1 लाख की डाउन पेमेंट पर Mahindra Scorpio N खरीदें तो कितनी बनेगी EMI? जानिए पूरा हिसाब

महिंद्रा स्कॉर्पियो N देश की पॉपुलर SUV मानी जाती है. इस गाड़ी का क्रेज हर वर्ग के लोगों में देखने को मिलता है. Mahindra Scorpio N की ये कार 6-सीटर और 7-सीटर कॉन्फिगरेशन के साथ आती है. यह कार पेट्रोल और डीजल दोनों पावरट्रेन के साथ आती है. महिंद्रा स्कॉर्पियो एन की एक्स-शोरूम कीमत 13.49 लाख रुपये से शुरू होती है.

कितने लाख रुपये का मिल जाएगा लोन?

महिंद्रा स्कॉर्पियो N खरीदने से पहले यह तय करना जरूरी है कि आप इस गाड़ी के किस मॉडल को खरीदना चाहते हैं. अगर आप महिंद्रा की इस कार के Z2 पेट्रोल वेरिएंट को खरीदते हैं, जिसकी ऑन-रोड कीमत 16.50 लाख रुपये है. इस गाड़ी को खरीदने के लिए आपको 14,19,167 लाख रुपये का लोन मिल जाएगा. इस कार लोन पर लगने वाली ब्याज इस बात पर निर्भर करती है कि आप कितने समय के लिए ये लोन ले रहे हैं. कार लोन की समय सीमा के मुताबिक ही आपको हर महीने EMI जमा करनी होगी.

कितनी डाउन पेमेंट पर मिल जाएगी गाड़ी?

अगर आप इस गाड़ी को खरीदने के लिए एक लाख रुपये डाउन पेमेंट के रूप में जमा करते हैं तो चार साल के लिए 9.8 फीसदी की ब्याज से हर महीने करीब 37,323 रुपये जमा करने होंगे. आप दो लाख रुपये की डाउन पेमेंट करते हैं और 4 साल के कार लोन पर 9.8 फीसदी की ब्याज लगने पर हर महीने 34,796 रुपये आपको बैंक में जमा करने होंगे.

हर महीने कितनी भरनी होगी EMI?

अगर आप ये लोन 6 साल के लिए लेते हैं तो हर महीने 25,374 रुपये भरने होंगे. महिंद्रा स्कॉर्पियो खरीदने के लिए अगर आप शुरुआत में ही तीन लाख रुपये डाउन पेमेंट जमा कर देते हैं तो पांच साल के लोन पर 9.8 फीसदी की ब्याज से हर महीने 23,532 रुपये के करीब जमा करने होंगे.

