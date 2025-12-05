टर्बो इंजन और नए फीचर्स के साथ आएगी Mahindra Scorpio N, जानें कितनी होगी कीमत

Mahindra Scorpio N भारत में सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली SUVs में से एक है और अब इसका नया फेसलिफ्ट अवतार आने वाला है. कंपनी इस कार को नए डिजाइन, मॉडर्न फीचर्स, बेहतर सेफ्टी और ज्यादा दमदार परफॉर्मेंस के साथ बाजार में लाने की तैयारी कर रही है. हाल ही में इस नए मॉडल को टेस्टिंग के दौरान देखा गया है, जिससे साफ है कि Mahindra जल्द ही इसे लॉन्च कर सकती है. EFS विस्तार से जानते हां.

डिजाइन और लुक में बड़े बदलाव

नई Scorpio N फेसलिफ्ट का लुक पहले से ज्यादा शार्प और मॉडर्न दिखाई देगा. सामने की तरफ नया फ्रंट ग्रिल, नई डिजाइन वाली LED DRLs और अपडेटेड हेडलाइट दिए जाने की उम्मीद है. बंपर और अलॉय व्हील्स का डिजाइन भी बदला हुआ होगा, जिससे SUV पहले से ज्यादा स्टाइलिश लगेगी. पीछे की तरफ नए LED टेललैंप और बदला हुआ बूट डिजाइन देखने को मिल सकता है. इसके साथ ही कंपनी इस मॉडल के लिए कुछ नए कलर ऑप्शन भी पेश कर सकती है.

इंटीरियर और फीचर्स होंगे और भी प्रीमियम

Scorpio N फेसलिफ्ट के अंदर कई नए बदलाव किए जाएंगे. इसमें 10.25 इंच से बड़ा टचस्क्रीन सिस्टम दिया जा सकता है, जो यूजर एक्सपीरियंस को और बेहतर बनाएगा. इसके अलावा पैनोरमिक सनरूफ, ब्लैक और टैन अपहोल्स्ट्री, 360-डिग्री कैमरा, 3rd Row तक कर्टेन एयरबैग, थर्ड रो AC वेंट्स और सेंटर कंसोल में ज्यादा सुविधाजनक कपहोल्डर्स दिए जाने की उम्मीद है. इन बदलावों के साथ Scorpio N पहले से ज्यादा आरामदायक और फीचर-रिच हो जाएगी.

इंजन और परफॉर्मेंस रहेंगे दमदार

नई Scorpio N फेसलिफ्ट में वही इंजन विकल्प मिलने की संभावना है जो मौजूदा मॉडल में हैं. इसमें 2.0 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन और 2.2 लीटर का डीजल इंजन जारी रखा जा सकता है. ये इंजन मैनुअल और ऑटोमैटिक दोनों गियरबॉक्स के साथ उपलब्ध होंगे. 4x4 वेरिएंट को ऑफ-रोडिंग के लिए और बेहतर ट्यूनिंग मिल सकती है, जिससे ये SUV ऊबड़-खाबड़ रास्तों पर और भी मजबूती से चलेगी. परफॉर्मेंस के मामले में नई Scorpio N पहले से ज्यादा स्मूथ और पावरफुल होने की उम्मीद है.

कीमत और लॉन्च डेट

नई Mahindra Scorpio N Facelift की कीमत मौजूदा मॉडल से लगभग पचास हजार से एक लाख रुपये तक बढ़ सकती है. उम्मीद है कि Mahindra इस कार को फरवरी 2026 में होने वाले भारत मोबिलिटी ग्लोबल ऑटो एक्सपो के दौरान पेश कर सकती है. हालांकि कंपनी ने इसे लेकर अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन टेस्टिंग में दिखने से साफ है कि नया मॉडल जल्द ही बिक्री के लिए तैयार होगा.

