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हिंदी न्यूज़ऑटो500KM+ रेंज या दमदार फीचर्स, किस Electric SUV में मिलेगा सबसे ज्यादा फायदा?

500KM+ रेंज या दमदार फीचर्स, किस Electric SUV में मिलेगा सबसे ज्यादा फायदा?

Best Electric SUV India: कौन सी इलेक्ट्रिक एसयूवी आपके लिए बेस्ट है? जानिए इस खबर में गाड़ियों के रेंज, फीचर्स और कीमत की पूरी डिटेल.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 18 Jul 2026 01:30 PM (IST)
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Best Electric SUV India: आजकल पुरे देश में इलेक्ट्रिक गाड़ियों का क्रेज बढ़ता जा रहा है. जिसके चलते अब भारतीय लोग तेजी से ईवी गाड़ियों की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं. बता दें कि, भारतीय ऑटोमोबाइल मार्केट में अब कई बेहतरीन इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं जिन्हें आप खरीदने के बाद बिल्कुल भी निराश नहीं होंगे.

भारत में कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक एसयूवी सेगमेंट में आपको कई बेहतरीन ऑप्शन मिल जाते हैं. लेकिन नए खरीदारों के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि 500 किलोमीटर से ज्यादा की लंबी रेंज वाली गाड़ी चुनी जाए या फिर बेहतरीन फीचर्स और ब्रांड वैल्यू.

बेहतरीन रेंज वाली इलेक्ट्रिक गाड़ियों के फायदे 

बता दें कि, अगर आपकी सबसे बड़ी चिंता रेंज को लेकर रहती है तो आपके लिए किआ सिरोस ईवी शानदार ऑप्शन साबित होने वाली है. क्योंकि, इसमें दिया गया 51.4 kWh का बड़ा बैटरी पैक एक बार फुल चार्ज होने पर 526 किलोमीटर की जबरदस्त रेंज का दावा करता है. 

आप इस रेंज के साथ आप बिना किसी डर के लंबे हाईवे ट्रिप्स प्लान कर सकते हैं. जबकि इसके अलावा यह गाड़ी 100kW की डीसी फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है. जिससे बैटरी बहुत जल्दी चार्ज हो जाती है और इसके चलते लंबी दूरी का सफर तय करने वालों के लिए यह सबसे फायदे का सौदा है.

यह भी पढ़ें: E20 फ्यूल से सच में कम हो जाता है माइलेज? एक्सपर्ट्स ने बताया पूरा सच

फीचर्स और मॉडर्न केबिन के फायदे 

अगर आपका हमेशा से ही मन रहा है की आपकी गाड़ी में कमाल के फीचर्स और गैजेट्स हो तो टाटा नेक्सॉन ईवी आज भी इस सेगमेंट में सबसे बेहतरीन कार है. नेक्सॉन ईवी का केबिन बेहद फ्यूचरिस्टिक है जहां आपको 12.3-इंच का बड़ा सिनेमाई टचस्क्रीन, वायरलेस चार्जर, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स और वॉयस-असिस्टेड पैनोरमिक सनरूफ जैसे फीचर्स मिलते हैं. 

इसके साथ ही टाटा की यह गाड़ी अपनी सॉलिड बिल्ड क्वालिटी और 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग के लिए जानी जाती है. रोजाना शहर में चलने वाले और टेक लवर्स के लिए नेक्सॉन ईवी से बेहतर कोई दूसरी पसंद नहीं हो सकती.

बजट में मिलेगा रफ्तार का मजा 

अगर आप कम कीमत में दमदार परफॉर्मेंस वाली इलेक्ट्रिक गाड़ी चाहते हैं तो आपके लिए महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ ईवी एक बेहतरीन विकल्प है. भले ही इसका बैटरी पैक 39.4 kWh का है और रेंज थोड़ी कम मिलती है. लेकिन ड्राइविंग के मामले में यह गाड़ी किसी से पीछे नहीं है. 

इसका इलेक्ट्रिक मोटर 310 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है जिससे इसका पिकअप बेहद शानदार है. इसके अलावा इस गाड़ी का कैबिन काफी चौड़ा है जिससे पैसेंजर्स को बेहतरीन लेगरूम और स्पेस मिलता है. वैल्यू फॉर मनी और फन-टू-ड्राइव एक्सपीरियंस के लिए यह गाड़ी सबसे बेस्ट है.

यह भी पढ़ें: फुल चार्ज पर 600 KM रेंज, जल्द लॉन्च होने जा रही यह शानदार 7-सीटर SUV, जानिए डिटेल्स

About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 18 Jul 2026 01:30 PM (IST)
Tags :
Best Electric Suv India Kia Syros EV Range Tata Nexon EV Features Mahindra XUV 3XO EV Price
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