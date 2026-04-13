चीन और अमेरिका को पछाड़ने जा रही भारत की ऑटो इंडस्ट्री, नितिन गडकरी ने बताया मास्टर प्लान

भारत का ऑटोमोबाइल सेक्टर लगातार नई ऊंचाइयां छू रहा है. इसी कड़ी में देश अब एक बड़ा टारगेट लेकर आगे बढ़ रहा है. केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी का कहना है कि आने वाले 7 सालों में भारत दुनिया का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल बाजार बन जाएगा.

अगर आज के समय में देखा जाए तो भारत पहले ही दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटो मार्केट बन चुका है. पहले इस जगह पर जापान था, लेकिन भारत ने उसे पीछे छोड़ दिया है. अब भारत से आगे सिर्फ चीन और अमेरिका हैं.

गडकरी ने बताया कि 2014 में ऑटो इंडस्ट्री का बाजार करीब 7 लाख करोड़ रुपये था, जो आज बढ़कर 22 लाख करोड़ रुपये हो गया है. वहीं दूसरी ओर अमेरिका 79 लाख करोड़ रुपये और चीन 49 लाख करोड़ रुपये पर है.

विकास के पीछे क्या हैं कारण?

इस तेजी से विकास के पीछे कई कारण हैं. सबसे बड़ी वजह नई तकनीकों का इस्तेमाल करना है. आजकल इलेक्ट्रिक गाड़ियां (EV), हाइड्रोजन फ्यूल और दूसरे ऑप्शनल फ्यूल पर काम किया जा रहा है. इससे न सिर्फ पेट्रोल-डीजल पर निर्भरता कम होगी, बल्कि प्रदूषण भी कम होगा. सरकार के मुताबिक, technology for life यानी ऐसी तकनीक पर जोर दिया जा रहा है, जो लोगों के जीवन को आसान और बेहतर बनाए.

नितिन गडकरी के मुताबिक, सरकार ट्रांसपोर्ट की लागत को कम करने पर भी ध्यान दे रही है. अभी भारत में सामान ढोने का खर्च काफी ज्यादा है, जिससे चीजें महंगी हो जाती हैं. इसे कम करने के लिए जलमार्ग का इस्तेमाल बढ़ाने की योजना है, क्योंकि यह सड़क के मुकाबले काफी सस्ता पड़ता है. इनका कहना है कि अगर आप रोड के जरिए परिवहन करते हैं, तो इसकी लागत लगभग 10 रुपये आती है, रेल के जरिए 6 रुपये, लेकिन जलमार्ग से यह केवल 1 रुपये है. इसके साथ ही उन्होंने बताया कि स्टील स्लैग को कभी कचरा माना जाता था, लेकिन अब रिसर्च और टेस्टिंग के बाद सड़क निर्माण में इसका उपयोग किया जा रहा है.

ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री क्यों है खास?

ऑटोमोबाइल सेक्टर देश की अर्थव्यवस्था के लिए बेहद महत्वपूर्ण है. यह सेक्टर करीब 4.5 करोड़ लोगों को रोजगार देता है, यानी लाखों परिवार इसकी वजह से अपनी रोजी-रोटी चलाते हैं. इसके अलावा, सरकार को GST के रूप में भी बहुत बड़ी कमाई होती है. एक और बड़ी चीज एक्सपोर्ट यानी दूसरे देशों को गाड़ियां भेजना है. अगर भारत अपनी गाड़ियों का एक्सपोर्ट बढ़ाता है, तो वह न सिर्फ ज्यादा कमाई करेगा बल्कि दुनिया में अपनी मजबूत पहचान भी बना पाएगा.

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