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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाइरफान अंसारी के बयान पर चुप्पी क्या आपकी 'मौन' सहमति? नितिन नवीन का राहुल गांधी से सवाल

इरफान अंसारी के बयान पर चुप्पी क्या आपकी 'मौन' सहमति? नितिन नवीन का राहुल गांधी से सवाल

बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने इरफान अंसारी के बयान पर राहुल गांधी की चुप्पी को लेकर सवाल खड़े किए हैं. उन्होंने राहुल से पूछा है कि आखिरकार आपकी चुप्पी क्या कहलाती है?

Written By : कार्तिक सागर समाधिया |  Updated at : 06 Nov 2026 06:19 PM (IST)
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भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने इरफान अंसारी के बयान पर राहुल गांधी की चुप्पी पर सवाल खड़े किए हैं. उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए पूछा, 'राहुल गांधी जी, झारखंड में आपकी पार्टी के मंत्री खुलेआम कह रहे हैं कि कांग्रेस आपके इशारे पर देश में अस्थिरता पैदा करने और भारत को अराजकता की आग में झोंकने के लिए तैयार है.'

उन्होंने कहा, 'इस गंभीर बयान पर आपकी चुप्पी आखिर क्या दर्शाती है? क्या यह आपकी मौन सहमति है? क्या देश में अस्थिरता और अराजकता फैलाने की पटकथा आपके ही इशारे पर लिखी जा रही है? क्या इस पूरे षड्यंत्र का रिमोट कंट्रोल आपके हाथों में है?'

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उन्होंने कहा, 'देश की स्थिरता से खिलवाड़ करने वालों को आखिर आपका संरक्षण क्यों मिल रहा है? राहुल गांधी जी, देश आपसे जवाब चाहता है. आपकी चुप्पी इन गंभीर सवालों को और गहरा कर रही है.

बीजेपी बोली- ये नया भारत है, झुकेगा नहीं

इससे पहले राहुल गांधी को लेकर बीजेपी ने अपने एक्स हैंडल से भी निशाना साधा था. बीजेपी ने सोशल मीडिया पर इरफान अंसारी का वो वीडियो फुटेज शेयर किया है, जिसमें वह भड़काऊ बयान देते नजर आ रहे हैं. 

बीजेपी ने लिखा, 'राहुल गांधी की भड़काऊ राजनीति से लेकर इरफान अंसारी की बांग्लादेश-नेपाल जैसे हालात की धमकियों तक, कांग्रेस का सियासी एजेंडा देश में अराजकता फैलाने की कोशिशों पर सवाल खड़े करता है. लेकिन यह नया भारत है, जो किसी भी साजिश के आगे नहीं झुकेगा. देश की शांति और सुरक्षा से समझौता नहीं करेगा.'

अंसारी बोले- नेपाल और बांग्लादेश से बुरा हश्र होगा हमारा

इरफान अंसारी ने कहा है कि जब 40 लाख युवा वर्ग सड़क पर है.  सभी अभी बंधे हुए हैं. 40 लाख युवाओं को राहुल गांधी जी ने रोक रखा है. कितनी सेना बुला लेंगे आप? रोक लिया जाएगा 40 लाख से ज्यादा युवाओं को ? किसान वर्ग परेशान है, मध्यम वर्ग परेशान है, दलित परेशान है, आदिवासी परेशान है, मुसलमान परेशान है. तो सरकार क्या परेशानी के लिए बनी है? अगर प्रधानमंत्री सचेत नहीं हुए, तो देखना हमारे देश में इमरजेंसी आएगी. बांग्लादेश से भी बुरा हाल होगा, हमारे देश का, याद रखिएगा. नेपाल से भी बुरा हश्र होगा हमारे देश का. 

About the author कार्तिक सागर समाधिया

कार्तिक सागर समाधिया, ABP न्यूज में बतौर कंसल्टेंट सेवाएं दे रहे हैं. नेशनल और इंटरनेशनल खबरों पर लगातार नजर रखते हैं. कई राज्यों के विधानसभा चुनाव के अलावा साल 2019 में हुए लोक चुनावों से जुड़ी खबरों को कवर किया. एबीपी न्यूज से पहले दैनिक भास्कर, एशियानेट न्यूज, ईटीवी भारत, इंडिया टुडे से जुड़े रहे हैं. इस दौरान एडिटोरियल, टीवी-डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से जुड़े कार्य किए. इंडिया टुडे के यूट्यूब, सोशल मीडिया पर कैप्सूल और लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो बनाने से जुड़ा अनुभव शामिल है. मीडिया का करीबन साढ़े 8 साल का अनुभव है. कोरोना और एमपी चुनाव के समय ग्राउंड से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स की हैं. साल 2016 में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. मध्यप्रदेश के सीहोर शहर से ताल्लुक रखते हैं. कार्यक्षेत्र भोपाल, दिल्ली और हैदराबाद रहा है.

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Published at : 06 Nov 2026 05:57 PM (IST)
Tags :
Congress Rahul Gandhi Nitin Nabin BJP
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