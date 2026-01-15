Mahindra XUV 7XO की डिलीवरी शुरू, जानिए सबसे पहले किन ग्राहकों को मिलेगी नई SUV

महिंद्रा ने हाल ही में अपनी नई SUV Mahindra XUV 7XO को भारतीय बाजार में लॉन्च किया था और अब इसकी डिलीवरी भी आधिकारिक रूप से शुरू कर दी गई है. कंपनी ने 14 जनवरी 2026 से इस SUV की डिलीवरी शुरू की है, जिससे ग्राहकों का लंबा इंतजार खत्म हो गया है. XUV 7XO को शानदार डिजाइन, एडवांस टेक्नोलॉजी और दमदार इंजन के साथ पेश किया गया है, जो इसे अपने सेगमेंट में एक मजबूत दावेदार बनाता है.

सबसे पहले किन ग्राहकों को मिलेगी डिलीवरी?

महिंद्रा की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, फिलहाल Mahindra XUV 7XO की डिलीवरी सिर्फ उन्हीं ग्राहकों को दी जा रही है, जिन्होंने प्री-बुकिंग के दौरान AX7, AX7T और AX7L वेरिएंट्स की बुकिंग की थी. इन टॉप वेरिएंट्स की डिमांड सबसे ज्यादा रही है, इसी वजह से कंपनी ने सबसे पहले इन्हीं मॉडल्स की डिलीवरी शुरू की है.

बाकी वेरिएंट्स की डिलीवरी कब होगी?

अगर आपने XUV 7XO के AX, AX3 या AX5 वेरिएंट्स बुक किए हैं, तो आपको थोड़ा इंतजार करना होगा. महिंद्रा के मुताबिक इन वेरिएंट्स की डिलीवरी अप्रैल 2026 से शुरू की जाएगी. इसके साथ ही कंपनी ने 14 जनवरी 2026 से सभी वेरिएंट्स की आधिकारिक बुकिंग भी शुरू कर दी है, जिससे नए ग्राहक भी SUV बुक कर सकते हैं.

फीचर्स में है टेक्नोलॉजी की भरमार

Mahindra XUV 7XO को फीचर्स के मामले में काफी एडवांस बनाया गया है. इसमें Harman Kardon का प्रीमियम ऑडियो सिस्टम, 540-डिग्री कैमरा, Level-2 ADAS, लेन डिपार्चर वार्निंग, पैनोरमिक सनरूफ और बॉस मोड जैसे फीचर्स मिलते हैं. इसके अलावा रियर सीट एंटरटेनमेंट स्क्रीन, Adrenox सिस्टम और फ्रंट में ट्रिपल स्क्रीन सेटअप दिया गया है. खास बात यह है कि इस SUV में पहली बार Alexa और ChatGPT का सपोर्ट भी जोड़ा गया है.

इंजन और परफॉर्मेंस

XUV 7XO में 2.0-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो 200 हॉर्सपावर की टॉर्क जनरेट करता है. इसके साथ 2.2-लीटर टर्बो डीजल इंजन का विकल्प भी मिलता है. ट्रांसमिशन के लिए 6-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड ऑटोमैटिक दोनों विकल्प मौजूद हैं.

कितनी है कीमत?

Mahindra XUV 7XO की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 13.66 लाख रुपये रखी गई है, जबकि इसके टॉप वेरिएंट की कीमत 24.11 लाख रुपये तक जाती है. ये कीमतें शुरुआती 40,000 यूनिट्स के लिए लागू हैं, इसके बाद इनमें बदलाव हो सकता है.

