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हिंदी न्यूज़ऑटोयहां Toyota Fortuner खरीदने के लिए खर्च करने होंगे 18 करोड़, जानें वजह

यहां Toyota Fortuner खरीदने के लिए खर्च करने होंगे 18 करोड़, जानें वजह

बुरुंडी में Toyota Fortuner की कीमत को लेकर 18 करोड़ रुपये का दावा वायरल है. इसकी असली कीमत और टैक्स का कार की लागत पर कितना असर पड़ता है.जाने पूरी जानकारी

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 22 Sep 2026 08:06 AM (IST)
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Toyota Fortuner भारत में एक लोकप्रिय लग्जरी एसयूवी है, लेकिन दुनिया के अलग-अलग देशों में इसकी कीमत काफी अलग हो सकती है. अफ्रीका के छोटे देश बुरुंडी को लेकर सोशल मीडिया और इंटरनेट पर ऐसे दावे भी किए जाते हैं कि यहां Fortuner खरीदने के लिए करोड़ों रुपये खर्च करने पड़ते हैं. हालांकि, ₹18 करोड़ की कीमत के दावे की स्वतंत्र पुष्टि भरोसेमंद स्रोतों से नहीं होती. बुरुंडी में Toyota की आधिकारिक डीलर वेबसाइट पर Fortuner उपलब्ध है और कंपनी खुद बताती है कि स्थानीय मुद्रा की स्थिति और टैक्स कीमत पर बड़ा असर डालते हैं.

बुरुंडी में भी मिलती है Fortuner

Toyota Burundi की आधिकारिक वेबसाइट पर Fortuner को वहां बिकने वाले मॉडल के तौर पर दिखाया गया है. वेबसाइट के मुताबिक इसमें 2.4 लीटर और 2.7 लीटर इंजन वाले वेरिएंट उपलब्ध हैं. कार में ऑटोमैटिक गियरबॉक्स, पार्ट-टाइम 4x4 और कई सुरक्षा फीचर्स दिए जाते हैं. कंपनी के मुताबिक वहां वाहन की कीमत अलग-अलग स्पेसिफिकेशन के साथ बदलती है. स्थानीय मुद्रा और टैक्स से जुड़ी लागत भी अंतिम कीमत को प्रभावित करती है. इसलिए भारत में मिलने वाली Fortuner की कीमत को सीधे बुरुंडी की कीमत से जोड़ना सही नहीं है.

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कार पर लगते हैं कई तरह के टैक्स

बुरुंडी में विदेश से कार मंगाने पर सिर्फ कार की खरीद कीमत ही नहीं चुकानी होती. वहां के आधिकारिक व्यापार पोर्टल के मुताबिक आयातित सामान पर 18 प्रतिशत वैट लागू है. इसके अलावा प्रशासनिक शुल्क, रोड सिक्योरिटी टैक्स और अन्य लेवी भी लागू होती हैं. वाहनों पर लगने वाला कंजम्पशन टैक्स वाहन के प्रकार और इंजन क्षमता के अनुसार अलग होता है. IMF की 2026 की रिपोर्ट में भी बुरुंडी में मोटर वाहनों पर 7 से 17 प्रतिशत तक कंजम्पशन टैक्स और आयात पर अतिरिक्त टैक्स का उल्लेख है.

18 करोड़ वाले दावे को समझना जरूरी

बुरुंडी को लेकर यह समझना भी जरूरी है कि किसी कार की कीमत को देश की गरीबी से सीधे जोड़ना सही तरीका नहीं है. वाहन की अंतिम कीमत में आयात लागत, कस्टम ड्यूटी, टैक्स, परिवहन और स्थानीय बाजार की स्थिति शामिल होती है. बुरुंडी में आयात होने वाली Fortuner की वास्तविक कीमत के उदाहरण भी मिलते हैं. व्यापारिक आयात रिकॉर्ड में 2025 में Toyota Fortuner की कुछ इकाइयों का घोषित आयात मूल्य करीब 6,826 से 10,782 अमेरिकी डॉलर के बीच दिखता है, हालांकि यह अंतिम ग्राहक कीमत नहीं है और इसमें सभी स्थानीय टैक्स व खर्च शामिल नहीं होते. इसलिए ₹18 करोड़ के दावे को बिना किसी आधिकारिक कीमत या बिल के तथ्य मानना उचित नहीं होगा.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 22 Sep 2026 08:06 AM (IST)
Tags :
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