1 लीटर फ्यूल में कितना माइलेज देगी नई Baleno? पढ़ें गाड़ी का रिव्यू

नई Maruti Suzuki Baleno को कंपनी ने पहले से ज्यादा मॉडर्न और प्रीमियम बनाने की कोशिश की है. इस बार कार में सिर्फ मामूली कॉस्मेटिक बदलाव नहीं किए गए हैं, बल्कि इसके फीचर्स और पावरट्रेन में भी जरूरी अपडेट देखने को मिलते हैं. सबसे ज्यादा बदलाव कार के फ्रंट डिजाइन में किए गए हैं. नई Baleno में बड़ी ग्रिल दी गई है और Suzuki का लोगो अब ग्रिल के ऊपर रखा गया है. नई ग्रिल के डिजाइन को लेकर लोगों की अलग-अलग राय हो सकती है, लेकिन इससे कार का फ्रंट पहले की तुलना में ज्यादा दमदार और आकर्षक दिखाई देता है.

नई Baleno के केबिन में भी कंपनी ने प्रीमियम फील बढ़ाने पर जोर दिया है. इसमें नया लेदरेट अपहोल्स्ट्री, कलर्ड इंसर्ट और बेहतर फिनिश दी गई है. हालांकि डैशबोर्ड का बेसिक डिजाइन पहले जैसा ही रखा गया है और टचस्क्रीन में भी बड़ा बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन नए फीचर्स और बेहतर मटेरियल की वजह से केबिन पहले से ज्यादा प्रीमियम महसूस होता है.

कूलिंग फंक्शन वाली वायरलेस चार्जिंग

नई Baleno में वायरलेस फोन चार्जिंग की सुविधा भी दी गई है. इसकी खास बात यह है कि वायरलेस चार्जिंग पैड में कूलिंग फंक्शन भी मिलता है. लंबे समय तक फोन चार्ज करने पर स्मार्टफोन गर्म हो सकता है, ऐसे में कूलिंग सिस्टम फोन का तापमान नियंत्रित रखने में मदद कर सकता है.

नई Baleno के सबसे बड़े अपडेट में Level-2 ADAS शामिल है. ADAS यानी Advanced Driver Assistance System एक ऐसी तकनीक है, जो ड्राइविंग के दौरान कुछ परिस्थितियों में ड्राइवर की सहायता करती है. इसके लिए कार में रडार और दूसरे सेंसर का इस्तेमाल किया जाता है.

Baleno में ADAS के तहत ऑटोमैटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग, अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, ऑटो हाई बीम और अन्य ड्राइवर-असिस्ट फीचर्स दिए गए हैं. अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल सामने चल रही गाड़ी के हिसाब से कार की गति को एडजस्ट करने में मदद करता है. वहीं ऑटोमैटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग टक्कर के दौरान ब्रेकिंग में मदद कर सकती है. इस तकनीक को रोजमर्रा की भारतीय सड़कों के हिसाब से इस्तेमाल करने पर ज्यादा जोर दिया गया है.

नई Baleno में सबसे बड़ा मैकेनिकल बदलाव नया Z-Series 3-सिलेंडर पेट्रोल इंजन है. यही इंजन Maruti Suzuki Swift और Dzire में भी इस्तेमाल किया जाता है. यह इंजन करीब 82 bhp की पावर देता है. पावर के मामले में यह पुराने इंजन से थोड़ा कम है, लेकिन कंपनी ने इसके साथ बेहतर फ्यूल एफिशिएंसी पर ज्यादा ध्यान दिया है.

इंजन को 5-स्पीड मैनुअल और AMT गियरबॉक्स के साथ लिया जा सकता है. इसके अलावा Baleno में CNG का ऑप्शन भी मौजूद है. यानी ग्राहक अपनी जरूरत और इस्तेमाल के हिसाब से पेट्रोल, ऑटोमैटिक या CNG मॉडल चुन सकते हैं.

शहर में आसान ड्राइविंग

नए इंजन की खास बात इसका स्मूद और रिफाइंड नेचर है. इसका लो-एंड टॉर्क शहर में ड्राइविंग के दौरान मदद करता है. खासकर बंपर-टू-बंपर ट्रैफिक में बार-बार गियर बदलने की जरूरत कम महसूस हो सकती है.

शहर के अंदर नई Baleno की परफॉर्मेंस काफी अच्छी रहती है. इसकी हल्की स्टीयरिंग इसे ट्रैफिक में आसानी से चलाने में मदद करती है. हाईवे पर भी कार अपनी स्पीड बनाए रखने में सक्षम है, हालांकि पुराने इंजन की तुलना में इसकी परफॉर्मेंस कुछ अलग महसूस हो सकती है.

5-स्पीड मैनुअल और AMT

मैनुअल वर्जन में 5-स्पीड गियरबॉक्स दिया गया है. यह गियरबॉक्स हल्का और इस्तेमाल में आसान है, इसलिए ड्राइविंग पसंद करने वालों को यह सेटअप अच्छा लग सकता है.

वहीं शहर में रोजाना कार चलाने वाले ग्राहकों के लिए AMT ऑटोमैटिक ज्यादा सुविधाजनक विकल्प हो सकता है. ट्रैफिक में AMT का व्यवहार काफी आसान रहता है. हालांकि तेज ओवरटेकिंग या हाईवे पर एक्सीलरेशन के दौरान गियर बदलने का हल्का पॉज महसूस हो सकता है.

नई Baleno की फ्यूल एफिशिएंसी भी इसका अहम पहलू है. AMT वर्जन करीब 24.8 kmpl तक का माइलेज देता है, जबकि 5-स्पीड मैनुअल वर्जन करीब 23.8 kmpl का माइलेज दे सकता है. रियल माइलेज ड्राइविंग स्टाइल, ट्रैफिक, सड़क और कार में लोड जैसी कंडीशन पर निर्भर करेगा.

आराम और राइड क्वालिटी

नई Baleno में अच्छी ग्राउंड क्लीयरेंस और आरामदायक राइड क्वालिटी पर भी ध्यान दिया गया है. खराब और ऊबड़-खाबड़ सड़कों पर सस्पेंशन कार को संभालने में मदद करता है. हल्की स्टीयरिंग और कार का कॉम्पैक्ट आकार इसे शहर में चलाने के लिए आसान बनाते हैं.

केबिन में स्पेस पहले की तरह ही रखा गया है. पीछे बैठने वाले यात्रियों के लिए भी पर्याप्त जगह मिलती है, हालांकि रियर सीट पर आर्मरेस्ट जैसी सुविधा नहीं दी गई है. इसके बावजूद सीट का आराम इस कार की प्रमुख खूबियों में शामिल है.

नई Baleno में कंपनी ने डिजाइन, फीचर्स, सेफ्टी और इंजन—चारों में अपडेट देने की कोशिश की है. बड़ी फ्रंट ग्रिल और नए लोगो प्लेसमेंट से इसका बाहरी लुक बदला है, जबकि लेदरेट सीट्स, वेंटिलेटेड सीट्स, कूलिंग वाली वायरलेस चार्जिंग और Clarion ऑडियो सिस्टम जैसे फीचर्स केबिन को ज्यादा प्रीमियम बनाते हैं. इसके साथ Level-2 ADAS इसे पहले की तुलना में ज्यादा टेक्नोलॉजी से लैस बनाता है.

नया Z-Series इंजन बेहतर रिफाइनमेंट और अच्छी फ्यूल एफिशिएंसी पर फोकस करता है. शहर में इसकी आसान ड्राइविंग, आरामदायक राइड और मैनुअल और AMT के ऑप्शन इसे रोजाना इस्तेमाल के लिए बेहतर बनाते हैं.

यह भी पढ़ें:-

79.6 लाख रुपये में BMW की Luxury EV, एक Charge में दौड़ेगी 669KM