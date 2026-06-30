BMW, TVS और MG का फुल फॉर्म जानते हैं? 90% लोग नहीं जानते इसका मतलब

Vehicle Brand Full Form: अगर आप भी कार और बाइक के बारें में जानकारी रखना पसंद करते हैं तो आज हम आपके लिए एक बेहद ही शानदार खबर लेकर आये हैं. क्योंकि, हम रोज सड़कों पर बड़े ठाट से दौड़ती एक से बढ़कर एक कार और बाइक देखते हैं. जबकि इसके बाद उनकी रीसेल वैल्यू, माइलेज और लुक्स पर घंटों चर्चा भी करते हैं. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिन ब्रांड्स का नाम हम दिन में कई बार लेते हैं उनका असल में पूरा नाम क्या है.

जैसे की बीएमडब्ल्यू, टीवीएस और एमजी जैसे ऑटोमोबाइल ब्रांड्स आज हर भारतीय के जुबान पर हैं. लेकिन एक रिसर्च बताती है कि 90 परसेंट से ज्यादा लोग इन कंपनियों के शॉर्ट नेम तो जानते हैं, मगर इनके पीछे छिपे असली नाम और उनके इतिहास से पूरी तरह अनजान हैं. तो चलिए आज इन तीन दिग्गज ब्रांड्स का पूरा नाम और उनका मजेदार मतलब बेहद आसान शब्दों में समझते हैं.

BMW का क्या मतलब है?

हमारे पास से जब भी कोई बीएमडब्ल्यू कार गुजरती है तो लोगों की नजरें BMW कार पर ठहर जाती हैं. बता दें कि, यह कंपनी जर्मनी की है. जबकि बीएमडब्ल्यू का फुल फॉर्म है बायरिस्शे मोटरन वेर्के. इंग्लिश में इसे बवेरियन मोटर वर्क्स कहा जाता है. दरअसल, जर्मनी में बवेरिया नाम का एक बड़ा राज्य है और यह कंपनी वहीं शुरू हुई थी और मोटरन वेर्के का हिंदी में सीधा मतलब होता है मोटर बनाने का कारखाना.

शुरुआत में यह कंपनी गाड़ियों के लिए नहीं बल्कि हवाई जहाजों के इंजन बनाने के लिए जानी जाती थी. जिसके बाद इसने कार और मोटरसाइकिल की दुनिया में कदम रखा.

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TVS का पूरा नाम क्या है?

जबकि भारत के हर घर बिकने वाली टू-व्हीलर कंपनी टीवीएस का नाम किसी विदेशी भाषा से नहीं बल्कि हमारे अपने देश के एक महान बिजनेसमैन से जुड़ा है. टीवीएस का पूरा नाम थिरुकुरंगुडी वेंगराम सुंदरम है. टी.वी. सुंदरम अयंगर ने साल 1911 में मदुरै में दक्षिण भारत की पहली बस सर्विस शुरू की थी.

जिसके बाद उन्होंने ऑटोमोबाइल सेक्टर में बड़ा बिजनेस खड़ा किया. उनके निधन के बाद उनके बेटों ने इस विरासत को आगे बढ़ाया और आज यह ब्रांड न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में अपनी मजबूत बाइक्स और स्कूटर्स के लिए जाना जाता है.

MG का फुल फॉर्म भी है बेहद खास

पिछले कुछ सालों से भारतीय सड़कों पर एमजी हेक्टर और एस्टर जैसी चमचमाती एसयूवी कारें काफी पॉपुलर हो रही हैं. ब्रिटिश मूल के इस ब्रांड एमजी का पूरा नाम मॉरिस गैरेज है. इस कंपनी की शुरुआत साल 1924 में इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड में हुई थी.

दरअसल, विलियम मॉरिस नाम के एक शख्स की गाड़ियों की डीलरशिप और रिपेयरिंग का एक बड़ा गैरेज हुआ करता था. जिसका नाम मॉरिस गैरेजेस था. बाद में वहां के सेल्स मैनेजर सेसिल किमबर ने उसी गैरेज के नाम पर अपनी खुद की स्पोर्ट्स कारें डिजाइन करना शुरू कर दिया जो आगे चलकर दुनिया का एक मशहूर कार ब्रांड बन गया. तो इस तरह इन बड़ी कंपनियों के नाम पड़े हैं.

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