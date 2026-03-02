हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऑटोफुल टैंक में चलेगी 800 KM, क्या 2 हजार की EMI पर मिल जाएगी Bajaj Platina? जानिए पूरा हिसाब

फुल टैंक में चलेगी 800 KM, क्या 2 हजार की EMI पर मिल जाएगी Bajaj Platina? जानिए पूरा हिसाब

Bajaj Platina on EMI: दिल्ली में बजाज प्लेटिना 100 बाइक की ऑन-रोड कीमत करीब 81,163 रुपये है. इसमें एक्स-शोरूम कीमत के अलावा आरटीओ फीस और इंश्योरेंस अमाउंट भी शामिल है. आइए डिटेल जानते हैं.

Updated at : 02 Mar 2026 01:30 PM (IST)
अगर आप डेली अप-डाउन के लिए किसी ऐसी बाइक की तलाश में हैं, जो किफायती होने के साथ ही अच्छा माइलेज भी दे, तो आपके लिए Bajaj Platina बाइक एक अच्छा ऑप्शन हो सकती है. खास बात यह है कि अगर आप इस बाइक को खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो आप इसे एक बार फुल पेमेंट न करके फाइनेंस भी करा सकते हैं. आइए जानते हैं कि कितनी EMI पर आपको बजाज प्लेटिना बाइक मिल जाएगी? 

दिल्ली में बजाज प्लेटिना 100 बाइक की ऑन-रोड कीमत करीब 81,163 रुपये है. इसमें एक्स-शोरूम कीमत के अलावा आरटीओ फीस और इंश्योरेंस अमाउंट भी शामिल है. बजाज की यह बाइक खरीदने के लिए अगर आप 5 हजार रुपये की डाउन पेमेंट करते हैं तो आपको 80 हजार रुपये बैंक से बाइक लोन लेना होगा. यह लोन की राशि आपके क्रेडिट स्कोर पर निर्भर करती है. 

हर महीने कितनी EMI पर मिल जाएगी बाइक?

अगर आपका सिबिल स्कोर अच्छा है तो आपको 9 फीसदी ब्याज दर से बाइक लोन मिल जाएगा. अगर आपको 3 साल के लिए लोन मिल जाता है तो आपको हर महीने करीब 2,422 रुपये की ईएमआई चुकानी होगी. इस पूरे टाइम पीरियड में आपको करीब 11 हजार रुपये ब्याज के तौर पर देने होंगे. 

Bajaj Platina का पावरट्रेन और माइलेज

बजाज प्लेटिना 100 में कंपनी ने 102 सीसी का इंजन उपलब्ध कराया है. ये इंजन 7.9 पीएस की मैक्स पावर के साथ 8.3 एनएम का पीक टॉर्क जनरेट करता है. साथ इस बाइक का वजन करीब 117 किलोग्राम है. इस बाइक में ड्रम ब्रेक दिए हुए हैं. साथ ही इसमें 11 लीटर का फ्यूल टैंक भी दिया गया है. इस बाइक का ARAI क्लेम्ड माइलेज 70-75 किलोमीटर प्रति लीटर है. 11-लीटर के फ्यूल टैंक के साथ, यह बाइक लगभग 800 किमी से ज्यादा की रेंज प्रदान कर सकती है. 

इस बाइक में डीआरएल, स्पीडोमीटर, फ्यूल गॉज, टैकोमीटर, एंटी स्किड ब्रेकिंग सिस्टम और 200 एमएम का ग्राउंड क्लीयरेंस मिलता है. बाजार में यह बाइक होंडा शाइन (Honda Shine), टीवीएस स्पोर्ट (TVS Sports) और हीरो स्पलेंडर प्लस (Hero Splendor Plus) जैसी बाइक्स को सीधी टक्कर देती है. वहीं यह देश की बेहतरीन माइलेज बाइक्स में से एक है.

Published at : 02 Mar 2026 01:30 PM (IST)
