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हिंदी न्यूज़ऑटोफुल टैंक पर चलेगी 1200 KM, टेस्टिंग के दौरान भारत में दिखी BYD Seal U

फुल टैंक पर चलेगी 1200 KM, टेस्टिंग के दौरान भारत में दिखी BYD Seal U

भारत में Seal U के आने से BYD के पोर्टफोलियो में एक नया पावरट्रेन विकल्प जुड़ जाएगा. कंपनी फिलहाल भारतीय बाजार में इलेक्ट्रिक कारों पर ज्यादा फोकस कर रही है. आइए डिटेल्स जानते हैं.

Written By : क़मरजहां |  Updated at : 13 Sep 2026 06:48 AM (IST)
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BYD भारत में अपने पोर्टफोलियो को तेजी से बढ़ाने की तैयारी कर रही है. इसी कड़ी में कंपनी की BYD Seal U PHEV को भारतीय सड़कों पर टेस्टिंग के दौरान देखा गया है. यह खास इसलिए है क्योंकि भारत में कंपनी अब तक मुख्य रूप से इलेक्ट्रिक कारों पर फोकस कर रही थी, जबकि Seal U के जरिए वह प्लग-इन हाइब्रिड (PHEV) सेगमेंट में एंट्री करने वाली है. रिपोर्ट के मुताबिक, इसे 2026 के आखिर तक भारत में लॉन्च किया जा सकता है.

BYD Seal U को भारत में रेंज टेस्टिंग के दौरान देखा गया है. कंपनी इस SUV को भारत के लिए टेस्ट कर रही है. इसका मतलब है कि लॉन्च से पहले कार के पावरट्रेन, ड्राइविंग और रेंज से जुड़े पहलुओं की जांच की जा रही है. हालांकि, भारत आने वाले मॉडल में ग्लोबल मॉडल के मुकाबले कुछ बदलाव किए जा सकते हैं. इसलिए इसकी अंतिम स्पेसिफिकेशन और रेंज की जानकारी लॉन्च के समय ही पूरी तरह साफ होगी.

1200 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज

  • Seal U की सबसे बड़ी खासियत इसकी संभावित रेंज है. कंपनी के ग्लोबल मॉडल के आधार पर दावा किया गया है कि फुल बैटरी और फुल पेट्रोल टैंक के साथ यह SUV 1200 किलोमीटर से ज्यादा की कुल रेंज दे सकती है. यानी लंबी दूरी के सफर में बार-बार पेट्रोल भराने या बैटरी चार्ज करने की जरूरत कम हो सकती है. हालांकि, यह कंपनी का दावा है और भारत में आने वाले मॉडल की रियल रेंज अलग हो सकती है.

फुल टैंक पर चलेगी 1200 KM, टेस्टिंग के दौरान भारत में दिखी BYD Seal U

  • BYD Seal U में कंपनी का DM-i Super Plug-in Hybrid सिस्टम दिया जाएगा. इसमें 1.5-लीटर डायरेक्ट-इंजेक्शन टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ दो इलेक्ट्रिक मोटर और 18.3 kWh की बैटरी दी गई है. इस सिस्टम को इस तरह तैयार किया गया है कि कार सामान्य परिस्थितियों में ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक मोटर की मदद से चले. इससे पेट्रोल की खपत कम रखने में मदद मिल सकती है.
  • इस पावरट्रेन की थर्मल एफिशिएंसी 43.04 फीसदी तक है. वहीं, इलेक्ट्रिक मोटर की एफिशिएंसी 97.5 प्रतिशत तक बताई गई है. कंपनी का दावा है कि यह SUV करीब 4.8 लीटर पेट्रोल में 100 किलोमीटर तक चल सकती है. हालांकि, वास्तविक माइलेज सड़क, ट्रैफिक और ड्राइविंग स्टाइल पर निर्भर करेगा.

सिर्फ इलेक्ट्रिक पावर पर भी चलेगी

  • Seal U एक सामान्य हाइब्रिड कार से अलग है क्योंकि इसे बाहरी पावर सोर्स से भी चार्ज किया जा सकता है. फुल चार्ज बैटरी के साथ SUV को केवल इलेक्ट्रिक पावर पर चलाया जा सकता है. ग्लोबल मॉडल के लिए करीब 200 किलोमीटर तक की इलेक्ट्रिक रेंज का दावा किया गया है. इसका फायदा खासकर शहर में रोजाना आने-जाने वाले लोगों को हो सकता है, क्योंकि छोटे सफर में पेट्रोल इंजन का इस्तेमाल कम किया जा सकता है.


फुल टैंक पर चलेगी 1200 KM, टेस्टिंग के दौरान भारत में दिखी BYD Seal U

  • इसकी हाइब्रिड टेक्नोलॉजी जरूरत के हिसाब से अलग-अलग तरीके से काम कर सकती है. सामान्य स्थिति में इलेक्ट्रिक मोटर गाड़ी को चलाने का काम करती है, जबकि पेट्रोल इंजन बैटरी को ऊर्जा देने के लिए इस्तेमाल हो सकता है. ज्यादा पावर की जरूरत होने पर इंजन सीधे पहियों को भी पावर दे सकता है. यानी सिस्टम परिस्थितियों के हिसाब से EV, सीरीज हाइब्रिड और पैरेलल हाइब्रिड तरीके से काम कर सकता है.
  • ग्लोबल मार्केट में Seal U को अलग-अलग ड्राइवट्रेन विकल्पों के साथ पेश किया जाता है. इसके कुछ वर्जन में पावर करीब 323 hp और टॉर्क 550 Nm तक बताया गया है. ऑल-व्हील-ड्राइव वर्जन केवल 5.9 सेकेंड में 0 से 100 kmph की रफ्तार पकड़ सकता है. हालांकि, भारत में कौन सा पावरट्रेन और स्पेसिफिकेशन वाला मॉडल आएगा, इसकी अंतिम जानकारी कंपनी की ओर से लॉन्च के समय सामने आएगी.

आकार में बड़ी SUV

  • BYD Seal U एक 5-सीटर SUV है और इसका आकार भारत में मौजूद Mahindra XEV 9e जैसी बड़ी SUVs के करीब है. इसकी लंबाई 4,775 mm, चौड़ाई 1,890 mm और ऊंचाई 1,670 mm है, जबकि व्हीलबेस 2,765 mm है. कुछ अंतरराष्ट्रीय बाजारों में इस SUV को Sealion 6 नाम से भी बेचा जाता है.
  • बड़े आकार की वजह से इसमें यात्रियों के लिए अच्छा केबिन स्पेस मिलने की उम्मीद है. साथ ही, यह उन ग्राहकों को आकर्षित कर सकती है जो इलेक्ट्रिक SUV के साथ लंबी दूरी की यात्रा के लिए पेट्रोल इंजन का बैकअप भी चाहते हैं.

भारत में कितनी हो सकती है कीमत?

  • भारत में BYD Seal U PHEV की कीमत करीब 45 लाख से 50 लाख रुपये एक्स-शोरूम के बीच रहने की उम्मीद है. हालांकि, यह अनुमानित कीमत है और कंपनी लॉन्च के समय ही इसकी आधिकारिक कीमत की घोषणा करेगी.
  • भारत में Seal U के आने से BYD के पोर्टफोलियो में एक नया पावरट्रेन विकल्प जुड़ जाएगा. कंपनी फिलहाल भारतीय बाजार में इलेक्ट्रिक कारों पर ज्यादा फोकस कर रही है, लेकिन Seal U के जरिए वह ऐसे ग्राहकों को भी आकर्षित कर सकती है जो पूरी तरह इलेक्ट्रिक कार लेने को लेकर अभी आश्वस्त नहीं हैं.
  • BYD Seal U PHEV की सबसे बड़ी खासियत यही है कि इसमें इलेक्ट्रिक कार और पेट्रोल कार दोनों का फायदा मिल सकता है. रोजाना शहर में छोटी दूरी तय करने के लिए इसे इलेक्ट्रिक मोड में चलाया जा सकता है, जबकि लंबी यात्रा के दौरान पेट्रोल इंजन अतिरिक्त रेंज देने में मदद कर सकता है. इससे चार्जिंग स्टेशन की उपलब्धता को लेकर चिंता भी कम हो सकती है.

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About the author क़मरजहां

क़मरजहां एबीपी न्यूज़ में बतौर कॉपी एडिटर काम कर रही हैं और वर्तमान में ऑटोमोबाइल सेक्शन में कार्यरत हैं. इन्हें पत्रकारिता जगत में 5 साल का अनुभव है और पिछले 4 सालों से ABP Live.com का हिस्सा हैं. क़मरजहां नेशनल, टेक्नोलॉजी, एंटरटेनमेंट, राजनीति, चुनाव और अलग-अलग राज्यों से जुड़े सेक्शन में काम कर चुकी हैं. कौन-सी स्टोरीज ऑडियंस को अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगी, इस हुनर से बखूबी वाकिफ हैं. ट्रेंड्स के साथ ही इन्हें SEO की जानकारी भी है. क़मरजहां ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई Jamia Millia Islamia से पूरी की है. 
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Published at : 13 Sep 2026 06:48 AM (IST)
Tags :
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