बजट रखिए तैयार! Maruti से लेकर Tata तक, अगले महीने ला रही है 4 नई दमदार SUVs, देखें लिस्ट
भारत में अगले महीने चार बड़ी SUVs लॉन्च होने वाली हैं. इन गाड़ियों में Maruti e Vitara, Tata Harrier Petrol, Tata Safari Petrol और Next-Gen Kia Seltos शामिल हैं. आइए इनके फीचर्स पर नजर डालते हैं.
2025 का आखिरी महीना भारतीय SUV बाजार के लिए बेहद खास होने वाला है, क्योंकि चार बड़ी और चर्चित SUVs अगले महीने लॉन्च होंगी. इनमें मारुति की पहली इलेक्ट्रिक पैसेंजर SUV e Vitara, टाटा की पॉपुलर Harrier और Safari का पेट्रोल वर्जन और Kia की नई जनरेशन Seltos शामिल है. इन लॉन्च के बाद मिड-साइज SUV सेगमेंट में एक तगड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा. आइए विस्तार से जानते हैं.
Maruti Suzuki e Vitara
- मारुति सुजुकी अपनी पहली इलेक्ट्रिक SUV e Vitara को 2 दिसंबर 2025 को लॉन्च करेगी. ये SUV नए EV-बेस्ड HEARTECT E-स्केटबोर्ड प्लेटफॉर्म पर बनी है और एक बार चार्ज करने पर 500 km से ज्यादा की रेंज देगी. कंपनी इसमें 49 kWh और 61 kWh के दो बैटरी ऑप्शन पेश करेगी. कंट्रोल और कनेक्टिविटी के लिए इसमें 12.3 इंच का बड़ा टचस्क्रीन, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, लेवल-2 ADAS, वेंटिलेटेड सीट्स, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल जैसे प्रीमियम फीचर्स मिलेंगे. ये SUV चार वेरिएंट्स में आएगी और लॉन्च से पहले ही काफी चर्चा में है.
Tata Harrier और Safari
- टाटा मोटर्स पहली बार Harrier और Safari को पेट्रोल इंजन विकल्प के साथ लॉन्च करने जा रही है. दोनों SUVs में नया 1.5-लीटर, 4-सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन मिलेगा, जो 168 PS पावर और 280 Nm टॉर्क जनरेट करेगा. ये इंजन 6-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड ऑटोमैटिक दोनों गियरबॉक्स विकल्प देगा. इन्हें 9 दिसंबर 2025 को लॉन्च किया जाएगा. पेट्रोल इंजन वाले मॉडल डीजल वेरिएंट्स की तुलना में सस्ते होंगे और इससे इन SUVs का ग्राहक आधार काफी बढ़ने की उम्मीद है.
Next-Gen Kia Seltos
- Kia अपनी दूसरी जनरेशन की Seltos को 10 दिसंबर 2025 को दक्षिण कोरिया में पेश करेगी, जिसके बाद इसे 2026 की शुरुआत में भारत लाया जाएगा. नई Seltos में डिजाइन से लेकर इंटीरियर तक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा. इसके केबिन में नया डैश लेआउट, अपडेटेड डिजिटल स्क्रीन और प्रीमियम मैटेरियल दिए जाएंगे. इंजन विकल्पों में 1.5 NA पेट्रोल, 1.5 टर्बो पेट्रोल और 1.5 डीजल जारी रहेंगे, जो मैनुअल और ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ उपलब्ध होंगे.
