GST कटौती के बाद ऑटोमैटिक कार खरीदना हुआ आसान: ये हैं 5 सबसे किफायती मॉडल, जानें कीमत

भारत में हालिया GST कटौती का सीधा फायदा कार खरीदारों को मिला है. अब ऑटोमैटिक कारें पहले से ज्यादा किफायती हो गई हैं, जिससे 6-7 लाख रुपये के बजट में कई मॉडल उपलब्ध हो गए हैं. अगर आप भी अपनी पहली कार खरीदने की सोच रहे हैं या डेली ड्राइविंग के लिए एक किफायती ऑटोमैटिक विकल्प चाहते हैं, तो ये 5 कारें आपके लिए बेस्ट साबित हो सकती हैं.

Maruti Suzuki S-Presso Automatic

मारुति सुजुकी की S-Presso AGS भारत की सबसे सस्ती ऑटोमैटिक कार बन गई है. GST कट के बाद इसकी शुरुआती कीमत सिर्फ 4.75 लाख (एक्स-शोरूम) रह गई है. इसमें 1.0-लीटर K10C पेट्रोल इंजन है, जो 67 PS पावर और 89 Nm टॉर्क देता है. इसका माइलेज 25.3 kmpl है. SUV जैसा लुक, 180mm ग्राउंड क्लीयरेंस, टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट और हिल होल्ड असिस्ट जैसे फीचर्स इसे डेली रनिंग के लिए बेहतरीन विकल्प बनाते हैं.

Maruti Suzuki Alto K10 Automatic

लिस्ट में अगला नाम Maruti Alto K10 Automatic का है, जिसकी कीमत 4.95 लाख (एक्स-शोरूम) है. इसमें भी वही 1.0-लीटर पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो 67 PS पावर और 89 Nm टॉर्क जेनरेट करता है. इसका माइलेज 24.9 kmpl है. कॉम्पैक्ट डिजाइन इसे सिटी ड्राइविंग के लिए आसान बनाता है. अब इसमें 6 एयरबैग्स, 7-इंच टचस्क्रीन और मैनुअल AC जैसे फीचर्स भी मिलते हैं.

Renault Kwid Automatic

तीसरे नंबर पर Renault Kwid Automatic है, जिसकी शुरुआती कीमत 5 लाख (एक्स-शोरूम) है. इसमें 1.0-लीटर 3-सिलेंडर पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो 68 PS पावर और 91 Nm टॉर्क देता है. इसका माइलेज करीब 22 kmpl (ARAI प्रमाणित) है. 8-इंच टचस्क्रीन, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, रियर पार्किंग कैमरा और स्टाइलिश डिजाइन इसे युवाओं के बीच काफी पॉपुलर बनाते हैं.

Maruti Suzuki Celerio Automatic

Maruti Celerio VXi AGS की कीमत 5.61 लाख (एक्स-शोरूम) है. इसमें वही 1.0-लीटर K10C इंजन मिलता है, लेकिन इसका माइलेज 26.68 kmpl है, जो अपने सेगमेंट में सबसे ज्यादा है. 7-इंच टचस्क्रीन, पुश-बटन स्टार्ट, हिल होल्ड, 6 एयरबैग्स और आईडल स्टार्ट-स्टॉप टेक्नोलॉजी इसे माइलेज और फीचर्स का शानदार कॉम्बिनेशन बनाते हैं.

Tata Tiago Automatic