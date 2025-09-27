जीएसटी कटौती के बाद कितनी सस्ती मिल रही Mahindra Bolero? जानिए राइवल गाड़ियां

महिंद्रा बोलेरो खासकर गांव और छोटे शहरों में सबसे ज्यादा पॉपुलर है. बोलेरो देश की पॉपुलर एसयूवी है, जिसकी कीमतों में भी गिरावट देखने को मिली है. अगर आप कम बजट में एक टिकाऊ 7-सीटर कार खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके लिए नई बोलेरो बेहतर ऑप्शन साबित हो सकती है. आइए जानते हैं कि जीएसटी कटौती के बाद आपको ये बाइक कितनी सस्ती मिल रही है?

Mahindra Bolero को पहले 9.81 लाख रुपये की शुरुआती एक्स-शोरूम पर बेचा जाता था. टैक्स कटौती के बाद ये एसयूवी अब सिर्फ 8 लाख 79 हजार रुपये की शुरुआती कीमत पर खरीदी जा सकती है. आइए जानते हैं कि वेरिएंट-वाइज इस गाड़ी की कीमत कितनी है?

Mahindra Bolero के B4 वेरिएंट की कीमत 8.79 लाख रुपये है. वहीं इसके B6 वेरिएंट की कीमत अब 8.95 लाख रुपये हो गई है. इसके अलावा B6 (O) वेरिएंट अब 9.78 लाख रुपये की कीमत पर खरीदा जा सकता है. मार्केट में ये गाड़ी मारुति अर्टिगा, टाटा नेक्सन और हुंडई एक्सटर जैसी गाड़ियों को टक्कर देती है.

एक नए अवतार में लॉन्च होगी Mahindra Bolero

कंपनी की बोलेरो ने भारत में अपने 25 साल पूरे कर लिए हैं. ऐसे में कंपनी अब इस गाड़ी को बड़ा अपडेट देने जा रही है. दरअसल, हाल ही में महिंद्रा बोलेरो की झलक देखने को मिली थी, जिसे टेस्टिंग के दौरान स्पॉट किया गया था.

नई Mahindra Bolero में टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, Android Auto एंड एप्प्ल कारप्ले, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल, रियर एसी वेंट्स, 6 एयरबैग और यूएसपी चार्जिंग पोर्ट जैसे फीचर्स मिलने की उम्मीद है. हालांकि गाड़ी के पावरट्रेन में कोई बदलाव की उम्मीद नहीं है. Mahindra Bolero में मौजूद 1.5L mHawk 75 टर्बो डीजल इंजन दिया गया है, जो कि 75 बीएचपी की पावर और 210एनएम का टॉर्क देता है. गाड़ी को 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ जोड़ा जा सकता है.

कीमत और पोजिशनिंग की बात करें तो नई बोलेरो अब एक अफोर्डेबल 4WD SUV के रूप में उभर सकती है. इसकी संभावित एक्स-शोरूम कीमत 10 लाख से शुरू होकर 14 लाख रुपये तक जा सकती है. यह SUV टाटा पंच EV, मारुति फ्रॉन्क्स और रेनॉ काइगर जैसी कॉम्पैक्ट SUVs को सीधी टक्कर देगी.

यह भी पढ़ें:-

जीएसटी कटौती के बाद अब कितनी सस्ती मिल रही Mahindra Scorpio Classic? जानें डिटेल