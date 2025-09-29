e-Vitara से लेकर Fronx Hybrid तक, मार्केट में जल्द लॉन्च होंगी ये कारें, जानिए राइवल्स

भारतीय ऑटोमोबाइल मार्केट में लगातार नई कारें लॉन्च हो रही हैं और कंपनियां ग्राहकों की पसंद के हिसाब से नए अपडेट्स और टेक्नोलॉजी लेकर आ रही हैं. Maruti Suzuki भी अपनी कई नई कारों पर काम कर रही है. आने वाले समय में कंपनी भारत में अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार, एक नई हाइब्रिड कार, प्रीमियम 7-सीटर SUV और एक कॉम्पैक्ट MPV लॉन्च करेगी. आइए इन गाड़ियों की खासियत और लॉन्चिंग डिटेल्स के बारे में जानते हैं.

Maruti Suzuki e Vitara

मारुति की सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाली कार है e Vitara, जो कंपनी की पहली इलेक्ट्रिक कार होगी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के हंसलपुर प्लांट से इसका फ्लैग ऑफ किया था और तब से यह चर्चा में है. इसमें दो बैटरी पैक-49 kWh और 61 kWh होंगे. बड़ा बैटरी पैक फुल चार्ज पर करीब 500 किलोमीटर तक की रेंज देगा. भारत में यह मॉडल केवल 2WD (टू-व्हील ड्राइव) वर्जन में आने की उम्मीद है. पहले इसे फेस्टिव सीजन में लॉन्च किया जाना था लेकिन अब संभावना है कि यह 2025 की शुरुआत में लॉन्च होगी.

Maruti Suzuki Fronx Hybrid

मारुति सुजुकी अपनी खुद की HEV सीरीज हाइब्रिड टेक्नोलॉजी पर काम कर रही है. Fronx Hybrid इस तकनीक का इस्तेमाल करने वाली पहली कार होगी. इसमें 1.2-लीटर Z12E पेट्रोल इंजन को हाइब्रिड सिस्टम के साथ जोड़ा जाएगा. यह कार 2026 की पहली छमाही में लॉन्च हो सकती है. इसके डिजाइन में छोटे-मोटे बदलाव देखने को मिलेंगे लेकिन सबसे बड़ी खासियत होगी इसकी नई हाइब्रिड टेक्नोलॉजी, जो इसे और भी किफायती बनाएगी.

Maruti Suzuki की नई 7-सीटर SUV

मारुति एक नई प्रीमियम 7-सीटर SUV पर भी काम कर रही है. पहले इसे 2025 में लॉन्च करने की उम्मीद थी, लेकिन अब यह प्रोजेक्ट 2026-2027 तक जा सकता है. यह SUV सीधे Mahindra XUV700, Hyundai Alcazar और Tata Safari जैसी कारों को टक्कर देगी. ये 4.5 मीटर से ज्यादा लंबी होगी और इसे ग्लोबल-C प्लेटफॉर्म के बड़े व्हीलबेस पर बनाया जाएगा. इसमें दमदार डिजाइन और फैमिली-फ्रेंडली फीचर्स देखने को मिल सकते हैं.

Maruti Suzuki की नई कॉम्पैक्ट MPV