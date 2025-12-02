नवंबर में Maruti-Mahindra चमके, Bajaj की सेल में गिरावट,जानें कौन सी कंपनी रही टॉप पर?

नवंबर 2025 Mahindra के लिए शानदार रहा. कंपनी की कुल बिक्री सालाना आधार पर 19% बढ़कर 92,670 यूनिट्स तक पहुंच गई. पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में भी कंपनी ने बेहतरीन प्रदर्शन किया और घरेलू बाजार में 56,336 गाड़ियों की बिक्री की. यह आंकड़ा पिछले साल नवंबर 2024 के 46,222 यूनिट्स की तुलना में 22% ज्यादा है. कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में भी अच्छी बढ़त देखने को मिली और बिक्री 17% बढ़कर 24,843 यूनिट्स हो गई.

Bajaj Auto November Sales

बजाज ऑटो के दोपहिया वाहनों की घरेलू बिक्री नवंबर 2025 में मामूली 1% घटकर 2,02,510 यूनिट्स रह गई, जबकि पिछले साल इसी महीने ये आंकड़ा 2,03,611 था. हालांकि घरेलू दोपहिया बिक्री में गिरावट आई, लेकिन कुल बिक्री के आंकड़े मजबूत रहे. Export समेत कंपनी की कुल थोक बिक्री 8% बढ़कर 4,53,273 यूनिट्स तक पहुxच गई, जो पिछले साल 4,21,640 थी. कंपनी की कुल घरेलू बिक्री (कमर्शियल वाहनों सहित) भी 3% बढ़कर 2,47,516 यूनिट्स दर्ज की गई.

Toyota Sales November 2025

टोयोटा ने भी नवंबर 2025 में बढ़िया प्रदर्शन किया. कंपनी की थोक बिक्री सालाना आधार पर 19% बढ़कर 30,085 यूनिट्स हो गई, जबकि पिछले साल नवंबर 2024 में यह संख्या 25,182 थी. कंपनी के वरिष्ठ ज्यादाारी वरिंदर वाधवा ने बताया कि जीएसटी में कटौती और त्योहारों के दौरान बढ़ी मांग ने बिक्री को बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभाई. साथ ही Urban Cruiser Hyryder Aero Edition और Fortuner Leader Edition जैसे नए मॉडल्स ने भी बिक्री के आंकड़ों को मजबूत किया.

Maruti Suzuki November Sales