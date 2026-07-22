हजारों रुपये सस्ती हुई बेहतरीन माइलेज देने वाली Hero की ये बाइक, जानिए अब कितनी है कीमत?

अगर आप कम बजट में ज्यादा माइलेज देने वाली बाइक खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो यह आपके लिए अच्छी खबर हो सकती है. दरअसल, Hero MotoCorp ने अपनी पॉपुलर कम्यूटर बाइक Hero HF Deluxe Canvas Black की कीमत में बड़ी कटौती की है. आमतौर पर कार कंपनियां समय-समय पर कीमतें बढ़ाती हैं, लेकिन Hero ने ग्राहकों को राहत देते हुए इस बाइक को पहले से काफी सस्ता कर दिया है.

कंपनी ने HF Deluxe Canvas Black की कीमत में 7,635 रुपये की कटौती की है. पहले इस बाइक की एक्स-शोरूम कीमत 67,634 रुपये थी, लेकिन अब इसे 59,999 रुपये एक्स-शोरूम में खरीदा जा सकता है. खास बात यह है कि नई कीमत बाइक की लॉन्चिंग के समय रखी गई कीमत से भी कम है, जिससे यह ऑफर बजट ग्राहकों के लिए और भी आकर्षक बन गया है.

किन राज्यों को मिलेगा फायदा?

यह नई कीमत पूरे देश में लागू नहीं की गई है. फिलहाल इसका फायदा केवल उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के ग्राहकों को मिलेगा. इन राज्यों में रहने वाले लोग अब Hero HF Deluxe Canvas Black को कम कीमत में खरीद सकते हैं. कंपनी ने अभी यह नहीं बताया है कि भविष्य में यह ऑफर दूसरे राज्यों में भी मिलेगा या नहीं.

सबसे अच्छी बात यह है कि Hero ने केवल कीमत कम की है, बाइक के फीचर्स या इंजन में कोई बदलाव नहीं किया गया है. यानी ग्राहकों को वही बाइक, वही परफॉर्मेंस और वही सुविधाएं पहले की तुलना में कम कीमत पर मिलेंगी. इस वजह से यह ऑफर उन लोगों के लिए काफी फायदेमंद माना जा रहा है जो पहली बार बाइक खरीदने की सोच रहे हैं या रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए एक किफायती ऑप्शन चाहते हैं.

बाइक का इंजन और खासियत

Hero HF Deluxe Canvas Black में 97.2cc का एयर-कूल्ड, सिंगल-सिलेंडर पेट्रोल इंजन दिया गया है. यह इंजन लगभग 7.9 PS की पावर और 8.05 Nm का टॉर्क पैदा करता है. इंजन के साथ 4-स्पीड गियरबॉक्स मिलता है, जो शहर की रोजाना की सवारी के लिए स्मूद और आसान ड्राइविंग अनुभव देता है. यह इंजन लंबे समय से अपनी मजबूती और कम मेंटेनेंस के लिए जाना जाता है.

Hero HF Deluxe की सबसे बड़ी खासियत इसका शानदार माइलेज है. कंपनी ने इसमें xSENS फ्यूल इंजेक्शन टेक्नोलॉजी और i3S जैसी तकनीक दी है, जिससे फ्यूल की बचत होती है. ट्रैफिक में रुकने के दौरान इंजन अपने आप बंद हो जाता है और क्लच दबाते ही फिर से चालू हो जाता है. इससे रोजाना चलाने वालों का पेट्रोल खर्च कम होता है.

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