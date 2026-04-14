हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोSUV लवर्स को झटका! Mahindra Thar हुई महंगी, फिर बढ़ी कीमत, जानें सभी वेरिएंट्स के नए रेट

SUV लवर्स को झटका! Mahindra Thar हुई महंगी, फिर बढ़ी कीमत, जानें सभी वेरिएंट्स के नए रेट

Mahindra Thar Price Hike 2026: महिंद्रा थार की कीमत फिर बढ़ी है. नई कीमतें अप्रैल 2026 से लागू हो चुकी हैं. आइए जानें सभी वेरिएंट की नई कीमत, कितना महंगा हुआ और क्या ग्राहकों के लिए खास है.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 14 Apr 2026 01:02 PM (IST)
Preferred Sources

Mahindra Thar Price Hike 2026: भारत में Mahindra Thar खरीदना अब पहले से महंगा हो गया है. Mahindra & Mahindra ने अपनी इस पॉपुलर SUV की कीमतों में एक बार फिर बढ़ोतरी कर दी है. नई कीमतें 6 अप्रैल 2026 से लागू हो चुकी हैं. इस बार कंपनी ने करीब 2.5% तक दाम बढ़ाए हैं. इसका असर यह हुआ है कि कुछ वेरिएंट्स की कीमत 43,500 तक बढ़ गई है. ये Price Hike उन ग्राहकों के लिए थोड़ी चिंता की बात है जो Thar खरीदने की सोच रहे थे. हालांकि, फिर भी इस SUV की पॉपुलेरिटी पर ज्यादा असर पड़ने की संभावना कम है, क्योंकि यह अपनी दमदार लुक और ऑफ-रोड क्षमता के लिए जानी जाती है.

अलग-अलग वेरिएंट पर अलग असर

Mahindra Thar के लगभग सभी वेरिएंट्स की कीमत में बदलाव किया गया है, लेकिन हर वेरिएंट पर बढ़ोतरी अलग-अलग है. सबसे ज्यादा बढ़ोतरी LXT 4WD 2.2 डीजल ऑटोमैटिक वेरिएंट में हुई है, जिसकी कीमत 43,500 तक बढ़ गई है. वहीं LXT 4WD 2.0 पेट्रोल ऑटोमैटिक वेरिएंट भी 41,500 महंगा हो गया है. अगर आप डीजल मैन्युअल वेरिएंट लेने का सोच रहे हैं, तो अब आपको लगभग 39,500 ज्यादा खर्च करने होंगे. पेट्रोल मैन्युअल वेरिएंट की कीमत में भी 37,500 का इजाफा हुआ है. कुछ वेरिएंट्स जैसे LXT 2WD 1.5 डीजल और LXT 4WD 2.0 पेट्रोल में 30,500 की समान बढ़ोतरी की गई है. इससे साफ है कि हर मॉडल पर कीमत का असर अलग तरीके से पड़ा है.

बेस मॉडल अभी भी सस्ता विकल्प

जहां एक तरफ ज्यादातर वेरिएंट महंगे हो गए हैं, वहीं एक राहत की बात भी है. Thar के बेस मॉडल की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया गया है. AXT 2WD 1.5 डीजल मैन्युअल वेरिएंट अभी भी 9.99 लाख (एक्स-शोरूम) की शुरुआती कीमत पर उपलब्ध है. इससे उन ग्राहकों को फायदा मिलेगा जो कम बजट में Thar खरीदना चाहते हैं.

लगातार दूसरी बार बढ़े दाम

पिछले तीन महीनों में यह दूसरी बार है जब Mahindra Thar की कीमत बढ़ाई गई है. इससे पहले कंपनी ने करीब 20,000 तक दाम बढ़ाए थे. अब फिर से कीमत बढ़ने से यह साफ है कि आने वाले समय में SUV खरीदना और महंगा हो सकता है. बता दें कि महिंद्रा थार एक ऑफ-रोड SUV है, जो सीधे तौर पर Force Gurkha और Maruti Jimny से मुकाबला करती है. इसके अलावा, यह अपनी ही कंपनी की Scorpio-N से भी टक्कर लेती है.

ये भी पढ़ें: Explainer: दिल्ली EV Policy 2028: पेट्रोल-डीजल वाहनों पर रोक, सिर्फ Electric का राज? जानें पूरा प्लान

Published at : 14 Apr 2026 01:00 PM (IST)
Tags :
Auto News Mahindra Thar INDIA Mahindra Price Hike
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऑटो
SUV लवर्स को झटका! Mahindra Thar हुई महंगी, फिर बढ़ी कीमत, जानें सभी वेरिएंट्स के नए रेट
SUV लवर्स को झटका! Mahindra Thar हुई महंगी, फिर बढ़ी कीमत, जानें सभी वेरिएंट्स के नए रेट
ऑटो
Bajaj Dominar का नया अवतार लॉन्च! 350cc इंजन के साथ 40,000 रुपये सस्ती हुई बाइक
Bajaj Dominar का नया अवतार लॉन्च! 350cc इंजन के साथ 40,000 रुपये सस्ती हुई बाइक
ऑटो
फुल टैंक कराने पर चलेगी 1000 KM, किआ भारत में पेश करने जा रही ये शानदार हाइब्रिड SUV
फुल टैंक कराने पर चलेगी 1000 KM, किआ भारत में पेश करने जा रही ये शानदार हाइब्रिड SUV
ऑटो
फुल चार्ज पर 500 KM रेंज, VinFast भारत में पेश करने जा रही 7-सीटर इलेक्ट्रिक कार, इतनी होगी कीमत
फुल चार्ज पर 500 KM रेंज, VinFast भारत में पेश करने जा रही 7-सीटर इलेक्ट्रिक कार, इतनी कीमत
Advertisement

वीडियोज

होर्मुज के पानी मेें 'मौत का जाल' !
Noida Labour Protest Update: नोएडा में हिंसक प्रदर्शन, कई सेक्टर में फैली टेंशन ! | Noida News
Chitra Tripathi: ट्रंप का 'होर्मुज' प्रहार ईरान भी तैयार! | Hormuz | IranUSCeasefire | Janhit
Bharat Ki Baat: होर्मुज़ को लेकर Trump की अगली चाल क्या? | Strait Of Hormuz | Iran- Irael
Sandeep Chaudhary: गैस और महंगाई पर क्यों गरमाई जनता ? सटीक विश्लेषण | Labour Protest | Seedha Sawal
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
आशा भोसले का पाकिस्तानी चैनल ने चलाया गाना तो गुस्से में आए शहबाज, फिर मालिक ने दिखाई पाक PM को औकात
आशा भोसले का पाकिस्तानी चैनल ने चलाया गाना तो गुस्से में आए शहबाज, फिर मालिक ने दिखाई पाक PM को औकात
बिहार
CM नीतीश कुमार ने अपनी अंतिम कैबिनेट की बैठक में क्या कहा? 'आगे बिहार में…'
CM नीतीश कुमार ने अपनी अंतिम कैबिनेट की बैठक में क्या कहा? 'आगे बिहार में…'
विश्व
US Iran War News Live: '...या तो होर्मुज पर हमारा कंट्रोल या फिर दोबारा होगा युद्ध', नाकाबंदी के बीच ईरान की अमेरिका को धमकी
Live: '...या तो होर्मुज पर हमारा कंट्रोल या फिर दोबारा होगा युद्ध', नाकाबंदी के बीच ईरान की अमेरिका को धमकी
आईपीएल 2026
Praful Hinge First Over: 1 रन और 3 विकेट... प्रफुल्ल हिंगे का वो ओवर जिसने पलट दिया पूरा मैच, चारों खाने चित हुए वैभव सूर्यवंशी
1 रन और 3 विकेट... प्रफुल्ल हिंगे का वो ओवर जिसने पलट दिया पूरा मैच, चारों खाने चित हुए वैभव सूर्यवंशी
ओटीटी
Assi OTT Release: तापसी पन्नू की ‘अस्सी’ अब ओटीटी पर होने जा रही रिलीज, जानें- कब और कहां देख सकेंगे?
तापसी पन्नू की ‘अस्सी’ अब ओटीटी पर होने जा रही रिलीज, जानें- कब और कहां देख सकेंगे?
विश्व
ट्रंप की होर्मुज नाकेबंदी का ईरान ने उड़ाया मजाक, 'धमाल' फिल्म के सीन और शाहरुख खान के डायलॉग से दिया जवाब
ट्रंप की होर्मुज नाकेबंदी का ईरान ने उड़ाया मजाक, 'धमाल' फिल्म के सीन और शाहरुख खान के डायलॉग से दिया जवाब
ट्रेंडिंग
Viral Video : सड़क किनारे बासी रोटी खाते लड़के का वीडियो वायरल, यूजर्स बोले- पेट खाली हो तो स्वाद नहीं जरूरत दिखती है
सड़क किनारे बासी रोटी खाते लड़के का वीडियो वायरल, यूजर्स बोले- पेट खाली हो तो स्वाद नहीं जरूरत दिखती है
शिक्षा
NEET UG 2026 की सिटी स्लिप जारी, जानें कहां से कर सकते हैं डाउनलोड
NEET UG 2026 की सिटी स्लिप जारी, जानें कहां से कर सकते हैं डाउनलोड
ENT LIVE
Everybody Loves Sohrab Handa REVIEW : Murder Mystery जो Emotional Depth और अच्छी Storytelling के साथ आगे बढ़ती है
Everybody Loves Sohrab Handa REVIEW : Murder Mystery जो Emotional Depth और अच्छी Storytelling के साथ आगे बढ़ती है
ENT LIVE
Thaai Kizhavi Movie Review : खतरनाक Godmother, दमदार Story और Powerful Performance
Thaai Kizhavi Movie Review : खतरनाक Godmother, दमदार Story और Powerful Performance
ENT LIVE
Vaazha 2: Movie Review: Youth Centric Entertainer, Comedy और Nostalgia से भरपूर
Vaazha 2: Movie Review: Youth Centric Entertainer, Comedy और Nostalgia से भरपूर
ENT LIVE
आमिर खान ने अपने darkest phase का किया खुलासा, divorce के बाद alcohol addiction से जूझ रहे थे
आमिर खान ने अपने darkest phase का किया खुलासा, divorce के बाद alcohol addiction से जूझ रहे थे
ENT LIVE
रणवीर सिंह ने एक सीन के लिए खुद को घायल कर लिया, ले जाना पड़ा हॉस्पिटल Anurag Kashyap ने किया खुलासा
रणवीर सिंह ने एक सीन के लिए खुद को घायल कर लिया, ले जाना पड़ा हॉस्पिटल Anurag Kashyap ने किया खुलासा
Embed widget