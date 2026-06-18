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हिंदी न्यूज़ऑटो10 लाख रुपये से कम कीमत पर Mahindra लॉन्च कर सकती है बेबी स्कॉर्पियो, जानिए खासियत

10 लाख रुपये से कम कीमत पर Mahindra लॉन्च कर सकती है बेबी स्कॉर्पियो, जानिए खासियत

Baby Mahindra Scorpio: नई एसयूवी को महिंद्रा के नए प्लेटफॉर्म पर बनाया जा सकता है. इससे गाड़ी को बेहतर मजबूती और बेहतर ड्राइविंग फील मिलने की उम्मीद है. आइए डिटेल्स जानते हैं.

Reported By : क़मरजहां |  Updated at : 18 Jun 2026 03:54 PM (IST)
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भारतीय बाजार में कारों की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है. पिछले कुछ सालों में महिंद्रा स्कॉर्पियो ने लोगों के बीच अपनी अलग पहचान बनाई है. इसकी मजबूत बॉडी, दमदार लुक और शानदार रोड प्रेजेंस के चलते यह देश की सबसे पसंदीदा गाड़ियों में शामिल है. महिंद्रा जल्द ही स्कॉर्पियो पर बेस्ड एक नई छोटी एसयूवी लॉन्च कर सकती है. इसे फिलहाल बेबी स्कॉर्पियो के नाम से देखा जा रहा है. माना जा रहा है कि यह गाड़ी Vision.S कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होगी. इस गाड़ी की कीमत 10 लाख रुपये से कम हो सकती है. 

इस नई एसयूवी को खास तौर पर उन ग्राहकों के लिए तैयार किया जा रहा है जो स्कॉर्पियो जैसा लुक और फील चाहते हैं, मगर बजट के चलते नहीं खरीद पाते हैं. स्कॉर्पियो-एन और स्कॉर्पियो क्लासिक की कीमत कई ग्राहकों के बजट से बाहर हो जाती है. ऐसे में कंपनी एक ऐसी कॉम्पैक्ट एसयूवी लाने की तैयारी में है जो कम कीमत में ग्राहकों को एसयूवी का फील दे सके.

बेहतर ड्राइविंग फील की उम्मीद

यह गाड़ी स्कॉर्पियो-एन से आकार में छोटी होगी, लेकिन इसके डिजाइन में स्कॉर्पियो की झलक देखने को मिल सकती है. इसमें सीधा और मजबूत फ्रंट डिजाइन, बड़ी ग्रिल, ऊंचा बोनट और चौड़ा स्टांस दिया जा सकता है. यही वजह है कि इसे बेबी स्कॉर्पियो कहा जा रहा है. कंपनी चाहती है कि कम कीमत होने के बावजूद गाड़ी देखने में मजबूत और प्रीमियम लगे.

नई एसयूवी को महिंद्रा के नए प्लेटफॉर्म पर बनाया जा सकता है. इससे गाड़ी को बेहतर मजबूती और बेहतर ड्राइविंग फील मिलने की उम्मीद है. इसके साथ ही इसमें शहर और हाईवे दोनों तरह की ड्राइविंग को ध्यान में रखकर सेटअप तैयार किया जा सकता है. हाई ग्राउंड क्लीयरेंस मिलने की उम्मीद है, जिससे खराब सड़कों और ग्रामीण इलाकों में भी इसे आसानी से चलाया जा सकेगा.

कैसे हैं गाड़ी के फीचर्स?

फीचर्स की बात करें तो इस गाड़ी में मॉडर्न तकनीक से जुड़े कई फीचर्स दिए जा सकते हैं. इसमें बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले सपोर्ट, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल और ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल जैसे फीचर्स मिल सकते हैं. इसके अलावा सेफ्टी के लिए एयरबैग, एबीएस, ईबीडी, रियर पार्किंग सेंसर और कैमरा जैसे फीचर्स भी दिए जाने की उम्मीद है. 

इंजन के बारे में कंपनी ने अभी कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं दी है. हालांकि माना जा रहा है कि इसमें पेट्रोल इंजन दिया जा सकता है, जो बेहतर माइलेज और पावर प्रदान करेगा. अगर महिंद्रा इस एसयूवी को 10 लाख रुपये से कम कीमत में लॉन्च करती है, तो यह बाजार में काफी पॉपुलर हो सकती है. 

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About the author क़मरजहां

क़मरजहां एबीपी न्यूज़ में बतौर कॉपी एडिटर काम कर रही हैं और वर्तमान में ऑटोमोबाइल सेक्शन में कार्यरत हैं. इन्हें पत्रकारिता जगत में 5 साल का अनुभव है और पिछले 4 सालों से ABP Live.com का हिस्सा हैं. क़मरजहां नेशनल, टेक्नोलॉजी, एंटरटेनमेंट, राजनीति, चुनाव और अलग-अलग राज्यों से जुड़े सेक्शन में काम कर चुकी हैं. कौन-सी स्टोरीज ऑडियंस को अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगी, इस हुनर से बखूबी वाकिफ हैं. ट्रेंड्स के साथ ही इन्हें SEO की जानकारी भी है. क़मरजहां ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई Jamia Millia Islamia से पूरी की है. 
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Published at : 18 Jun 2026 03:54 PM (IST)
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