बाइक स्टार्ट होने में हो रही परेशानी? इन आसान तरीकों से खुद ही कर सकेंगे ठीक

सुबह के समय मोटरसाइकिल स्टार्ट न होना अक्सर राइडर्स के लिए परेशानी बन जाता है. पहले यह दिक्कत सिर्फ सर्दियों में ज्यादा देखने को मिलती थी, लेकिन अब यह समस्या पूरे साल हो सकती है. छोटी दूरी की राइड, लंबे समय तक बाइक का खड़ा रहना, इथेनॉल मिला पेट्रोल और समय पर सर्विस न होना इसके बड़े कारण हैं. कई बार हम बिना वजह बड़ी खराबी समझ लेते हैं, जबकि समस्या बहुत छोटी होती है. अगर सही तरीके से कुछ जरूरी चीजों की जांच कर ली जाए तो मैकेनिक के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती.

बैटरी की स्थिति जरूर जांचें

अक्सर बाइक स्टार्ट तो होती है लेकिन बहुत सुस्त लगती है. ऐसे में लोग समझते हैं कि पेट्रोल की दिक्कत है, जबकि असली कारण कमजोर बैटरी हो सकता है. रोजाना छोटी दूरी चलाने से बैटरी पूरी तरह चार्ज नहीं हो पाती. एक साधारण वोल्टेज चेक से पता लगाया जा सकता है कि बैटरी में चार्ज कम है या नहीं. अगर चार्ज कम हो तो बैटरी को चार्ज करा लें. कई बार सिर्फ बैटरी चार्ज करने से बाइक पहले से बेहतर स्टार्ट होने लगती है और नई बैटरी खरीदने का खर्च भी बच जाता है.

पेट्रोल की क्वालिटी पर दें ध्यान

अगर बाइक कई दिनों से खड़ी है तो पुराना पेट्रोल भी स्टार्टिंग समस्या पैदा कर सकता है. इथेनॉल मिला पेट्रोल जल्दी नमी पकड़ लेता है, जिससे इंजन की परफॉर्मेंस प्रभावित होती है. ऐसे में थोड़ा पुराना पेट्रोल निकालकर भरोसेमंद पेट्रोल पंप से नया पेट्रोल भरवाना बेहतर रहता है. कई बार खराब फ्यूल को लोग बड़ी मैकेनिकल खराबी समझ लेते हैं, जबकि समाधान बहुत आसान होता है.

सही तरीके से करें स्टार्ट

कार्बोरेटर वाली बाइक में चोक का सही इस्तेमाल जरूरी है. गलत तरीके से चोक लगाने से इंजन फ्लड हो सकता है. वहीं फ्यूल-इंजेक्टेड बाइक में स्टार्ट करते समय ज्यादा थ्रॉटल देने से समस्या बढ़ सकती है. बेहतर है कि बाइक को बिना ज्यादा थ्रॉटल दिए न्यूट्रल में स्टार्ट करें. यह छोटा सा तरीका अक्सर बड़ी समस्या को हल कर देता है.

स्पार्क प्लग और सही समय पर रुकना भी जरूरी

कई बार स्पार्क प्लग पर कार्बन जमा हो जाता है, जिससे इग्निशन कमजोर पड़ जाता है. स्पार्क प्लग निकालकर साफ करने से स्टार्टिंग बेहतर हो सकती है. लेकिन अगर बार-बार कोशिश करने के बाद भी बाइक स्टार्ट न हो, तो जबरदस्ती प्रयास करने से बैटरी और कमजोर हो सकती है. ऐसे में सही समय पर मदद लेना ही समझदारी है. बाइक स्टार्ट न होना हमेशा बड़ी खराबी का संकेत नहीं होता. बैटरी, पेट्रोल, स्टार्टिंग तकनीक और स्पार्क प्लग की जांच से अक्सर समस्या आसानी से हल हो जाती है और अनावश्यक खर्च से बचा जा सकता है.