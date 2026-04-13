अनन्या बिड़ला देश के जाने-माने उद्योगपति कुमार मंगलम बिड़ला की बेटी हैं और आज अपनी अलग पहचान बना चुकी हैं. वह एक सफल बिजनेसवुमन होने के साथ-साथ एक पॉप सिंगर भी हैं. हाल ही में RCB टीम के साथ उनकी सक्रियता बढ़ने के कारण वह काफी चर्चा में हैं. अनन्या का लाइफस्टाइल काफी लग्जरी है, लेकिन वह अक्सर सादगी में नजर आती हैं. हालांकि, उनके कार कलेक्शन को देखकर साफ पता चलता है कि उन्हें महंगी और तेज रफ्तार गाड़ियों का काफी शौक है. आइए उनके कार कलेक्शन पर नजर डालते हैं.

Porsche Boxster और Cayenne

अनन्या बिड़ला के गैराज में Porsche की शानदार गाड़ियां शामिल हैं. उनके पास Porsche 718 Boxster है, जिसकी कीमत करीब 1.76 करोड़ रुपये बताई जाती है. यह एक स्पोर्ट्स कार है जो बहुत तेज रफ्तार पकड़ सकती है और शानदार परफॉर्मेंस देती है. इसके अलावा उनके पास Porsche Cayenne भी है, जो एक लग्जरी SUV है. इस कार में आराम और पावर दोनों मिलते हैं. अनन्या को कई बार इस कार को खुद ड्राइव करते हुए देखा गया है, जो उनके ड्राइविंग के शौक को दिखाता है.

Lamborghini Gallardo Spider

अनन्या के कलेक्शन की सबसे खास कार Lamborghini Gallardo Spider है. यह एक बेहद महंगी और ताकतवर सुपरकार है. हालांकि अब इसका प्रोडक्शन बंद हो चुका है, लेकिन इसकी पॉपुलेरिटी आज भी कम नहीं हुई है. इस कार में 5.2 लीटर का V10 इंजन मिलता है, जो जबरदस्त पावर देता है. यह कार कुछ ही सेकंड में तेज रफ्तार पकड़ लेती है. यह गाड़ी उनके कलेक्शन को और भी खास बनाती है और कार लवर्स के लिए यह एक ड्रीम कार मानी जाती है.

Range Rover और Mini Cooper

सिर्फ सुपरकार ही नहीं, अनन्या के पास कुछ ऐसी गाड़ियां भी हैं जो डेली यूज और आरामदायक सफर के लिए जानी जाती हैं. उनके पास Range Rover Vogue है, जो लग्जरी और मजबूती का शानदार उदाहरण है. यह SUV लंबे सफर और ऑफ-रोडिंग के लिए भी बेहतरीन मानी जाती है. इसके अलावा उनके पास Mini Cooper Convertible भी है, जो एक छोटी लेकिन स्टाइलिश कार है. ये कार सोशल मीडिया पर काफी वायरल भी हो चुकी है और युवाओं के बीच काफी पसंद की जाती है.

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