हिंदी न्यूज़ऑटोMaruti Brezza से लेकर Hyundai Venue तक, आज से इन SUV पर होगी लाखों की बचत, जानें डिटेल्स

Maruti Brezza से लेकर Hyundai Venue तक, आज से इन SUV पर होगी लाखों की बचत, जानें डिटेल्स

GST 2.0 लागू होने के बाद Maruti Brezza, Hyundai Venue, Kia Sonet, Tata Nexon और Mahindra XUV 3XO जैसी कॉम्पैक्ट SUVs काफी सस्ती हो गई हैं. आइए गाड़ियों की नई कीमत के बारे में जानते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 22 Sep 2025 10:40 AM (IST)

भारत में GST 2.0 लागू होने के बाद कॉम्पैक्ट SUV खरीदना पहले से ज्यादा किफायती हो गया है. सरकार ने 28 % टैक्स वाले स्लैब को घटाकर 18 % कर दिया है, जिससे ग्राहकों को सीधी राहत मिली है. अब Maruti Suzuki Brezza, Hyundai Venue, Kia Sonet, Tata Nexon और Mahindra XUV 3XO जैसी पॉपुलर SUVs पहले से सस्ती हो गई हैं. इनकी कीमतों में 30 हजार रुपये से लेकर 1.50 लाख रुपये तक की कमी आई है. आइए वैरिएंट वाइज नई कीमत के बारे में विस्तार से जानते हैं.

Maruti Suzuki Brezza

  • मारुति ब्रेजा को जीएसटी में बदलाव से हल्का फायदा हुआ है. इसमें 1.5-लीटर इंजन मिलता है, जिस पर पहले 45% टैक्स लगता था लेकिन अब यह घटकर 40% रह गया है. नतीजतन, Brezza की कीमत अब 30,000 से 48,000 रुपये तक कम हो गई है. नई एक्स-शोरूम कीमत 8.39 लाख से 13.50 लाख रुपये के बीच है.

Hyundai Venue

  • Venue को GST 2.0 से सबसे ज्यादा फायदा मिला है. पहले इसके पेट्रोल इंजन पर 29% और डीजल पर 31% टैक्स लगता था. अब दोनों ही 18% वाले स्लैब में आ गए हैं. इस वजह से Venue की कीमत 68,000 से 1.32 लाख रुपये तक घट गई है. नई कीमत अब 7.26 लाख से 12.05 लाख रुपये तक है.

Kia Sonet

  • Kia Sonet भी GST कटौती का सीधा फायदा पाने वाली SUV है. पहले इसकी कीमत 8 लाख से 15.74 लाख रुपये के बीच थी. अब इसमें 70,000 से 1.64 लाख रुपये तक की कमी आई है. नई कीमत 7.30 लाख से 14.10 लाख रुपये के बीच तय हुई है.

Tata Nexon

  • भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली SUVs में शामिल Nexon पर भी GST 2.0 का बड़ा असर हुआ है. पहले इस पर पेट्रोल और डीजल के हिसाब से अलग-अलग टैक्स लगता था, लेकिन अब सब पर 18% स्लैब लागू है. इसकी वजह से Nexon अब 68,000 से 1.55 लाख रुपये तक सस्ती हो गई है. नई कीमतें 7.32 लाख से 13.88 लाख रुपये तक होंगी.

Mahindra XUV 3XO

  • Mahindra ने GST 2.0 लागू होने से पहले ही ग्राहकों को फायदा देना शुरू कर दिया था. 6 सितंबर 2025 से ही XUV 3XO की कीमतों में कटौती की गई थी. अब यह SUV 71,000 से 1.56 लाख रुपये तक सस्ती हो गई है. नई कीमत 7.28 लाख से 14.40 लाख रुपये तक है.

  • बता दें कि GST 2.0 की वजह से कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में ग्राहकों को बड़ी राहत मिली है. अब Nexon, Brezza, Venue, Sonet और XUV 3XO जैसी SUVs ज्यादा किफायती कीमत पर उपलब्ध हैं. अगर आप आने वाले समय में नई SUV खरीदने की सोच रहे हैं, तो यह आपके लिए सही मौका साबित हो सकता है.

ये भी पढ़ें: Hero Splendor Plus या TVS Star City Plus, कौन-सी बाइक जीएसटी कटौती के बाद मिलेगी सस्ती? 

Published at : 22 Sep 2025 10:39 AM (IST)
Tags :
Maruti Brezza Tata Nexon GST Cut GST 2.0 Compact SUV KIA Sonet Venue

