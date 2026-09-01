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हिंदी न्यूज़ऑटोछोटी कारों से ज्यादा Mileage, Lexus की लग्जरी Sedan देगी 25 KMPL

छोटी कारों से ज्यादा Mileage, Lexus की लग्जरी Sedan देगी 25 KMPL

Lexus ने भारत में अपनी नई जनरेशन ES 350h हाइब्रिड सेडान लॉन्च कर दी है. 25.22 किमी/लीटर के माइलेज और शानदार लग्जरी फीचर्स के साथ जानिए इस कार की पूरी डिटेल.

Written By : सोमनाथ चटर्जी |  Edited By: Himanshu Singh |  Updated at : 01 Sep 2026 06:40 AM (IST)
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इंडिया में जब भी कोई गाड़ी खरीदता है तो उससे सबसे पहले गाड़ी कितना माइलेज देती है यही सवाल पूछा जाता है. क्योंकि, हमारे देश में जो गाड़ी ज्यादा माइलेज देती है उनकी जमकर बिक्री होती है. हालांकि, लग्जरी गाड़ी के शौक रखने वालों को माइलेज की शिकायत रहती है. लेकिन अब यह खबर माइलेज की टेंशन लेने वालों की परेशानी दूर कर सकती है. क्योंकि, अब लेक्सस ने भारत में अपनी नई जनरेशन की लग्जरी सेडान लेक्सस ईएस 350एच को आधिकारिक तौर पर लॉन्च कर दिया है.

बता दें कि, इस कार की सबसे बड़ी और खास बात इसका जबरदस्त माइलेज है. आम तौर पर माना जाता है कि बड़ी और भारी-भरकम लग्जरी गाड़ियां बहुत ज्यादा फ्यूल पीती हैं लेकिन लेक्सस की यह नई हाइब्रिड कार इस धारणा को पूरी तरह से बदलने का दम रखती है. यह लग्जरी सेडान छोटी कारों से भी ज्यादा 25 किलोमीटर प्रति लीटर से अधिक का माइलेज देने का दावा करती है. वहीं, कंपनी ने भारत में इस नई लग्जरी हाइब्रिड सेडान की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 66.10 लाख रुपये तय की है. आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प बनकर उभरी है.

25.22 KMPL का माइलेज

आपको बता दें कि, इस नई कार की सबसे ज्यादा चर्चा इसके नए और एडवांस्ड हाइब्रिड पावरट्रेन को लेकर हो रही है. लेक्सस ईएस 350एच में 2.5-लीटर का चार-सिलेंडर पेट्रोल इंजन दिया गया है. जिसे एक पावरफुल लिथियम-आयन बैटरी और इलेक्ट्रिक मोटर से जोड़ा गया है.

यह पूरा सेटअप मिलकर कार को करीब 186 बीएचपी की शानदार पावर देता है. इतनी बेहतरीन ताकत मिलने के बाद भी यह कार 25.22 किमी/लीटर का क्लेम्ड माइलेज निकाल कर देती है. इतना माइलेज तो बाजार में बिकने वाली कई छोटी हैचबैक और कॉम्पैक्ट गाड़ियां भी आसानी से नहीं दे पाती हैं.


छोटी कारों से ज्यादा Mileage, Lexus की लग्जरी Sedan देगी 25 KMPL

यह भी पढ़ें: बार-बार टोल की नहीं टेंशन, 20 KM के दायरे में रहने वाले ऐसे बनवाएं पास

साइज में बड़ी और स्पोर्टी लुक

वहीं, पुरानी जनरेशन के मुकाबले नई लेक्सस ईएस आकार में भी काफी बड़ी और चौड़ी हो गई है. इसकी कुल लंबाई 5,145 एमएम और व्हीलबेस 2,950 एमएम रखा गया है. जिसकी वजह से गाड़ी के अंदर बहुत ही शानदार केबिन स्पेस मिलता है. अगर लुक की बात करें तो फ्रंट में लेक्सस की सिग्नेचर ट्विन 'L' शेप वाली हेडलाइट्स और नया बोल्ड स्पिंडल ग्रिल दिया गया है. जो इसे सडकों पर एक बेहद अलग और प्रीमियम पहचान देता है.

कंपनी इस कार को वाइट नोवा, सोनिक टाइटेनियम, सोनिक क्रोम, ग्रेफाइट ब्लैक, एसओयू और सोनिक कॉपर जैसे कई आकर्षक कलर ऑप्शंस के साथ बाजार में उतार रही है.


छोटी कारों से ज्यादा Mileage, Lexus की लग्जरी Sedan देगी 25 KMPL

हाई-टेक फीचर्स

जब भी आप गाड़ी के अंदर कदम रखते हैं तो आपको बेहद ही मॉडर्न और हाई-टेक माहौल देखने को मिलता है. इसके डैशबोर्ड पर बड़ा 14-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है जो हर जानकारी को काफी साफ दिखाता है. इसके अलावा कार में हिडन-अंटिल-लिट स्विच, इलेक्ट्रिक डोर लैच और कई सारे एडवांस्ड कनेक्टिविटी फीचर्स शामिल किए गए हैं.

जबकि केबिन के अंदर इस्तेमाल किया गया लेदर और प्रीमियम मटीरियल सफर के दौरान यात्रियों को एक बेहद आरामदायक और शांत अनुभव प्रदान करता है जिससे लंबी दूरी की यात्रा भी बहुत आसान महसूस होती है.

इन गाड़ियों से सीधी टक्कर

बता दें कि, भारतीय बाजार में नई लेक्सस ईएस 350एच का सीधा मुकाबला बीएमडब्ल्यू 5 सीरीज और मर्सिडीज-बेंज ई-क्लास जैसी दिग्गज लग्जरी सेडान गाड़ियों से होने वाला है. हालांकि, अपने पूरे सेगमेंट में लेक्सस ही इकलौती ऐसी कार है जो सेल्फ-चार्जिंग हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ आती है.

इसके अलावा इस कार की कीमत इसके फुल्ली इलेक्ट्रिक वेरिएंट से भी काफी कम रखी गई है. ऐसे में जो ग्राहक प्रीमियम लग्जरी के साथ-साथ ईंधन की ज्यादा बचत चाहते हैं, उनके लिए यह नई हाइब्रिड सेडान पहली पसंद बन सकती है.

यह भी पढ़ें: कम चलती है आपकी कार? E20 के दौर में ये गलती पड़ सकती है भारी

Published at : 01 Sep 2026 06:40 AM (IST)
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