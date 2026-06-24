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हिंदी न्यूज़ऑटोहर हफ्ते चेक कीजिए गाड़ी की ये चीजें, दोगुनी हो जाएगी कार की उम्र और परफॉर्मेंस 

हर हफ्ते चेक कीजिए गाड़ी की ये चीजें, दोगुनी हो जाएगी कार की उम्र और परफॉर्मेंस 

Car Maintenance Tips: यहां हम आपको कुछ जरूरी टिप्स के बारे में बताने जा रहे हैं, जिससे आप अपनी गाड़ी को महंगी रिपेयरिंग से बचा सकते हैं. आइए डिटेल्स जानते हैं.

Written By : क़मरजहां |  Updated at : 24 Jun 2026 06:44 AM (IST)
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लोगों को अक्सर अपनी गाड़ी से कई दिक्कतें होती हैं. जैसे गाड़ी की लाइफ कम हो गई है या बार-बार गाड़ी पर पैसे खर्च हो रहे हैं. ऐसे में आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है. आप एक हफ्ते में अपनी गाड़ी को थोड़ा-सा समय देकर इसकी उम्र और परफॉर्मेंस दोगुनी कर सकते हैं. यहां हम आपको कुछ जरूरी टिप्स के बारे में बताने जा रहे हैं, जिससे आप अपनी गाड़ी को महंगी रिपेयरिंग से बचा सकते हैं.

इंजन ऑयल का रखें ध्यान

आपके लिए पहली और जरूरी चीज इंजन ऑयल है. यह इंजन के सभी पार्ट्स को आसानी से चलाने में मदद करता है. अगर यदि ऑयल कम हो जाए या उसकी क्वालिटी खराब हो जाए तो इंजन के अंदर के पार्ट्स तेजी से घिसने लगते हैं. 

हर हफ्ते सुबह कार स्टार्ट करने से पहले डिपस्टिक निकालकर ऑयल का लेवल देखें. इसके साथ ही तेल का कलर भी जांचें. अगर  ऑयल बहुत ज्यादा काला या गाढ़ा दिखाई दे रहा है तो उसे बदलवाने का समय आ सकता है. सही मात्रा में और अच्छी क्वालिटी का इंजन ऑयल इंजन की उम्र बढ़ाने में बहुत मदद करता है.

कूलेंट टैंक पर बने लेवल को जांचें

बोनट खोलकर कूलेंट टैंक पर बने मिनिमम और मैक्सिमम मार्क के बीच लेवल को जांचें. अगर कूलेंट कम हो जाए तो इंजन ओवरहीट हो सकता है. लगातार ओवरहीटिंग से इंजन को गंभीर नुकसान पहुंच सकता है और मरम्मत पर भारी खर्च आ सकता है.

ब्रेक ऑयल की रेगुलर जांच जरूरी

कार की सुरक्षा का सबसे जरूरी हिस्सा ब्रेक सिस्टम होता है. इसलिए ब्रेक ऑयल की रेगुलर जांच बेहद जरूरी है. ब्रेक ऑयल रिजर्वायर में तेल का लेवल देखें. अगर लेवल बार-बार कम हो रहा है तो कहीं न कहीं लीकेज या ब्रेक सिस्टम में खराबी हो सकती है. ऐसी स्थिति में तुरंत किसी मैकेनिक से जांच करवानी चाहिए.

सभी टायरों और स्टेपनी का प्रेशर चेक करवाएं

गलत एयर प्रेशर टायरों की उम्र कम कर देता है और माइलेज पर भी असर डालता है. हफ्ते में एक बार सभी टायरों और स्टेपनी का प्रेशर चेक करवाएं. हमेशा कार निर्माता कंपनी की ओर से बताए गए प्रेशर के हिसाब से हवा भरवाएं. सही एयर प्रेशर से गाड़ी बैलेंस्ड रहती है, टायर समान रूप से घिसते हैं और फ्यूल की बचत होती है.

ये चीज न करें नजरअंदाज

सिर्फ हवा भरवाना ही काफी नहीं है. टायरों की बाहरी स्थिति भी देखनी चाहिए. टायर के ट्रेड की गहराई जांचें. अगर ट्रेड बहुत कम बचा है तो सड़क पर पकड़ कमजोर हो सकती है साथ ही टायरों के किनारों पर कट, दरार या उभरे हुए हिस्से दिखाई दें तो उन्हें नजरअंदाज न करें. ऐसे टायर कभी भी खतरा पैदा कर सकते हैं. 

यह भी पढ़ें:- ऐसा क्यों कि Tata की CNG कारों का माइलेज Maruti कारों से है कम? जानिए क्या है वजह 

About the author क़मरजहां

क़मरजहां एबीपी न्यूज़ में बतौर कॉपी एडिटर काम कर रही हैं और वर्तमान में ऑटोमोबाइल सेक्शन में कार्यरत हैं. इन्हें पत्रकारिता जगत में 5 साल का अनुभव है और पिछले 4 सालों से ABP Live.com का हिस्सा हैं. क़मरजहां नेशनल, टेक्नोलॉजी, एंटरटेनमेंट, राजनीति, चुनाव और अलग-अलग राज्यों से जुड़े सेक्शन में काम कर चुकी हैं. कौन-सी स्टोरीज ऑडियंस को अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगी, इस हुनर से बखूबी वाकिफ हैं. ट्रेंड्स के साथ ही इन्हें SEO की जानकारी भी है. क़मरजहां ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई Jamia Millia Islamia से पूरी की है. 
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Published at : 24 Jun 2026 06:44 AM (IST)
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Auto News Auto Tips Car Maintenance Tips Car News
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