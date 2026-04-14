SUV लवर्स को झटका! Mahindra Thar हुई महंगी, फिर बढ़ी कीमत, जानें सभी वेरिएंट्स के नए रेट

Mahindra Thar Price Hike 2026: भारत में Mahindra Thar खरीदना अब पहले से महंगा हो गया है. Mahindra & Mahindra ने अपनी इस पॉपुलर SUV की कीमतों में एक बार फिर बढ़ोतरी कर दी है. नई कीमतें 6 अप्रैल 2026 से लागू हो चुकी हैं. इस बार कंपनी ने करीब 2.5% तक दाम बढ़ाए हैं. इसका असर यह हुआ है कि कुछ वेरिएंट्स की कीमत 43,500 तक बढ़ गई है. ये Price Hike उन ग्राहकों के लिए थोड़ी चिंता की बात है जो Thar खरीदने की सोच रहे थे. हालांकि, फिर भी इस SUV की पॉपुलेरिटी पर ज्यादा असर पड़ने की संभावना कम है, क्योंकि यह अपनी दमदार लुक और ऑफ-रोड क्षमता के लिए जानी जाती है.

अलग-अलग वेरिएंट पर अलग असर

Mahindra Thar के लगभग सभी वेरिएंट्स की कीमत में बदलाव किया गया है, लेकिन हर वेरिएंट पर बढ़ोतरी अलग-अलग है. सबसे ज्यादा बढ़ोतरी LXT 4WD 2.2 डीजल ऑटोमैटिक वेरिएंट में हुई है, जिसकी कीमत 43,500 तक बढ़ गई है. वहीं LXT 4WD 2.0 पेट्रोल ऑटोमैटिक वेरिएंट भी 41,500 महंगा हो गया है. अगर आप डीजल मैन्युअल वेरिएंट लेने का सोच रहे हैं, तो अब आपको लगभग 39,500 ज्यादा खर्च करने होंगे. पेट्रोल मैन्युअल वेरिएंट की कीमत में भी 37,500 का इजाफा हुआ है. कुछ वेरिएंट्स जैसे LXT 2WD 1.5 डीजल और LXT 4WD 2.0 पेट्रोल में 30,500 की समान बढ़ोतरी की गई है. इससे साफ है कि हर मॉडल पर कीमत का असर अलग तरीके से पड़ा है.

बेस मॉडल अभी भी सस्ता विकल्प

जहां एक तरफ ज्यादातर वेरिएंट महंगे हो गए हैं, वहीं एक राहत की बात भी है. Thar के बेस मॉडल की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया गया है. AXT 2WD 1.5 डीजल मैन्युअल वेरिएंट अभी भी 9.99 लाख (एक्स-शोरूम) की शुरुआती कीमत पर उपलब्ध है. इससे उन ग्राहकों को फायदा मिलेगा जो कम बजट में Thar खरीदना चाहते हैं.

लगातार दूसरी बार बढ़े दाम

पिछले तीन महीनों में यह दूसरी बार है जब Mahindra Thar की कीमत बढ़ाई गई है. इससे पहले कंपनी ने करीब 20,000 तक दाम बढ़ाए थे. अब फिर से कीमत बढ़ने से यह साफ है कि आने वाले समय में SUV खरीदना और महंगा हो सकता है. बता दें कि महिंद्रा थार एक ऑफ-रोड SUV है, जो सीधे तौर पर Force Gurkha और Maruti Jimny से मुकाबला करती है. इसके अलावा, यह अपनी ही कंपनी की Scorpio-N से भी टक्कर लेती है.