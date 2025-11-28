हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऑटो35 Km माइलेज, सनरूफ और 6 एयरबैग के साथ जल्द आ रही ये नई Hybrid SUVs, जानें फीचर्स और कीमत

35 Km माइलेज, सनरूफ और 6 एयरबैग के साथ जल्द आ रही ये नई Hybrid SUVs, जानें फीचर्स और कीमत

भारत में 2025-26 में कई नई हाइब्रिड SUVs लॉन्च होने जा रही हैं. Fronx Hybrid, Kia Seltos Hybrid और Grand Vitara 7-Seater 35 kmpl माइलेज, ADAS और सनरूफ जैसे फीचर्स के साथ आएंगी.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 28 Nov 2025 05:58 PM (IST)
Preferred Sources

भारत में बढ़ते प्रदूषण और महंगे पेट्रोल-डीजल ने लोगों का रुझान Hybrid SUVs की ओर बढ़ा दिया है. ये SUVs कम Fuel खर्च करती हैं, बेहतर माइलेज देती हैं और पर्यावरण के लिए भी सुरक्षित हैं. 2025-26 में भारत में तीन बड़ी हाइब्रिड SUVs-Maruti Suzuki Fronx Hybrid, Kia Seltos Hybrid और Maruti Grand Vitara 7-Seater Hybrid लॉन्च होने जा रही हैं. ये सभी मॉडल बेहतर माइलेज, एडवांस फीचर्स से लैस हैं. आइए विस्तार से जानते हैं.

Maruti Fronx Hybrid

  • मारुति की फ्रॉन्क्स हाइब्रिड इस लिस्ट की सबसे किफायती SUV होगी, जिसकी शुरुआती कीमत लगभग 8.5 लाख रुपये रखी जा सकती है. कंपनी इसे अपने पहले इन-हाउस स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड सिस्टम HEV के साथ पेश करेगी. इसमें 1.2-लीटर 3-सिलेंडर Z12E इंजन दिया जाएगा, जो इलेक्ट्रिक मोटर और 1.5-2 kWh बैटरी के साथ मिलकर लगभग 80-90 bhp की पावर देगा. यह एक सीरीज हाइब्रिड सिस्टम होगा, जिसमें पेट्रोल इंजन बैटरी को चार्ज करेगा और मोटर व्हील्स को चलाएगी. इसका माइलेज करीब 35 kmpl तक होगा. इसमें नया ग्रिल, LED लाइट्स, 9-इंच टचस्क्रीन, वायरलेस कारप्ले, डिजिटल क्लस्टर और लेवल-1 ADAS मिलेगा.

Kia Seltos Hybrid

  • किआ सेल्टोस का हाइब्रिड मॉडल 2026 में आएगा और ये भारत में किआ का पहला हाइब्रिड होगा. इसमें 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन को इलेक्ट्रिक मोटर के साथ जोड़ा जाएगा, जो 140 bhp पावर और 250 Nm टॉर्क देगा. e-CVT गियरबॉक्स के साथ यह SUV 25-28 kmpl माइलेज दे सकती है. इसमें 10.25-इंच डुअल स्क्रीन, सनरूफ, वेंटिलेटेड सीट्स और लेवल-2 ADAS जैसे फीचर्स होंगे. कीमत लगभग 15 लाख रुपये से शुरू हो सकती है.

Maruti Grand Vitara 7-Seater

  • मारुति की ग्रैंड विटारा का 7-सीटर हाइब्रिड मॉडल 2026 में लॉन्च होगा. यह 1.5-लीटर K15C इंजन और 79 bhp इलेक्ट्रिक मोटर के साथ कुल 115 bhp पावर देगा. इसका माइलेज 25 kmpl से ज्यादा रहने की उम्मीद है. बड़ी फैमिली को ध्यान में रखकर इसमें लंबा व्हीलबेस, थर्ड-रो सीट, 9-इंच स्क्रीन, हेड-अप डिस्प्ले, वेंटिलेटेड सीट्स और ADAS जैसे फीचर्स दिए जाएंगे. शुरुआती कीमत लगभग 18.5 लाख रुपये हो सकती है.

ये भी पढ़ें: भारत में लॉन्च हुई देश की सबसे हल्की स्ट्रीटफाइटर! कई हाईटेक फीचर्स से है लैस, जानें कितनी है कीमत

Published at : 28 Nov 2025 05:58 PM (IST)
Tags :
Hybrid Cars Kia Seltos Hybrid Upcoming Hybrid SUVs Fronx Hybrid 7-Seater Grand Vitara
