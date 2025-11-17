27,000 रुपये तक महंगी हो गई KTM की बाइक्स, जानें क्या है Adventure मॉडल की नई कीमत?

KTM 390 Adventure And Adventure X Price Hike: केटीएम 390 एडवेंचर की कीमत 27,000 तक बढ़ा दी गई है. नए GST स्ट्रक्चर के सामने आने के बाद बजाज ने ये ऐलान किया था कि वो केटीएम और ट्रायम्फ की सभी 350 cc मॉडल्स की कीमत में इजाफा करेगा, लेकिन अभी केवल केटीएम 390 एडवेंचर (KTM 390 Adventure) और केटीएम 390 एडवेंचर एक्स (KTM 390 Adventure X) की कीमत ही बढ़ाई गई है.

KTM Bikes की नई कीमत

GST 2.0 के आने के बाद 350 cc से ज्यादा की मोटरसाइकिल पर 31 फीसदी की जगह 40 फीसदी टैक्स लगने लगा. केटीएम उस दौरान ही बाइक्स की कीमत में बढ़ोतरी होनी चाहिए थी, लेकिन कंपनी ने ऐसा नहीं किया. इसी की वजह से पिछले महीने केटीएम की इन बाइक्स की बंपर सेल हुई है. लेकिन अब केटीएम 390 एडवेंचर और 390 एडवेंचर एक्स की कीमत में इजाफा किया गया है.

केटीएम 390 एडवेंचर एक्स के बेस मॉडल की कीमत पहले 3.04 लाख रुपये थी, जो कि अब 3.26 लाख रुपये हो गई है. इस मोटरसाइकिल की कीमत 22,410 रुपये की बढ़ोतरी हुई है. वहीं केटीएम 390 एडवेंचर की कीमत पहले 3.68 लाख रुपये थी, जो कि कीमत में बढ़ोतरी के बाद अब 3.95 लाख रुपये हो गई है. इस बाइक की कीमत में 27,000 बढ़ाए गए हैं. केटीएम के बाकी 390 मॉडल्स की कीमत में बढ़ोतरी को लेकर अभी कोई जानकारी सामने नहीं आई है.

केटीएम की बाइक्स की पावर

केटीएम 390 एडवेंचर एक्स में सिंगल-सिलेंडर, 4-वॉल्व, DOHC, FI इंजन लगा है, जिससे 8,500 rpm पर 46 PS की पावर मिलती है और 6,500 rpm पर 39 Nm का टॉर्क जनरेट होता है. इस बाइक में 1470 mm का व्हीलबेस मिलता है.

केटीएम 390 एडवेंचर में 4-स्ट्रोक, सिंगल सिलेंडर DOHC इंजन लगा है, जिससे 8,500 rpm पर 46 PS की पावर मिलती है और 6,500 rpm पर 39 Nm का टॉर्क जनरेट होता है. इस मोटरसाइकिल में भी 1470 mm का व्हीलबेस दिया है. इन दोनों की बाइक्स में इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर लगा है.

