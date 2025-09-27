हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऑटोजल्द भारतीय बाजार में एंट्री लेगी Maruti Fronx Hybrid, जानिए कितनी होगी गाड़ी की कीमत?

जल्द भारतीय बाजार में एंट्री लेगी Maruti Fronx Hybrid, जानिए कितनी होगी गाड़ी की कीमत?

Maruti Fronx Hybrid: मारुति फ्रॉन्क्स हाइब्रिड में कंपनी का नया 1.2-लीटर Z12E थ्री-सिलेंडर पेट्रोल इंजन होगा, जो एक स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सिस्टम के साथ काम करेगा. आइए डिटेल्स जानते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Updated at : 27 Sep 2025 03:07 PM (IST)
मारुति सुजुकी भारतीय बाजार के लिए एक नया हाईब्रिड वर्जन जल्द लॉन्च करने की तैयारी में है. ये गाड़ी कोई और नहीं बल्कि Maruti Fronx Hybrid है. इस गाड़ी को अगले साल तक यानी 2026 में लॉन्च किया जा सकता है. जानकारी के मुताबिक, अगले साल India Mobility Global Expo में इस कार का संभावित डेब्यू किया जा सकता है. इसके अलावा Maruti Fronx Hybrid को हाल ही में टेस्टिंग के दौरान देखा गया था. आइए मारुति फ्रॉन्क्स हाइब्रिड की डिटेल्स जानते हैं

क्या होगी Maruti Fronx Hybrid की कीमत?

नई फ्रॉन्क्स हाइब्रिड मौजूदा पेट्रोल मॉडल से थोड़ी महंगी हो सकती है. माना जा रहा है कि इसकी कीमत पेट्रोल वर्जन से करीब 2 से 2.5 लाख रुपये ज्यादा होगी. वर्तमान में Fronx की कीमत 7.59 लाख से 12.95 लाख (एक्स-शोरूम) रुपये तक है. ऐसे में हाइब्रिड वेरिएंट की कीमत 8 लाख रुपये से 15 लाख (एक्स-शोरूम) रुपये के बीच हो सकती है. इस रेंज में यह SUV मिडिल-क्लास ग्राहकों के लिए बजट-फ्रेंडली विकल्प साबित हो सकती है.

कितना माइलेज देगी Maruti Fronx Hybrid? 

Maruti Fronx Hybrid में कंपनी का नया 1.2-लीटर Z12E थ्री-सिलेंडर पेट्रोल इंजन होगा, जो एक स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सिस्टम के साथ काम करेगा. यह सीरीज हाइब्रिड सेटअप है, जिसमें पेट्रोल इंजन बैटरी को चार्ज करेगा और इलेक्ट्रिक मोटर पहियों को पावर देगी. इस नई तकनीक की मदद से Fronx Hybrid का माइलेज 30-35 किमी/लीटर तक पहुंच सकता है. यह मौजूदा पेट्रोल वर्जन (20.01–22.89 किमी/लीटर) और CNG वेरिएंट (28.51 किमी/किग्रा) से काफी बेहतर है.

कैसे होंगे गाड़ी के फीचर्स? 

Maruti Fronx Hybrid में कई प्रीमियम फीचर्स दिए जाएंगे. इसमें बड़ा 9-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, हेड-अप डिस्प्ले (HUD), 360-डिग्री कैमरा, वायरलेस चार्जिंग, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स और सनरूफ मिलने की उम्मीद है. टॉप मॉडल में कंपनी लेवल-1 ADAS का फीचर भी शामिल कर सकती है, जिससे ड्राइविंग और भी सुरक्षित और आसान हो जाएगी.

मारुति हमेशा से अपने सेफ्टी पैकेज को बेहतर बनाने पर जोर देती है. Fronx Hybrid में मौजूदा मॉडल जैसे ही सेफ्टी फीचर्स दिए जाएंगे. इसमें 6 एयरबैग्स (स्टैंडर्ड), ABS के साथ EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम (ESP), हिल होल्ड असिस्ट, रिवर्स पार्किंग सेंसर और कैमरा, ISOFIX चाइल्ड सीट माउंट्स और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम शामिल हो सकते हैं.

Published at : 27 Sep 2025 03:07 PM (IST)
