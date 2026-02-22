हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटो1 लाख की डाउन पेमेंट पर Mahindra Scorpio N खरीदें तो कितनी बनेगी EMI? जानिए पूरा हिसाब

1 लाख की डाउन पेमेंट पर Mahindra Scorpio N खरीदें तो कितनी बनेगी EMI? जानिए पूरा हिसाब

Mahindra Scorpio N on EMI: कार लोन पर लगने वाली ब्याज इस बात पर निर्भर करती है कि आप कितने समय के लिए ये लोन ले रहे हैं. लोन की समय सीमा के मुताबिक ही आपको हर महीने EMI जमा करनी होगी.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Updated at : 22 Feb 2026 11:27 AM (IST)
Preferred Sources

महिंद्रा स्कॉर्पियो N देश की पॉपुलर SUV मानी जाती है. इस गाड़ी का क्रेज हर वर्ग के लोगों में देखने को मिलता है. Mahindra Scorpio N की ये कार 6-सीटर और 7-सीटर कॉन्फिगरेशन के साथ आती है. यह कार पेट्रोल और डीजल दोनों पावरट्रेन के साथ आती है. महिंद्रा स्कॉर्पियो एन की एक्स-शोरूम कीमत 13.49 लाख रुपये से शुरू होती है.

कितने लाख रुपये का मिल जाएगा लोन?

महिंद्रा स्कॉर्पियो N खरीदने से पहले यह तय करना जरूरी है कि आप इस गाड़ी के किस मॉडल को खरीदना चाहते हैं. अगर आप महिंद्रा की इस कार के Z2 पेट्रोल वेरिएंट को खरीदते हैं, जिसकी ऑन-रोड कीमत 16.50 लाख रुपये है. इस गाड़ी को खरीदने के लिए आपको 14,19,167 लाख रुपये का लोन मिल जाएगा. इस कार लोन पर लगने वाली ब्याज इस बात पर निर्भर करती है कि आप कितने समय के लिए ये लोन ले रहे हैं. कार लोन की समय सीमा के मुताबिक ही आपको हर महीने EMI जमा करनी होगी.

कितनी डाउन पेमेंट पर मिल जाएगी गाड़ी?

अगर आप इस गाड़ी को खरीदने के लिए एक लाख रुपये डाउन पेमेंट के रूप में जमा करते हैं तो चार साल के लिए 9.8 फीसदी की ब्याज से हर महीने करीब 37,323 रुपये जमा करने होंगे. आप दो लाख रुपये की डाउन पेमेंट करते हैं और 4 साल के कार लोन पर 9.8 फीसदी की ब्याज लगने पर हर महीने 34,796 रुपये आपको बैंक में जमा करने होंगे.

हर महीने कितनी भरनी होगी EMI?

अगर आप ये लोन 6 साल के लिए लेते हैं तो हर महीने 25,374 रुपये भरने होंगे. महिंद्रा स्कॉर्पियो खरीदने के लिए अगर आप शुरुआत में ही तीन लाख रुपये डाउन पेमेंट जमा कर देते हैं तो पांच साल के लोन पर 9.8 फीसदी की ब्याज से हर महीने 23,532 रुपये के करीब जमा करने होंगे.

यह भी पढ़ें:-

Lexus का बड़ा फैसला, 2.80 करोड़ की लग्जरी कारों को बुलाया वापस, जानें क्या है वजह? 

 

 

Published at : 22 Feb 2026 11:27 AM (IST)
Tags :
Mahindra Scorpio Mahindra Scorpio N Mahindra Scorpio N On EMI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऑटो
1 लाख की डाउन पेमेंट पर Mahindra Scorpio N खरीदें तो कितनी बनेगी EMI? जानिए पूरा हिसाब
1 लाख की डाउन पेमेंट पर Mahindra Scorpio N खरीदें तो कितनी बनेगी EMI? जानिए पूरा हिसाब
ऑटो
फुल टैंक में चलती है 800 KM, क्या 2 हजार रुपये की EMI पर मिल जाएगी Bajaj Platina?
फुल टैंक में चलती है 800 KM, क्या 2 हजार रुपये की EMI पर मिल जाएगी Bajaj Platina?
ऑटो
Lexus का बड़ा फैसला, 2.80 करोड़ की लग्जरी कारों को बुलाया वापस, जानें क्या है वजह?
Lexus का बड़ा फैसला, 2.80 करोड़ की लग्जरी कारों को बुलाया वापस, जानें क्या है वजह?
ऑटो
डेली ऑफिस और कॉलेज अप-डाउन के लिए बेस्ट है Royal Enfield की ये सस्ती बाइक, जानें कीमत
डेली ऑफिस और कॉलेज अप-डाउन के लिए बेस्ट है Royal Enfield की ये सस्ती बाइक, जानें कीमत
Advertisement

वीडियोज

PM Modi In Meerut: दिल्ली से मेरठ का सफर अब मिनटों में..PM आज करेंगे नमो भारत–मेरठ मेट्रो का शुभारंभ
Global tariff: Donlad Trump ने फिर बढ़ाया टैरिफ, भारत पर क्या पड़ेगा असर? | PM Modi | Breaking
sansani: साजन की बेवफा का खूनी खेल | crime | love
UP News: एक छोटी सी चूक… और जान पर बन आई! Mainpuri का डरावना हादसा | ABP News
Janhit with Chitra Tripathi: शर्टलेस पर कांग्रेस की 'ब्रेनलेस' दलील |BJP Protest Vs Congress Protest
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
खामेनेई के खात्मे की तैयारी? ट्रंप की टेबल पर पहुंचा ईरान के सुप्रीम लीडर अटैक का प्लान
खामेनेई के खात्मे की तैयारी? ट्रंप की टेबल पर पहुंचा ईरान के सुप्रीम लीडर अटैक का प्लान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'चूक तो बहुत बड़ी हो गई है...', UGC के मुद्दे पर BJP के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह का बयान
'चूक तो बहुत बड़ी हो गई है...', UGC के मुद्दे पर BJP के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह का बयान
बॉलीवुड
साउथ की हसीनाओं ने फिर बॉलीवुड एक्ट्रेसेस को छोड़ा पीछे, टॉप 10 की लिस्ट में मारी बाजी, ये हीरोइन बनी नंबर
साउथ की हसीनाओं ने फिर बॉलीवुड एक्ट्रेसेस को छोड़ा पीछे, टॉप 10 की लिस्ट में मारी बाजी, ये हीरोइन बनी नंबर
स्पोर्ट्स
20 मिनट की प्रैक्टिस ने उड़ाई नींद, बड़े मुकाबले से पहले बढ़ी गंभीर-सूर्या की चिंता
20 मिनट की प्रैक्टिस ने उड़ाई नींद, बड़े मुकाबले से पहले बढ़ी गंभीर-सूर्या की चिंता
विश्व
पाकिस्तान ने अफगानिस्तान बॉर्डर पर कर दी एयरस्ट्राइक? आतंकी ठिकानों को तबाह करने का दावा
पाकिस्तान ने अफगानिस्तान बॉर्डर पर कर दी एयरस्ट्राइक? आतंकी ठिकानों को तबाह करने का दावा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी: मुरादाबाद के बुद्ध बाजार में भीषण आग, 25 साल पुरानी कपड़ा दुकान जलकर राख, लाखों का नुकसान
यूपी: मुरादाबाद के बुद्ध बाजार में भीषण आग, 25 साल पुरानी कपड़ा दुकान जलकर राख, लाखों का नुकसान
यूटिलिटी
क्या पासपोर्ट में भी चेंज होता है एड्रेस? जान लें स्मार्ट और आसान तरीका
क्या पासपोर्ट में भी चेंज होता है एड्रेस? जान लें स्मार्ट और आसान तरीका
ट्रेंडिंग
'केवल आंख वालों को दिखेगा' रंगीन 5 के बीच छिपा है एक S, क्या 10 सेकंड में ढूंढ पाएंगे आप?
'केवल आंख वालों को दिखेगा' रंगीन 5 के बीच छिपा है एक S, क्या 10 सेकंड में ढूंढ पाएंगे आप?
ENT LIVE
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
ENT LIVE
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
ENT LIVE
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
ENT LIVE
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Embed widget