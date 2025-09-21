Hero Splendor Plus या TVS Star City Plus, कौन-सी बाइक जीएसटी कटौती के बाद मिलेगी सस्ती?

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऑटोHero Splendor Plus या TVS Star City Plus, कौन-सी बाइक जीएसटी कटौती के बाद मिलेगी सस्ती?

GST Reforms 2025: अगर आप हीरो स्प्लेंडर प्लस और टीवीएस स्टार सिटी प्लस में से किसी एक बाइक को खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो यहां हम आपको जीएसटी डिटेल्स के बारे में बताने जा रहे हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: क़मरजहां | Updated at : 21 Sep 2025 02:51 PM (IST)

भारत सरकार ने टू-व्हीलर्स पर GST को 28 फीसदी से घटाकर 18 फीसदी कर दिया है, जो 22 सितंबर 2025 से लागू की जाएगी. इसका सीधा फायदा ग्राहकों को मिलने वाला है. Hero Splendor Plus की मौजूदा एक्स-शोरूम कीमत 80,166 रुपये है, जो GST कटौती के बाद घटकर लगभग 73,903 रुपये हो जाएगी. वहीं, TVS Star City Plus की एक्स-शोरूम कीमत 78,586 रुपये है. जीएसटी कटौती के बाद यह कीमत 70, 786 हजार रुपये के करीब रह जाएगी. आइए इन बाइक्स के इंजन, परफॉर्मेंस और फीचर्स के बारे में विस्तार से जानते हैं.

Hero Splendor Plus का माइलेज

हीरो स्प्लेंडर प्लस सबसे ज्यादा माइलेज देने वाली बाइक में से एक है. इस मोटरसाइकिल में एयर-कूल्ड, 4-स्ट्रोक, सिंगल-सिलेंडर, OHC इंजन लगा है. स्प्लेंडर प्लस में लगे इंजन से 8,000 rpm पर 5.9 kW की पावर मिलती है और 6,000 rpm पर 8.05 Nm का टॉर्क मिलता है. ये मोटरसाइकिल प्रोग्राम्ड फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम के साथ आती है.

Hero Splendor Plus एक लीटर पेट्रोल में करीब 70-73 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है. इस बाइक का फ्यूल टैंक 9.8 लीटर की कैपेसिटी का है, जिससे एक बार टंकी फुल कराने पर इसे करीब 700 किलोमीटर तक आसानी से चलाया जा सकता है. इस बाइक को कम कीमत में बेहतर माइलेज देने के वजह से काफी पसंद किया जाता है.

TVS Star City Plus का माइलेज

टीवीएस की बाइक अच्छे माइलेज की वजह से अक्सर पसंद की जाती हैं. टीवीएस स्टार सिटी प्लस बाइक बीएस-6 इंजन से लैस हैं. इसमें 109 CC का इंजन और 4-स्पीड मैन्युअल ट्रांसमिशन है. माइलेज की बात करें, तो यह बाइक 70 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज दे सकती है. इसका इंजन 7,350 आरपीएम पर 8.08 bhp की मैक्सिमम पावर और 4,500 आरपीएम पर 8.7 Nm का टॉर्क जेनरेट करता है. इसका इंजन 4-स्पीड गियरबॉक्स से लैस है. इसमें 17 इंच का व्हील दिया गया है, जो ट्यूबलेस टायर्स के साथ आता है.

सिर्फ इतने हजार रुपये में आती थी आज लाखों में मिलने वाली बुलेट, खुद ही देख लीजिए बिल

 

Published at : 21 Sep 2025 02:51 PM (IST)
