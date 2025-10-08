हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोMahindra Bolero से लेकर Tata Safari तक: ये है भारत की 5 सबसे सस्ती 7-सीटर डीजल SUVs, देखें लिस्ट

Mahindra Bolero से लेकर Tata Safari तक: ये है भारत की 5 सबसे सस्ती 7-सीटर डीजल SUVs, देखें लिस्ट

अगर आप एक किफायती लेकिन दमदार 7-सीटर SUV की तलाश में हैं, तो Mahindra Bolero से लेकर Tata Safari तक कई शानदार विकल्प मौजूद हैं. आइए इनके फीचर्स और कीमत पर नजर डालते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 08 Oct 2025 02:11 PM (IST)
Preferred Sources

भारत में बड़े परिवारों के लिए 7-सीटर SUVs हमेशा से पसंदीदा विकल्प रही हैं. जब पूरा परिवार एक साथ सफर करना चाहता है, तो ऐसी गाड़ी चाहिए होती है जो आरामदायक, सुरक्षित और किफायती हो. आज भले ही कुछ पुराने मॉडल सख्त सेफ्टी नॉर्म्स के कारण बंद हो चुके हों, लेकिन अब भी बाजार में कुछ शानदार 7-सीटर डीजल SUVs मौजूद हैं जो 15 लाख रुपये से कम कीमत में बेहतरीन परफॉर्मेंस देती हैं.

महिंद्रा बोलेरो और बोलेरो नियो

  • Mahindra Bolero लंबे समय से भारतीय सड़कों पर भरोसे की पहचान रही है. इसकी मजबूती और लो-मेंटेनेंस इसे ग्रामीण और शहरी दोनों इलाकों में पॉपुलर बनाते हैं. बोलेरो का 1.5-लीटर डीजल इंजन पावरफुल और फ्यूल-एफिशिएंट है. इसके साथ Bolero Neo भी आती है, जो बोलेरो का मॉडर्न वर्जन है. इसमें स्टाइलिश लुक और ज्यादा आरामदायक केबिन दिया गया है. अगर आप एक मजबूत और भरोसेमंद SUV चाहते हैं, तो बोलेरो सीरीज एक बेहतरीन विकल्प है.

महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिक

  • Mahindra Scorpio Classic उन लोगों की पसंद है जो बेहतर परफॉर्मेंस और रफ-टफ डिजाइन को प्राथमिकता देते हैं. इसमें 2.2-लीटर mHawk डीजल इंजन दिया गया है जो 130 HP की पावर देता है. इसकी 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स इसे लंबी यात्राओं के लिए आदर्श बनाती है. अगर आप पुराने स्कॉर्पियो के फैन हैं और चाहते हैं एक भरोसेमंद SUV जो हर रास्ते पर चल सके, तो यह मॉडल आपके लिए सही रहेगा.

महिंद्रा स्कॉर्पियो-N 

  • Scorpio-N असल में स्कॉर्पियो का नया और ज्यादा एडवांस्ड वर्जन है. इसमें 2.2-लीटर mHawk Gen2 डीजल इंजन मिलता है जो 132 से 175 HP तक की पावर देता है. 4x2 और 4x4 दोनों ड्राइव ऑप्शंस के साथ यह SUV शहर और पहाड़ दोनों जगह शानदार चलती है. इसके लुक्स, फीचर्स और आराम के कारण यह अब पहले से ज्यादा प्रीमियम फील होती है.

महिंद्रा XUV700

  • Mahindra XUV700 का 2.2-लीटर डीजल इंजन 185 HP तक की पावर देता है और इसके फीचर्स इसे लग्जरी SUV के बराबर बनाते हैं. इसमें ADAS सेफ्टी सिस्टम, पैनोरमिक सनरूफ और डुअल स्क्रीन सेटअप जैसी हाई-टेक सुविधाएं मिलती हैं. यह SUV उन लोगों के लिए है जो टेक्नोलॉजी, सुरक्षा और आराम का बेहतरीन कॉम्बिनेशन चाहते हैं.

टाटा सफारी 

  • Tata Safari  अपने दमदार Kryotec 2.0-लीटर डीजल इंजन के साथ 170 PS की पावर देती है. इसका प्रीमियम इंटीरियर, पैनोरमिक सनरूफ और एडवांस्ड सेफ्टी फीचर्स इसे बड़े परिवारों के लिए परफेक्ट बनाते हैं. तीसरी रो में भी अच्छा स्पेस और कम्फर्ट मिलता है, जिससे यह लंबी जर्नी के लिए बेहतर SUV बन जाती है.
  •  
  • अगर आपका बजट 15 लाख रुपये तक है और आप एक 7-सीटर डीजल SUV की तलाश में हैं, तो ये पांच मॉडल शानदार विकल्प साबित हो सकते हैं. बोलेरो और बोलेरो नियो मजबूती और भरोसे के लिए, स्कॉर्पियो-N और XUV700 पावर और टेक्नोलॉजी के लिए, और टाटा सफारी स्टाइल और कम्फर्ट के लिए बेस्ट चॉइस हैं.

ये भी पढ़ें: Bajaj Platina vs TVS Sport: GST कट के बाद कौन सी बाइक है ज्यादा किफायती? जानें मिडिल क्लास की पहली पसंद

Published at : 08 Oct 2025 02:11 PM (IST)
Tags :
Mahindra Bolero Tata Safari Mahindra XUV700 INDIA 7-Seater SUVs 
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
सुप्रीम कोर्ट के दबाव में सीबीआई ने की कार्रवाई! देवा पारधी हिरासत मौत केस में दो फरार पुलिस अफसर गिरफ्तार
सुप्रीम कोर्ट के दबाव में सीबीआई ने की कार्रवाई! देवा पारधी हिरासत मौत केस में दो फरार पुलिस अफसर गिरफ्तार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Politics: 2 साल बाद साथ आए अखिलेश यादव और आजम खान, सामने आई पहली तस्वीर
2 साल बाद साथ आए अखिलेश यादव और आजम खान, सामने आई पहली तस्वीर
विश्व
Pakistan Gang kidnap Indian: ईरान में भारतीयों का पाकिस्तानियों ने किया अपहरण! सुइयां चुभोईं, खूब पीटा और फिर...
ईरान में भारतीयों का पाकिस्तानियों ने किया अपहरण! सुइयां चुभोईं, खूब पीटा और फिर...
क्रिकेट
Women's ODI World Cup Points Table: पहले स्थान से हटी टीम इंडिया, सबसे नीचे पहुंची पाकिस्तान, देखें महिला विश्व कप अंक तालिका का हाल
पहले स्थान से हटी टीम इंडिया, सबसे नीचे पहुंची पाकिस्तान, देखें महिला विश्व कप अंक तालिका में सभी टीमों का हाल
Advertisement

वीडियोज

Kejriwal on Relief: सांसद Ashok Mittal के ऐलान पर बोले- 'सरकारों को करते सुना है, प्राइवेट आदमी को नहीं'
Defamation Suit: Red Chillies, Netflix को Delhi HC का नोटिस
Pawan Singh Wife Controversy: 'विधायिका' बनने के लिए 'ज्योति' का 'ड्रामा'? 'पवन' का पलटवार!
Pawan Singh Wife Controversy: 'विधायिका' बनने के लिए 'ज्योति' का 'ड्रामा'? 'पवन' का पलटवार!
Pawan Singh Y-Category Security: भोजपुरी स्टार को मिली सुरक्षा, CRPF कमांडो करेंगे निगरानी!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
सुप्रीम कोर्ट के दबाव में सीबीआई ने की कार्रवाई! देवा पारधी हिरासत मौत केस में दो फरार पुलिस अफसर गिरफ्तार
सुप्रीम कोर्ट के दबाव में सीबीआई ने की कार्रवाई! देवा पारधी हिरासत मौत केस में दो फरार पुलिस अफसर गिरफ्तार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Politics: 2 साल बाद साथ आए अखिलेश यादव और आजम खान, सामने आई पहली तस्वीर
2 साल बाद साथ आए अखिलेश यादव और आजम खान, सामने आई पहली तस्वीर
विश्व
Pakistan Gang kidnap Indian: ईरान में भारतीयों का पाकिस्तानियों ने किया अपहरण! सुइयां चुभोईं, खूब पीटा और फिर...
ईरान में भारतीयों का पाकिस्तानियों ने किया अपहरण! सुइयां चुभोईं, खूब पीटा और फिर...
क्रिकेट
Women's ODI World Cup Points Table: पहले स्थान से हटी टीम इंडिया, सबसे नीचे पहुंची पाकिस्तान, देखें महिला विश्व कप अंक तालिका का हाल
पहले स्थान से हटी टीम इंडिया, सबसे नीचे पहुंची पाकिस्तान, देखें महिला विश्व कप अंक तालिका में सभी टीमों का हाल
बॉलीवुड
2025 में इन बॉलीवुड एक्टर्स की फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर सबसे ज्यादा कमाई की, टॉप 5 में शाहरुख-सलमान नहीं, देखें लिस्ट
2025 में इन बॉलीवुड एक्टर्स की फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर सबसे ज्यादा कमाई की, टॉप 5 में शाहरुख-सलमान नहीं
बिहार
Bihar Election 2025 Live: बिहार में चाचा बढाएंगे भतीजे की टेंशन, चिराग के लिए आसान नहीं होगी राह!
Bihar Election 2025 Live: बिहार में चाचा बढाएंगे भतीजे की टेंशन, चिराग के लिए आसान नहीं होगी राह!
जनरल नॉलेज
Trump Tariffs: भारत की किन-किन चीजों पर टैरिफ लगा चुके ट्रंप? एक नजर में देख लें पूरी लिस्ट
भारत की किन-किन चीजों पर टैरिफ लगा चुके ट्रंप? एक नजर में देख लें पूरी लिस्ट
रिलेशनशिप
Karwa Chauth Beauty Hacks: करवाचौथ की मेहंदी में मिला लें ये चीजें, पार्टनर संग मजबूत हो जाएगा रिश्ता
करवाचौथ की मेहंदी में मिला लें ये चीजें, पार्टनर संग मजबूत हो जाएगा रिश्ता
ENT LIVE
Odum Kuthira Chadum Kuthira Review: फहद फासिल और मलयालम सिनेमा की सबसे खराब फिल्म।
Odum Kuthira Chadum Kuthira Review: फहद फासिल और मलयालम सिनेमा की सबसे खराब फिल्म।
ENT LIVE
Nikka Zaildar 4 Review: एमी विर्क और सोनम बाजवा की शानदार अदाएं, हंसी का फुल डोज जादूगर
Nikka Zaildar 4 Review: एमी विर्क और सोनम बाजवा की शानदार अदाएं, हंसी का फुल डोज जादूगर
ENT LIVE
पवन सिंह फिर विवादों में, अहाना कुमरा ने दावा किया कि उनके फैन्स उन्हें धमका रहे हैं
पवन सिंह फिर विवादों में, अहाना कुमरा ने दावा किया कि उनके फैन्स उन्हें धमका रहे हैं
ENT LIVE
Hina Khan's journey:: संघर्ष से ताकत तक
Hina Khan's journey:: संघर्ष से ताकत तक
Paisa LIVE
IPO Alert: LG Electronics India Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band|
IPO Alert: LG Electronics India Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band|
Embed widget