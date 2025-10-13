Thar या स्कॉर्पियो नहीं बल्कि ये है Anand Mahindra की फेवरेट कार, जानिए कीमत और फीचर्स

भारत की सड़कों पर 25 साल से राज कर रही Mahindra Bolero अब नए अवतार में वापस आ गई है. Mahindra & Mahindra ने हाल ही में Bolero 2025 और Bolero Neo 2025 की नई रेंज लॉन्च की है. इसी मौके पर कंपनी के चेयरमैन आनंद महिंद्रा (Anand Mahindra) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (Twitter) पर अपनी पुरानी यादें साझा कीं. उन्होंने लिखा,“अगर मुझे खुद कोई कार चलाने के लिए चुननी हो, तो वो अब भी Bolero ही होगी.”

दरअसल, आनंद महिंद्रा ने बताया कि उन्होंने अपनी बोलेरो को प्यार से “Black Beast” नाम दिया था. उनके मुताबिक, बोलेरो की मजबूती, सादगी और भरोसेमंद परफॉर्मेंस ही इसे एक असली ‘Old School Road Warrior’ बनाती है.

Anand Mahindra और Bolero का पुराना रिश्ता

आनंद महिंद्रा ने बताया कि उनका बोलेरो से लगाव 1990 के दशक से है. उन्होंने लिखा कि जब कंपनी की पहली हार्ड-टॉप SUV Mahindra Armada लॉन्च हुई थी, तब से उन्होंने किसी दूसरी ब्रांड की कार नहीं चलाई. उससे पहले उनके पास Hindustan Motors की Contessa थी. उन्होंने कहा कि आज भले ही वे XEV 9e जैसी एडवांस इलेक्ट्रिक SUV का इस्तेमाल करते हों, लेकिन ड्राइविंग के लिए उनका पहला चुनाव हमेशा बोलेरो ही रहेगा. उन्होंने बताया कि Scorpio के आने से पहले वे बोलेरो खूब चलाते थे और अब जब इसका नया 2025 वर्जन आया है तो उन्हें लगता है कि “The Beast is Back!”

25 साल पुरानी SUV

बोलेरो,भारत की उन कुछ कारों में से है जो लगातार प्रोडक्शन में बनी हुई हैं. आनंद महिंद्रा के मुताबिक, ये Maruti Wagon R के बाद भारत का सबसे पुराना कार ब्रांड है जो अब भी बिक रहा है. साल 2000 में लॉन्च हुई बोलेरो, Maruti Alto से बस एक महीने पहले आई थी. इन 25 वर्षों में बोलेरो ने भारत के ग्रामीण और शहरी दोनों बाजारों में अपनी मजबूत पहचान बनाई. कई बार कंपनी ने इस मॉडल को बंद करने पर विचार किया, लेकिन ग्राहकों की भारी मांग की वजह से बोलेरो हर बार नए अपडेट्स के साथ बाजार में लौटी है. आज भी ये SUV उन लोगों की पसंद बनी हुई है जो पावर और टिकाऊपन को अहमियत देते हैं.

नई Mahindra Bolero 2025

नई Mahindra Bolero 2025 को पारंपरिक लुक के साथ मॉडर्न डिजाइन दिया गया है. इसमें नई फ्रंट ग्रिल, क्रोम इन्सर्ट्स, अपडेटेड बंपर, और 15-इंच ड्यूल-टोन अलॉय व्हील्स मिलते हैं. इंटीरियर में अब 7-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, लेदरेट सीटें, और स्टीयरिंग-माउंटेड कंट्रोल्स दिए गए हैं. वहीं, Bolero Neo 2025 में और भी एडवांस फीचर्स -जैसे 9-इंच टचस्क्रीन, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, और ज्यादा आरामदायक सीटें हैं.

इंजन और परफॉर्मेंस

नई बोलेरो में 1.5-लीटर mHawk 75 डीजल इंजन दिया गया है, जो 75 hp पावर जनरेट करता है. वहीं Bolero Neo 2025 में 1.5-लीटर mHawk 100 इंजन है, जो 100 hp पावर और 260 Nm टॉर्क देता है. दोनों SUVs में 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स मिलता है. महिंद्रा ने इंजन में कई सुधार किए हैं, जिससे अब बोलेरो का परफॉर्मेंस ज्यादा स्मूद और माइलेज बेहतर हो गया है.

