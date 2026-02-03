थोड़ा कर लीजिए इंतजार! नए अवतार में आ रही Mahindra Scorpio N, जानिए फीचर्स और पावर

महिंद्रा अपनी पॉपुलर Scorpio N के फेसलिफ्ट वर्जन को जल्द भारतीय बाजार में लॉन्च करने की तैयारी में है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, Scorpio के फेसलिफ्ट मॉडल में डिजाइन से लेकर फीचर्स और सेफ्टी तक कई बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे. नई स्कॉर्पियो N पहले से ज्यादा प्रीमियम और टेक्नोलॉजी से लैस होने वाली है. ऐसे में यह गाड़ी Tata Safari और Hyundai Alcazar जैसी SUVs को कड़ी टक्कर देगी. आइए गाड़ी की डिटेल्स जान लेते हैं.

Mahindra Scorpio N Facelift का एक्सटीरियर लुक काफी हद तक अपने मौजूदा मॉडल जैसाही रह सकता है, हालांकि छोटे-मोटे बदलाव एक्सटीरियर में किए जा सकते हैं. इसमें नया अपडेटेड फ्रंट ग्रिल, नया डिजाइन, रिवाइज्ड फ्रंट बंपर मिलने वाला है. इस गाड़ी को टेस्टिंग के दौरान देखा गया है. स्पाई शॉट्स में गाड़ी में नया पैनोरमिक सनरूफ भी स्पॉट किया गया.

कैसे होंगे Mahindra Scorpio N के फीचर्स?

Mahindra Scorpio N फेसलिफ्ट में 10.25 इंच से बड़ा टचस्क्रीन सिस्टम दिया जा सकता है, जो यूजर एक्सपीरियंस को और बेहतर बनाएगा. इसके अलावा ब्लैक और टैन अपहोल्स्ट्री, 360-डिग्री कैमरा, 3rd Row तक कर्टेन एयरबैग, थर्ड रो AC वेंट्स और सेंटर कंसोल में ज्यादा सुविधाजनक कपहोल्डर्स दिए जाने की उम्मीद है. इन बदलावों के साथ Scorpio N पहले से ज्यादा आरामदायक और फीचर-रिच हो जाएगी.

इंजन और परफॉर्मेंस रहेंगे दमदार

नई Scorpio N फेसलिफ्ट में वही इंजन विकल्प मिलने की उम्मीद है, जो मौजूदा मॉडल में हैं. इसमें 2.0 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन और 2.2 लीटर का डीजल इंजन जारी रखा जा सकता है. ये इंजन मैनुअल और ऑटोमैटिक दोनों गियरबॉक्स के साथ उपलब्ध होंगे. 4x4 वेरिएंट को ऑफ-रोडिंग के लिए और बेहतर ट्यूनिंग मिल सकती है, जिससे ये SUV ऊबड़-खाबड़ रास्तों पर और भी मजबूती से चलेगी.

परफॉर्मेंस के मामले में नई Scorpio N पहले से ज्यादा स्मूथ और पावरफुल होने की उम्मीद है. नई Mahindra Scorpio N Facelift की कीमत मौजूदा मॉडल से लगभग पचास हजार से एक लाख रुपये तक बढ़ सकती है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस गाड़ी को साल के अंत तक लॉन्च किया जा सकता है.

