Tata को बड़ा झटका, इस Electric SUV ने Punch EV को पछाड़ा

इंडिया के ऑटोमोबाइल मार्केट में अब इलेक्ट्रिक गाड़ियों की भी डिमांड तेजी से बढ़ रही है. इन दिनों टाटा मोटर्स इलेक्ट्रिक व्हीकल बेचने में बेहद आगे चल रही है. क्योंकि, टाटा मोटर्स की लोकप्रिय माइक्रो इलेक्ट्रिक एसयूवी टाटा पंच ईवी को लोग पिछले कुछ समय से लोग खूब पसंद कर रहे हैं. लेकिन अब महिंद्रा ने की एक इलेक्ट्रिक एसयूवी ने टाटा पंच को बिक्री के मामले में पीछे कर दिया है.

क्योंकि, ताजा आंकड़ों के अनुसार, महिंद्रा ने अगस्त महीने में अपनी XEV 9S की कुल 4,508 यूनिट डीलरों को भेजीं. वहीं, टाटा पंच ईवी 4,430 यूनिट्स की बिक्री के साथ केवल 78 यूनिट्स के मामूली अंतर से दूसरे स्थान पर खिसक गई है. भले ही यह अंतर बहुत छोटा हो लेकिन बजट सेगमेंट की ईवी को पीछे छोड़कर एक प्रीमियम 7-सीटर इलेक्ट्रिक एसयूवी का नंबर-1 बनना दिखाता है कि भारतीय ग्राहकों की पसंद अब तेजी से बदल रही है.

महिंद्रा XEV 9S की डिमांड बढ़ी

बता दें कि, महिंद्रा XEV 9S की मांग में जनवरी से लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है. जुलाई के मुकाबले अगस्त में इसके डिस्पैच में 9.1 प्रतिशत की महीने की बढ़ोतरी देखी गई. कंपनी इस लग्जरी 7-सीटर ईवी को 59kWh, 70kWh और 79kWh के तीन अलग-अलग बैटरी पैक विकल्पों में पेश करती है.

जो सिंगल चार्ज पर 521 किमी से लेकर 679 किमी तक की एआरएआई-प्रमाणित रेंज देती हैं. वहीं, 20.65 लाख रुपये की शुरुआती कीमत वाली यह गाड़ी अपने बड़े केबिन, ट्रिपल-स्क्रीन सेटअप और दमदार परफॉर्मेंस के दम पर ग्राहकों को खूब लुभा रही है.

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दूसरे स्थान पर खिसकी पंच EV

जानकारी दें कि, भले ही टाटा पंच ईवी पहले स्थान से खिसक गई हो लेकिन इसके बिक्री के आंकड़े अभी भी काफी मजबूत बने हुए हैं. 9.79 लाख रुपये की किफायती शुरुआती कीमत पर आने वाली पंच ईवी ने 4,430 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की जो कि पिछले साल अगस्त की तुलना में तीन गुना से भी अधिक है.

अपने कॉम्पैक्ट साइज, बेहतरीन 365 किमी तक की वास्तविक रेंज और बजट-फ्रेंडली सेगमेंट के कारण शहर के दैनिक उपयोग के लिए यह आज भी आम भारतीय खरीदारों की पहली पसंद बनी हुई है.

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टाटा मोटर्स का दबदबा कायम

आपको बता दें कि, एक मॉडल के स्तर पर भले ही महिंद्रा ने पहला स्थान हासिल किया हो लेकिन ओवरऑल वॉल्यूम के मामले में टाटा मोटर्स का भारतीय ईवी मार्केट पर दबदबा बरकरार है. टॉप-10 सबसे ज्यादा बिकने वाली इलेक्ट्रिक कारों की सूची में टाटा के 5 मॉडल शामिल हैं.

तीसरे स्थान पर 3,975 यूनिट्स के साथ नेक्सॉन ईवी रही. इसके अलावा हैरियर ईवी (2,103 यूनिट्स), हाल ही में लॉन्च हुई सिएरा ईवी (1,930 यूनिट्स) और टियागो ईवी (1,730 यूनिट्स) ने मिलकर अगस्त महीने में अकेले टाटा मोटर्स को 14,168 यूनिट्स का बड़ा आंकड़ा दिलाया.

भारतीय ईवी बाजार में बढ़ रहा है मुकाबला

जानकारी दे दें कि, पिछले महीने में देश में कुल 36,593 इलेक्ट्रिक कारों की थोक आपूर्ति दर्ज की गई. जो पिछले वर्ष की तुलना में 85 प्रतिशत अधिक है. यह साफ करता है कि भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों का बाजार केवल एक या दो कंपनियों तक सीमित नहीं रह गया है.

एमजी विंडसर ईवी (3,705 यूनिट्स) चौथे स्थान पर रही जबकि वियतनामी कंपनी विनफास्ट ने भी 1,901 यूनिट्स बेचकर टॉप-10 में एंट्री कर ली है. बाजार में नए विकल्पों के आने से मुकाबला अब बेहद दिलचस्प और कड़ा हो चुका है.

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