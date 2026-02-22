हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऑटोLexus का बड़ा फैसला, 2.80 करोड़ की लग्जरी कारों को बुलाया वापस, जानें क्या है वजह?

Lexus का बड़ा फैसला, 2.80 करोड़ की लग्जरी कारों को बुलाया वापस, जानें क्या है वजह?

टोयोटा किर्लोस्कर मोटर की लग्जरी ब्रांड Lexus India ने अपनी Lexus LX SUV को रिकॉल किया है. आइए जानें इस फैसले के पीछे की वजह और कितने यूनिट्स पर असर होने वाला है.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 22 Feb 2026 10:39 AM (IST)
Preferred Sources

लेक्सस इंडिया ने अपनी लग्जरी एसयूवी Lexus LX को भारत में रिकॉल करने का फैसला लिया है. इस SUV की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 2.80 करोड़ रुपये है. कंपनी ने ट्रांसमिशन में संभावित खराबी के कारण यह कदम उठाया है. यह रिकॉल 6 मार्च 2025 से 29 सितंबर 2025 के बीच बनी 117 यूनिट्स पर लागू होगा. कंपनी प्रभावित ग्राहकों से संपर्क कर उन्हें मुफ्त में समस्या ठीक कराने की सुविधा देगी.

क्या है Lexus LX में खराबी?

कंपनी के अनुसार Lexus LX में 10-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन दिया गया है, जो गियर बदलने के लिए लीनियर सोलेनोइड का उपयोग करता है. कुछ खास ड्राइविंग स्थितियों में अगर यह सोलेनोइड खराब हो जाए, तो सॉफ्टवेयर के कारण ट्रांसमिशन कंट्रोल यूनिट और इंजन ईसीयू के बीच सही इंफॉर्मेशन शेयर नहीं हो पाती. इस वजह से ट्रांसमिशन कुछ गियर में जरूरत से ज्यादा रेव कर सकता है. अगर समय रहते इस समस्या को ठीक नहीं किया गया, तो ट्रांसमिशन को नुकसान हो सकता है. कंपनी इस समस्या को सॉफ्टवेयर अपडेट के जरिए फ्री में ठीक करेगी.

क्या हो सकता है नुकसान?

अगर खराबी बनी रहती है, तो गाड़ी तेज स्पीड पर चलाते समय इंजन की पावर कम हो सकती है. गंभीर स्थिति में ट्रांसमिशन हाउसिंग को नुकसान पहुंच सकता है और ट्रांसमिशन फ्लूइड लीक होने का खतरा भी रहता है. लेक्सस का कहना है कि कंट्रोल यूनिट के फर्मवेयर को अपडेट करके इस समस्या को आसानी से ठीक किया जा सकता है. यह रिकॉल केवल भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि अन्य देशों में भी इसी कारण से Lexus LX को वापस बुलाया गया है. मौजूदा जनरेशन के लिए यह चौथा रिकॉल बताया जा रहा है.

भारत में उपलब्ध Lexus LX 500d वेरिएंट

फिलहाल भारत में Lexus LX 500d वेरिएंट बिक्री के लिए उपलब्ध है. इसमें 3.3 लीटर ट्विन-टर्बो V6 डीजल इंजन मिलता है, जो 304 हॉर्सपावर और 700 एनएम टॉर्क देता है. इसके साथ 10-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन दिया गया है. इसके अलावा SUV में एडैप्टिव वेरिएबल सस्पेंशन और फोर-व्हील एक्टिव हाइट कंट्रोल जैसे प्रीमियम फीचर्स मिलते हैं, जो इसे ऑफ-रोड और लग्जरी दोनों के लिए बेहतर बनाते हैं.

5 हजार की डाउन पेमेंट पर Honda Activa खरीदें तो कितनी बनेगी EMI? जानिए डिटेल्स 

Published at : 22 Feb 2026 10:39 AM (IST)
Lexus LX Recall India Lexus LX 500d Recall Lexus LX Price India Lexus LX Transmission Issue
और पढ़ें
