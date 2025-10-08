भारत में बड़े परिवारों के लिए 7-सीटर SUVs हमेशा से पसंदीदा विकल्प रही हैं. जब पूरा परिवार एक साथ सफर करना चाहता है, तो ऐसी गाड़ी चाहिए होती है जो आरामदायक, सुरक्षित और किफायती हो. आज भले ही कुछ पुराने मॉडल सख्त सेफ्टी नॉर्म्स के कारण बंद हो चुके हों, लेकिन अब भी बाजार में कुछ शानदार 7-सीटर डीजल SUVs मौजूद हैं जो 15 लाख रुपये से कम कीमत में बेहतरीन परफॉर्मेंस देती हैं.

महिंद्रा बोलेरो और बोलेरो नियो

Mahindra Bolero लंबे समय से भारतीय सड़कों पर भरोसे की पहचान रही है. इसकी मजबूती और लो-मेंटेनेंस इसे ग्रामीण और शहरी दोनों इलाकों में पॉपुलर बनाते हैं. बोलेरो का 1.5-लीटर डीजल इंजन पावरफुल और फ्यूल-एफिशिएंट है. इसके साथ Bolero Neo भी आती है, जो बोलेरो का मॉडर्न वर्जन है. इसमें स्टाइलिश लुक और ज्यादा आरामदायक केबिन दिया गया है. अगर आप एक मजबूत और भरोसेमंद SUV चाहते हैं, तो बोलेरो सीरीज एक बेहतरीन विकल्प है.

महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिक

Mahindra Scorpio Classic उन लोगों की पसंद है जो बेहतर परफॉर्मेंस और रफ-टफ डिजाइन को प्राथमिकता देते हैं. इसमें 2.2-लीटर mHawk डीजल इंजन दिया गया है जो 130 HP की पावर देता है. इसकी 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स इसे लंबी यात्राओं के लिए आदर्श बनाती है. अगर आप पुराने स्कॉर्पियो के फैन हैं और चाहते हैं एक भरोसेमंद SUV जो हर रास्ते पर चल सके, तो यह मॉडल आपके लिए सही रहेगा.

महिंद्रा स्कॉर्पियो-N

Scorpio-N असल में स्कॉर्पियो का नया और ज्यादा एडवांस्ड वर्जन है. इसमें 2.2-लीटर mHawk Gen2 डीजल इंजन मिलता है जो 132 से 175 HP तक की पावर देता है. 4x2 और 4x4 दोनों ड्राइव ऑप्शंस के साथ यह SUV शहर और पहाड़ दोनों जगह शानदार चलती है. इसके लुक्स, फीचर्स और आराम के कारण यह अब पहले से ज्यादा प्रीमियम फील होती है.

महिंद्रा XUV700

Mahindra XUV700 का 2.2-लीटर डीजल इंजन 185 HP तक की पावर देता है और इसके फीचर्स इसे लग्जरी SUV के बराबर बनाते हैं. इसमें ADAS सेफ्टी सिस्टम, पैनोरमिक सनरूफ और डुअल स्क्रीन सेटअप जैसी हाई-टेक सुविधाएं मिलती हैं. यह SUV उन लोगों के लिए है जो टेक्नोलॉजी, सुरक्षा और आराम का बेहतरीन कॉम्बिनेशन चाहते हैं.

टाटा सफारी

Tata Safari अपने दमदार Kryotec 2.0-लीटर डीजल इंजन के साथ 170 PS की पावर देती है. इसका प्रीमियम इंटीरियर, पैनोरमिक सनरूफ और एडवांस्ड सेफ्टी फीचर्स इसे बड़े परिवारों के लिए परफेक्ट बनाते हैं. तीसरी रो में भी अच्छा स्पेस और कम्फर्ट मिलता है, जिससे यह लंबी जर्नी के लिए बेहतर SUV बन जाती है.



अगर आपका बजट 15 लाख रुपये तक है और आप एक 7-सीटर डीजल SUV की तलाश में हैं, तो ये पांच मॉडल शानदार विकल्प साबित हो सकते हैं. बोलेरो और बोलेरो नियो मजबूती और भरोसे के लिए, स्कॉर्पियो-N और XUV700 पावर और टेक्नोलॉजी के लिए, और टाटा सफारी स्टाइल और कम्फर्ट के लिए बेस्ट चॉइस हैं.

