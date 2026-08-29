8 लाख तक सस्ती मिलेगी EV, अब इन गाड़ियों पर भी BaaS का फायदा

इलेक्ट्रिक कार खरीदने वालों के लिए महिंद्रा ने एक अहम कदम उठाया है. कंपनी ने अपनी Battery-as-a-Service यानी BaaS स्कीम का दायरा बढ़ाते हुए अब इसे XEV 9S और XEV 9e पर भी लागू कर दिया है.

इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि इन इलेक्ट्रिक गाड़ियों को खरीदते समय ग्राहकों को बैटरी की पूरी कीमत एक साथ नहीं चुकानी होगी. बैटरी की लागत को अलग से फाइनेंस किया जा सकेगा, जिससे कार की शुरुआती कीमत काफी कम हो जाएगी और खरीदारी के समय ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं पड़ेगी.

क्या है Mahindra की BaaS स्कीम?

BaaS यानी Battery-as-a-Service एक ऐसा फाइनेंसिंग मॉडल है, जिसमें कार और बैटरी की कीमत को अलग-अलग किया जाता है. सामान्य तौर पर इलेक्ट्रिक कार की कुल कीमत में बैटरी की कीमत भी शामिल होती है, जिससे शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत ज्यादा हो जाती है. लेकिन BaaS मॉडल में ग्राहक वाहन की कीमत अलग से चुकाता है और बैटरी के लिए अलग फाइनेंसिंग कराई जाती है.

महिंद्रा के मामले में यह एक डुअल-फाइनेंसिंग प्रोडक्ट है, जिसे संबंधित फाइनेंस पार्टनर के जरिए लिया जाता है. यह सीधे तौर पर ऐसा पे-पर-यूज मॉडल नहीं है, जिसमें जितनी बैटरी इस्तेमाल करें उतना ही भुगतान करें.

XEV 9S की शुरुआती कीमत 12.65 लाख रुपये

BaaS स्कीम लागू होने के बाद Mahindra XEV 9S की शुरुआती कीमत 12.65 लाख रुपये एक्स-शोरूम हो गई है. इस कीमत में बैटरी की लागत शामिल नहीं है. बैटरी के लिए अलग से फाइनेंसिंग करनी होगी.कंपनी के मुताबिक, इस स्कीम के तहत बैटरी की प्रभावी लागत 3.75 रुपये प्रति किलोमीटर से शुरू होती है.

इसी तरह Mahindra XEV 9e को भी BaaS के तहत 13.90 लाख रुपये की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत पर लिया जा सकता है. इसमें भी बैटरी की कीमत अलग से फाइनेंस की जाएगी और इसकी बैटरी लागत 3.75 रुपये प्रति किलोमीटर से शुरू होती है. इस तरह XEV 9e खरीदने वाले ग्राहकों के लिए भी शुरुआती भुगतान पहले की तुलना में कम हो जाता है.

BE 6 SPORTEQ पर भी मिल रहा यह ऑप्शन

महिंद्रा ने BaaS स्कीम की शुरुआत BE 6 SPORTEQ के साथ की थी.ग्राहकों से मिली प्रतिक्रिया के बाद कंपनी ने अब इसे अपनी पूरी Electric Origin SUV रेंज तक बढ़ा दिया है.BaaS के तहत BE 6 SPORTEQ की शुरुआती कीमत 11.45 लाख रुपये है. अब इस स्कीम का फायदा BE 6 SPORTEQ, XEV 9S और XEV 9e के सभी वेरिएंट्स पर लिया जा सकता है.

BaaS स्कीम में बैटरी फाइनेंस की लागत 3.75 रुपये प्रति किलोमीटर रखी गई है. कंपनी ने यह कैलकुलेशन करीब 60 किलोमीटर की ड्राइविंग और डाउन पेमेंट के आधार पर की है. इस उदाहरण में बैटरी की EMI 6,975 रुपये प्रति माह से शुरू होती है. हालांकि, यह रकम हर ग्राहक के लिए एक जैसी नहीं होगी. बैटरी का आकार, डाउन पेमेंट और लोन की अवधि के आधार पर बैटरी EMI में बदलाव हो सकता है.

कार खरीदते समय किन बातों का ध्यान रखें?

यहां एक जरूरी बात समझना बेहद जरूरी है कि BaaS के तहत दिखाई जा रही कम शुरुआती कीमत को कार की पूरी ऑन-रोड कीमत नहीं माना जाना चाहिए.इसमें बैटरी फाइनेंस के अलावा चार्जिंग, मेंटेनेंस और रिपेयर का खर्च शामिल नहीं है.

इसके अलावा चार्जर, रोड टैक्स, इंश्योरेंस, TCS और दूसरे लागू सरकारी शुल्क भी अलग से देने होंगे.इसलिए ग्राहक को कार खरीदने से पहले कुल फाइनेंस और सभी अतिरिक्त खर्चों को जोड़कर अपना बजट तय करना चाहिए.

ग्राहकों को क्या फायदा होगा?

इस स्कीम का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इलेक्ट्रिक SUV खरीदने के लिए शुरुआत में लगने वाला पैसा कम हो जाता है.खासकर XEV 9S और XEV 9e जैसी प्रीमियम इलेक्ट्रिक SUVs के मामले में बैटरी की कीमत को अलग करने से इनकी एंट्री प्राइस काफी कम हो गई है.

इससे उन ग्राहकों के लिए इलेक्ट्रिक SUV खरीदना आसान हो सकता है, जो एक साथ कार और बैटरी की पूरी कीमत चुकाने के बजाय खर्च को अलग-अलग फाइनेंस करना चाहते हैं.

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