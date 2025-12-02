एक्सप्लोरर
नवंबर में Maruti-Mahindra चमके, Bajaj की सेल में गिरावट,जानें कौन सी कंपनी रही टॉप पर?
नवंबर 2025 कार और ऑटो सेल्स रिपोर्ट जारी हो चुकी है. आपके मन में सवाल होगा कि Maruti Suzuki, Mahindra,Toyota और Bajaj Auto में किसकी बिक्री बढ़ी और किसकी घटी? आइए पूरी सेल्स रिपोर्ट पर नजर डालते हैं.
नवंबर 2025 Mahindra के लिए शानदार रहा. कंपनी की कुल बिक्री सालाना आधार पर 19% बढ़कर 92,670 यूनिट्स तक पहुंच गई. पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में भी कंपनी ने बेहतरीन प्रदर्शन किया और घरेलू बाजार में 56,336 गाड़ियों की बिक्री की. यह आंकड़ा पिछले साल नवंबर 2024 के 46,222 यूनिट्स की तुलना में 22% ज्यादा है. कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में भी अच्छी बढ़त देखने को मिली और बिक्री 17% बढ़कर 24,843 यूनिट्स हो गई.
Bajaj Auto November Sales
- बजाज ऑटो के दोपहिया वाहनों की घरेलू बिक्री नवंबर 2025 में मामूली 1% घटकर 2,02,510 यूनिट्स रह गई, जबकि पिछले साल इसी महीने ये आंकड़ा 2,03,611 था. हालांकि घरेलू दोपहिया बिक्री में गिरावट आई, लेकिन कुल बिक्री के आंकड़े मजबूत रहे. Export समेत कंपनी की कुल थोक बिक्री 8% बढ़कर 4,53,273 यूनिट्स तक पहुxच गई, जो पिछले साल 4,21,640 थी. कंपनी की कुल घरेलू बिक्री (कमर्शियल वाहनों सहित) भी 3% बढ़कर 2,47,516 यूनिट्स दर्ज की गई.
Toyota Sales November 2025
- टोयोटा ने भी नवंबर 2025 में बढ़िया प्रदर्शन किया. कंपनी की थोक बिक्री सालाना आधार पर 19% बढ़कर 30,085 यूनिट्स हो गई, जबकि पिछले साल नवंबर 2024 में यह संख्या 25,182 थी. कंपनी के वरिष्ठ ज्यादाारी वरिंदर वाधवा ने बताया कि जीएसटी में कटौती और त्योहारों के दौरान बढ़ी मांग ने बिक्री को बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभाई. साथ ही Urban Cruiser Hyryder Aero Edition और Fortuner Leader Edition जैसे नए मॉडल्स ने भी बिक्री के आंकड़ों को मजबूत किया.
Maruti Suzuki November Sales
- देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी Maruti Suzuki के लिए भी नवंबर 2025 काफी सफल रहा. कंपनी की कुल बिक्री 2,29,021 यूनिट्स तक पहुँच गई, जो पिछले साल के 1,81,531 यूनिट्स के मुकाबले काफी ज्यादा है. घरेलू बाजार में कंपनी ने 1,70,971 पैसेंजर गाड़ियों की बिक्री की, जबकि पिछले साल यह आंकड़ा 1,41,312 यूनिट्स था. आंकड़े साफ बताते हैं कि Maruti Suzuki की बाजार में पकड़ अब भी बेहद मजबूत है और कंपनी की मांग लगातार बढ़ रही है.
हिंदी समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें ABP News पर। सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट एबीपी न्यूज़ लाइव पर पढ़ें बॉलीवुड, लाइफस्टाइल, ऑटो और खेल जगत, से जुड़ी ख़बरें
और पढ़ें
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
पुतिन के भारत आने से देश को क्या मिलेगा? हो सकते हैं ये बड़े फैसले, जानें कैसे ऑपरेशन सिंदूर में काम आया रूस
महाराष्ट्र
एकनाथ शिंदे दौरे के दौरान बैग में नोट? मालवण चुनाव में बड़ा आरोप वायरल, क्या है पूरा मामला
इंडिया
न कर पाएंगे डिलीट, न डिसेबल, सरकार के आदेश पर आपके फोन में आ रहा कौन सा ऐप, जिस पर विपक्ष ने मचाया बवाल
क्रिकेट
इंटरनेशनल क्रिकेट की 5 महिला क्रिकेटर जिन्होंने महिला से ही रचाई शादी, लिस्ट में एक नई जोड़ी हुई शामिल
Advertisement
Advertisement
Petrol Price Today₹ 94.72 / litre
New Delhi
Diesel Price Today₹ 87.62 / litre
New Delhi
Source: IOCL