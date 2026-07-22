INDIA AT 2047राशिफलफोटो गैलरीमौसमEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोहजारों रुपये सस्ती हुई बेहतरीन माइलेज देने वाली Hero की ये बाइक, जानिए अब कितनी है कीमत?

हजारों रुपये सस्ती हुई बेहतरीन माइलेज देने वाली Hero की ये बाइक, जानिए अब कितनी है कीमत?

Hero HF Deluxe: इस बाइक की सबसे बड़ी खासियत इसका शानदार माइलेज है. कंपनी ने इसमें xSENS फ्यूल इंजेक्शन टेक्नोलॉजी और i3S जैसी तकनीक दी है. आइए डिटेल्स जान लेते हैं.

Written By : क़मरजहां |  Updated at : 22 Jul 2026 04:05 PM (IST)
Preferred Sources

अगर आप कम बजट में ज्यादा माइलेज देने वाली बाइक खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो यह आपके लिए अच्छी खबर हो सकती है. दरअसल, Hero MotoCorp ने अपनी पॉपुलर कम्यूटर बाइक Hero HF Deluxe Canvas Black की कीमत में बड़ी कटौती की है. आमतौर पर कार कंपनियां समय-समय पर कीमतें बढ़ाती हैं, लेकिन Hero ने ग्राहकों को राहत देते हुए इस बाइक को पहले से काफी सस्ता कर दिया है.

कंपनी ने HF Deluxe Canvas Black की कीमत में 7,635 रुपये की कटौती की है. पहले इस बाइक की एक्स-शोरूम कीमत 67,634 रुपये थी, लेकिन अब इसे 59,999 रुपये एक्स-शोरूम में खरीदा जा सकता है. खास बात यह है कि नई कीमत बाइक की लॉन्चिंग के समय रखी गई कीमत से भी कम है, जिससे यह ऑफर बजट ग्राहकों के लिए और भी आकर्षक बन गया है.

किन राज्यों को मिलेगा फायदा?

यह नई कीमत पूरे देश में लागू नहीं की गई है. फिलहाल इसका फायदा केवल उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के ग्राहकों को मिलेगा. इन राज्यों में रहने वाले लोग अब Hero HF Deluxe Canvas Black को कम कीमत में खरीद सकते हैं. कंपनी ने अभी यह नहीं बताया है कि भविष्य में यह ऑफर दूसरे राज्यों में भी मिलेगा या नहीं.

सबसे अच्छी बात यह है कि Hero ने केवल कीमत कम की है, बाइक के फीचर्स या इंजन में कोई बदलाव नहीं किया गया है. यानी ग्राहकों को वही बाइक, वही परफॉर्मेंस और वही सुविधाएं पहले की तुलना में कम कीमत पर मिलेंगी. इस वजह से यह ऑफर उन लोगों के लिए काफी फायदेमंद माना जा रहा है जो पहली बार बाइक खरीदने की सोच रहे हैं या रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए एक किफायती ऑप्शन चाहते हैं.

बाइक का इंजन और खासियत

Hero HF Deluxe Canvas Black में 97.2cc का एयर-कूल्ड, सिंगल-सिलेंडर पेट्रोल इंजन दिया गया है. यह इंजन लगभग 7.9 PS की पावर और 8.05 Nm का टॉर्क पैदा करता है. इंजन के साथ 4-स्पीड गियरबॉक्स मिलता है, जो शहर की रोजाना की सवारी के लिए स्मूद और आसान ड्राइविंग अनुभव देता है. यह इंजन लंबे समय से अपनी मजबूती और कम मेंटेनेंस के लिए जाना जाता है.

Hero HF Deluxe की सबसे बड़ी खासियत इसका शानदार माइलेज है. कंपनी ने इसमें xSENS फ्यूल इंजेक्शन टेक्नोलॉजी और i3S जैसी तकनीक दी है, जिससे फ्यूल की बचत होती है. ट्रैफिक में रुकने के दौरान इंजन अपने आप बंद हो जाता है और क्लच दबाते ही फिर से चालू हो जाता है. इससे रोजाना चलाने वालों का पेट्रोल खर्च कम होता है.

यह भी पढ़ें:-

E20 फ्यूल की जगह चाहिए कोई सस्ती डीजल कार, ये ऑप्शन्स आपके लिए रहेंगे बेस्ट, जानें नाम

About the author क़मरजहां

क़मरजहां एबीपी न्यूज़ में बतौर कॉपी एडिटर काम कर रही हैं और वर्तमान में ऑटोमोबाइल सेक्शन में कार्यरत हैं. इन्हें पत्रकारिता जगत में 5 साल का अनुभव है और पिछले 4 सालों से ABP Live.com का हिस्सा हैं. क़मरजहां नेशनल, टेक्नोलॉजी, एंटरटेनमेंट, राजनीति, चुनाव और अलग-अलग राज्यों से जुड़े सेक्शन में काम कर चुकी हैं. कौन-सी स्टोरीज ऑडियंस को अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगी, इस हुनर से बखूबी वाकिफ हैं. ट्रेंड्स के साथ ही इन्हें SEO की जानकारी भी है. क़मरजहां ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई Jamia Millia Islamia से पूरी की है. 
Read More
Published at : 22 Jul 2026 04:05 PM (IST)
Tags :
Auto News Hero HF Deluxe Bike News Hero Bike Mileage
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऑटो
हजारों रुपये सस्ती हुई बेहतरीन माइलेज देने वाली Hero की ये बाइक, जानिए अब कितनी है कीमत?
हजारों रुपये सस्ती हुई बेहतरीन माइलेज देने वाली Hero की ये बाइक, जानिए अब कितनी है कीमत?
ऑटो
अब Sunroof के लिए लाखों खर्च करने की जरूरत नहीं, 10 लाख रुपये से कम में मिल रहीं ये धांसू कारें
अब Sunroof के लिए लाखों खर्च करने की जरूरत नहीं, 10 लाख रुपये से कम में मिल रहीं ये धांसू कारें
ऑटो
सिर्फ 2500 रुपये की EMI पर मिल जाएगी Hero Splendor Plus, जानिए डाउन पेमेंट का हिसाब
सिर्फ 2500 रुपये की EMI पर मिल जाएगी Hero Splendor Plus, जानिए डाउन पेमेंट का हिसाब
ऑटो
Venue, Nexon और XUV 3XO को सीधी चुनौती, नई Brezza में Maruti ने क्या बदला?
Venue, Nexon और XUV 3XO को सीधी चुनौती, नई Brezza में Maruti ने क्या बदला?
Advertisement

वीडियोज

Honda ZR-V expected price in India: Kodiaq से ज़्यादा? #honda #hondazrv #autolive
Ravi Dubey के Lakshman बनने पर भावुक हुईं Sargun Mehta, बोलीं- ‘सालों की मेहनत और तपस्या का फल’
Lock Upp 2 में फिर आमने-सामने होंगी Hina Khan और Shilpa Shinde? पुराने विवाद से मचेगा बड़ा बवाल
कैमरे में कैद मौत की पिक्चर !
DR. Aarambhi: Aarambhi ने खोला सच, Tandon परिवार को सजा दिलाने अड़ी Nayra!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
अखिलेश यादव स्पीकर की किस बात से हुए नाराज? भिड़ गए, ओम बिरला ने तुरंत दिया जवाब- 'आपके आपस के विवाद...'
अखिलेश यादव स्पीकर की किस बात से हुए नाराज? भिड़ गए, ओम बिरला ने तुरंत दिया जवाब- 'आपके आपस के विवाद...'
बिहार
धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ पटना में फूटा छात्रों का गुस्सा, तस्वीरों में देखिए प्रदर्शन, RJD बोली- 'इतिहास…'
धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ पटना में फूटा छात्रों का गुस्सा, तस्वीरों में देखिए प्रदर्शन, RJD बोली- 'इतिहास…'
स्पोर्ट्स
इंग्लैंड में फ्लॉप होने के बाद बोले वैभव सूर्यवंशी- ‘क्रिकेट में उतार-चढ़ाव आते रहते हैं’
इंग्लैंड में फ्लॉप होने के बाद बोले वैभव सूर्यवंशी- ‘क्रिकेट में उतार-चढ़ाव आते रहते हैं’
बॉलीवुड
आमिर खान ने छोड़ी अश्नीर ग्रोवर की बायोपिक, राहुल मोदी संग क्रिएटिव डिफरेंसेस की वजह से लिया फैसला!
आमिर खान ने छोड़ी अश्नीर ग्रोवर की बायोपिक, राहुल मोदी संग क्रिएटिव डिफरेंसेस की वजह से लिया फैसला!
इंडिया
महिला सांसदों को कहे अपशब्द, कल्याण बनर्जी पर एक्शन, पूरे मानसून सत्र के लिए किए गए निलंबित
महिला सांसदों को कहे अपशब्द, कल्याण बनर्जी पर एक्शन, पूरे मानसून सत्र के लिए किए गए निलंबित
इंडिया
'या तो वो जंतर-मंतर आएं या फिर...', कॉकरोच जनता पार्टी ने सरकार से बातचीत के लिए रखी ये शर्त
'या तो वो जंतर-मंतर आएं या फिर...', कॉकरोच जनता पार्टी ने सरकार से बातचीत के लिए रखी ये शर्त
इंडिया
Explained: वांगचुक और CJP की 'जमीन' पर कांग्रेसी कब्जा! एक्सपर्ट्स से जानें कैसे राहुल के बाद आंदोलन का हुआ 'कांग्रेसीकरण'?
CJP की 'जमीन' पर मारा 'पंजा'! एक्सपर्ट्स से जानें कैसे राहुल के बाद आंदोलन का हुआ कांग्रेसीकरण?
शिक्षा
Karnataka Teacher Recruitment 2026: इस राज्य में होने जा रही 15000 पदों पर शिक्षक भर्ती, कैबिनेट ने दी मंजूरी- जानें पूरी डिटेल
इस राज्य में होने जा रही 15000 पदों पर शिक्षक भर्ती, कैबिनेट ने दी मंजूरी- जानें पूरी डिटेल
ABP NEWS
Jantar Mantar Protest: प्रियंका से बस में अंदर आने की अपील करता रहा पुलिसवाला लेकिन वो लटकी रहीं
Jantar Mantar Protest: प्रियंका से बस में अंदर आने की अपील करता रहा पुलिसवाला लेकिन वो लटकी रहीं
ABP NEWS
Jantar Mantar Protest Update: संसद भवन के पास कई सड़कों पर लगाए गए बैरिकेड्स
Jantar Mantar Protest Update: संसद भवन के पास कई सड़कों पर लगाए गए बैरिकेड्स
ABP NEWS
Viral Video: तेजस्वी यादव ने ऐसे मनाया पत्नी राजश्री का जन्मदिन
Viral Video: तेजस्वी यादव ने ऐसे मनाया पत्नी राजश्री का जन्मदिन
ABP NEWS
Viral Video: कुछ सेकेंड पहले यहां पर Mall था...
Viral Video: कुछ सेकेंड पहले यहां पर Mall था...
ABP NEWS
CJP Protest: प्रियंका गांधी के कपड़े पकड़कर बस के अंदर धक्का मार रहा पुलिस वाला?
CJP Protest: प्रियंका गांधी के कपड़े पकड़कर बस के अंदर धक्का मार रहा पुलिस वाला?
Embed widget