले से ज्यादा आक्रामक और एडवेंचर-फोकस्ड बन जाता है.

बढ़ सकती है पॉपुलेरिटी

मैकेनिकल तौर पर Rhino Plus और AllGrip Plus दोनों में ज्यादा अंतर नहीं है. दोनों में वही इंजन और वही 4x4 सिस्टम दिया गया है, जिससे ऑफ-रोडिंग क्षमता पहले जैसी ही मजबूत रहती है. फर्क सिर्फ इतना है कि AllGrip Plus ज्यादा टेक्नोलॉजी और सेफ्टी पर फोकस करता है, जबकि Rhino Plus डिजाइन और स्टाइल पर ज्यादा ध्यान देता है.

इन दोनों नए वेरिएंट्स से यह साफ है कि मारुति सुजुकी Jimny को अब सिर्फ एक ऑफ-रोड SUV के तौर पर नहीं, बल्कि एक मॉडर्न और फीचर-रिच लाइफस्टाइल SUV के रूप में भी पेश करना चाहती है. आने वाले समय में अगर ये अपडेट्स दूसरे देशों में भी आते हैं, तो Jimny की लोकप्रियता और भी बढ़ सकती है. 

यह भी पढ़ें:- कैसे बुक कर सकते हैं 8 रुपये KM वाली प्रीमियम कैब सर्विस? अभी राइड पर मिल रही 50 परसेंट छूट 

About the author क़मरजहां

क़मरजहां एबीपी न्यूज़ में बतौर कॉपी एडिटर काम कर रही हैं और वर्तमान में ऑटोमोबाइल सेक्शन में कार्यरत हैं. इन्हें पत्रकारिता जगत में 5 साल का अनुभव है और पिछले 4 सालों से ABP Live.com का हिस्सा हैं. क़मरजहां नेशनल, टेक्नोलॉजी, एंटरटेनमेंट, राजनीति, चुनाव और अलग-अलग राज्यों से जुड़े सेक्शन में काम कर चुकी हैं. कौन-सी स्टोरीज ऑडियंस को अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगी, इस हुनर से बखूबी वाकिफ हैं. ट्रेंड्स के साथ ही इन्हें SEO की जानकारी भी है. क़मरजहां ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई Jamia Millia Islamia से पूरी की है. 
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Published at : 07 Jun 2026 09:04 AM (IST)
Tags :
Maruti Suzuki Maruti Jimny Auto News Maruti Jimny New Variants
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