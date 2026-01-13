Mahindra Thar चला रहे शख्स की 'शोशेबाजी', गाड़ी रॉन्ग साइड चलाकर कह दी ये बड़ी बात

भारत में Mahindra Thar एक पॉपुलर SUV है, लेकिन इसके साथ जुड़ी कुछ गलत छवि भी सामने आती रही है. कई बार देखा गया है कि Thar खरीदने के बाद कुछ लोग सड़कों पर नियमों को नजरअंदाज करते हुए रौब दिखाने लगते हैं. ऐसा ही एक नया मामला सोशल मीडिया पर सामने आया है, जिसमें एक Thar मालिक खुलेआम ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करता नजर आ रहा है. इस वीडियो के वायरल होने के बाद लोगों का गुस्सा साफ दिखाई दे रहा है.

रॉन्ग साइड में Thar चलाते हुए क्या बोला ड्राइवर?

दरअसल, ये वायरल वीडियो 11 जनवरी 2026 को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पहले Twitter) पर “Fundamental Invester” नाम के अकाउंट से पोस्ट किया गया है. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि एक व्यक्ति अपनी Mahindra Thar को गलत दिशा यानी रॉन्ग साइड में चला रहा है. इतना ही नहीं, वह कैमरे पर यह भी कहता नजर आता है कि Thar लेने का सबसे बड़ा फायदा यही है कि आप रॉन्ग साइड चला सकते हैं और कोई कुछ नहीं बोलेगा. वह दावा करता है कि दूसरी तरफ जाम होने की वजह से वह गलत दिशा में गाड़ी चला रहा है और उसे कोई डिपर नहीं देगा, न ही कोई टोकेगा. वीडियो में वह यह तक कहता है कि 20 लाख रुपये सिर्फ इसी “रौब” के लिए दिए जाते हैं.

सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ तेजी से वायरल

इस वीडियो को रात करीब 9:10 बजे पोस्ट किया गया था और कुछ ही घंटों में यह तेजी से वायरल हो गया. अब तक इसे करीब 46 हजार से ज्यादा लोग देख चुके हैं और सैकड़ों यूजर्स इस पर कमेंट कर चुके हैं. अधिकतर लोग इस तरह की ड्राइविंग को खतरनाक और गैर-जिम्मेदाराना बता रहे हैं.

लोगों ने की सख्त कार्रवाई की मांग

वीडियो पर लोगों का गुस्सा साफ नजर आ रहा है. कई यूजर्स ने मांग की है कि इस Thar चालक के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए. कुछ लोगों ने यहां तक लिख दिया कि ऐसे व्यवहार के कारण लोग Mahindra Thar जैसे वाहन रखने वालों से दूरी बनाने लगे हैं. एक यूजर ने कमेंट में लिखा कि बात यहां तक पहुंच गई है कि लोग ऐसे लोगों से रिश्ते जोड़ने से भी कतराने लगे हैं, क्योंकि यह झूठे आत्मसम्मान और कानून से ऊपर होने की मानसिकता दिखाता है.

वीडियो पोस्ट करने वाले ने पुलिस को किया टैग

वीडियो पोस्ट करने वाले यूजर ने हरियाणा पुलिस और Mahindra Group के चेयरमैन आनंद महिंद्रा को भी टैग किया है. साथ ही अपील की है कि जब तक हरियाणा में रजिस्टर इस Thar मालिक की पहचान नहीं हो जाती, तब तक वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया जाए. अब देखने वाली बात होगी कि प्रशासन इस मामले में क्या कदम उठाता है.

ये भी पढ़ें: Affordable Bikes: आम आदमी के लिए 1 लाख के बजट में कौन-सी बाइक खरीदना बेहतर? यहां पढ़िए लिस्ट