हिंदी न्यूज़ऑटोनवंबर में Maruti-Mahindra चमके, Bajaj की सेल में गिरावट,जानें कौन सी कंपनी रही टॉप पर?

नवंबर में Maruti-Mahindra चमके, Bajaj की सेल में गिरावट,जानें कौन सी कंपनी रही टॉप पर?

नवंबर 2025 कार और ऑटो सेल्स रिपोर्ट जारी हो चुकी है. आपके मन में सवाल होगा कि Maruti Suzuki, Mahindra,Toyota और Bajaj Auto में किसकी बिक्री बढ़ी और किसकी घटी? आइए पूरी सेल्स रिपोर्ट पर नजर डालते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 02 Dec 2025 10:33 AM (IST)
नवंबर 2025 Mahindra के लिए शानदार रहा. कंपनी की कुल बिक्री सालाना आधार पर 19% बढ़कर 92,670 यूनिट्स तक पहुंच गई. पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में भी कंपनी ने बेहतरीन प्रदर्शन किया और घरेलू बाजार में 56,336 गाड़ियों की बिक्री की. यह आंकड़ा पिछले साल नवंबर 2024 के 46,222 यूनिट्स की तुलना में 22% ज्यादा है. कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में भी अच्छी बढ़त देखने को मिली और बिक्री 17% बढ़कर 24,843 यूनिट्स हो गई. 

Bajaj Auto November Sales

  • बजाज ऑटो के दोपहिया वाहनों की घरेलू बिक्री नवंबर 2025 में मामूली 1% घटकर 2,02,510 यूनिट्स रह गई, जबकि पिछले साल इसी महीने ये आंकड़ा 2,03,611 था. हालांकि घरेलू दोपहिया बिक्री में गिरावट आई, लेकिन कुल बिक्री के आंकड़े मजबूत रहे. Export समेत कंपनी की कुल थोक बिक्री 8% बढ़कर 4,53,273 यूनिट्स तक पहुxच गई, जो पिछले साल 4,21,640 थी. कंपनी की कुल घरेलू बिक्री (कमर्शियल वाहनों सहित) भी 3% बढ़कर 2,47,516 यूनिट्स दर्ज की गई.

Toyota Sales November 2025

  • टोयोटा ने भी नवंबर 2025 में बढ़िया प्रदर्शन किया. कंपनी की थोक बिक्री सालाना आधार पर 19% बढ़कर 30,085 यूनिट्स हो गई, जबकि पिछले साल नवंबर 2024 में यह संख्या 25,182 थी. कंपनी के वरिष्ठ ज्यादाारी वरिंदर वाधवा ने बताया कि जीएसटी में कटौती और त्योहारों के दौरान बढ़ी मांग ने बिक्री को बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभाई. साथ ही Urban Cruiser Hyryder Aero Edition और Fortuner Leader Edition जैसे नए मॉडल्स ने भी बिक्री के आंकड़ों को मजबूत किया.

Maruti Suzuki November Sales

  • देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी Maruti Suzuki के लिए भी नवंबर 2025 काफी सफल रहा. कंपनी की कुल बिक्री 2,29,021 यूनिट्स तक पहुँच गई, जो पिछले साल के 1,81,531 यूनिट्स के मुकाबले काफी ज्यादा है. घरेलू बाजार में कंपनी ने 1,70,971 पैसेंजर गाड़ियों की बिक्री की, जबकि पिछले साल यह आंकड़ा 1,41,312 यूनिट्स था. आंकड़े साफ बताते हैं कि Maruti Suzuki की बाजार में पकड़ अब भी बेहद मजबूत है और कंपनी की मांग लगातार बढ़ रही है.

Published at : 02 Dec 2025 10:33 AM (IST)
Bajaj Auto Sales Maruti Suzuki Sales Car Sales November 2025 Mahindra Sales Toyota Sales
