एक्सप्लोरर
35 Km माइलेज, सनरूफ और 6 एयरबैग के साथ जल्द आ रही ये नई Hybrid SUVs, जानें फीचर्स और कीमत
भारत में 2025-26 में कई नई हाइब्रिड SUVs लॉन्च होने जा रही हैं. Fronx Hybrid, Kia Seltos Hybrid और Grand Vitara 7-Seater 35 kmpl माइलेज, ADAS और सनरूफ जैसे फीचर्स के साथ आएंगी.
भारत में बढ़ते प्रदूषण और महंगे पेट्रोल-डीजल ने लोगों का रुझान Hybrid SUVs की ओर बढ़ा दिया है. ये SUVs कम Fuel खर्च करती हैं, बेहतर माइलेज देती हैं और पर्यावरण के लिए भी सुरक्षित हैं. 2025-26 में भारत में तीन बड़ी हाइब्रिड SUVs-Maruti Suzuki Fronx Hybrid, Kia Seltos Hybrid और Maruti Grand Vitara 7-Seater Hybrid लॉन्च होने जा रही हैं. ये सभी मॉडल बेहतर माइलेज, एडवांस फीचर्स से लैस हैं. आइए विस्तार से जानते हैं.
Maruti Fronx Hybrid
- मारुति की फ्रॉन्क्स हाइब्रिड इस लिस्ट की सबसे किफायती SUV होगी, जिसकी शुरुआती कीमत लगभग 8.5 लाख रुपये रखी जा सकती है. कंपनी इसे अपने पहले इन-हाउस स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड सिस्टम HEV के साथ पेश करेगी. इसमें 1.2-लीटर 3-सिलेंडर Z12E इंजन दिया जाएगा, जो इलेक्ट्रिक मोटर और 1.5-2 kWh बैटरी के साथ मिलकर लगभग 80-90 bhp की पावर देगा. यह एक सीरीज हाइब्रिड सिस्टम होगा, जिसमें पेट्रोल इंजन बैटरी को चार्ज करेगा और मोटर व्हील्स को चलाएगी. इसका माइलेज करीब 35 kmpl तक होगा. इसमें नया ग्रिल, LED लाइट्स, 9-इंच टचस्क्रीन, वायरलेस कारप्ले, डिजिटल क्लस्टर और लेवल-1 ADAS मिलेगा.
Kia Seltos Hybrid
- किआ सेल्टोस का हाइब्रिड मॉडल 2026 में आएगा और ये भारत में किआ का पहला हाइब्रिड होगा. इसमें 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन को इलेक्ट्रिक मोटर के साथ जोड़ा जाएगा, जो 140 bhp पावर और 250 Nm टॉर्क देगा. e-CVT गियरबॉक्स के साथ यह SUV 25-28 kmpl माइलेज दे सकती है. इसमें 10.25-इंच डुअल स्क्रीन, सनरूफ, वेंटिलेटेड सीट्स और लेवल-2 ADAS जैसे फीचर्स होंगे. कीमत लगभग 15 लाख रुपये से शुरू हो सकती है.
Maruti Grand Vitara 7-Seater
- मारुति की ग्रैंड विटारा का 7-सीटर हाइब्रिड मॉडल 2026 में लॉन्च होगा. यह 1.5-लीटर K15C इंजन और 79 bhp इलेक्ट्रिक मोटर के साथ कुल 115 bhp पावर देगा. इसका माइलेज 25 kmpl से ज्यादा रहने की उम्मीद है. बड़ी फैमिली को ध्यान में रखकर इसमें लंबा व्हीलबेस, थर्ड-रो सीट, 9-इंच स्क्रीन, हेड-अप डिस्प्ले, वेंटिलेटेड सीट्स और ADAS जैसे फीचर्स दिए जाएंगे. शुरुआती कीमत लगभग 18.5 लाख रुपये हो सकती है.
हिंदी समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें ABP News पर। सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट एबीपी न्यूज़ लाइव पर पढ़ें बॉलीवुड, लाइफस्टाइल, ऑटो और खेल जगत, से जुड़ी ख़बरें
और पढ़ें
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
बिहार में RJD के साथ गठबंधन की रिपोर्ट आई सामने तो क्या था राहुल गांधी का रिएक्शन? लालू-तेजस्वी भी चौंक जाएंगे!
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
ग्रेटर नोएडा: निक्की हत्याकांड में चार्जशीट दाखिल, पुलिस ने पति के अवैध संबंधों का किया खुलासा
विश्व
भाई से नहीं मिलने दिया तो कोर्ट पहुंचीं इमरान खान की बहन, जज ने भी मिलने से कर दिया मना, अब PTI उठाएगी ये कदम
ओटीटी
पर्दे पर इन जबरदस्त एपिक फिल्मों ने मचाया था धमाल, लिस्ट में 3 साउथ की फिल्में भी शामिल
Advertisement
Advertisement
Petrol Price Today₹ 94.72 / litre
New Delhi
Diesel Price Today₹ 87.62 / litre
New Delhi
Source: IOCL