हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोBMW, TVS और MG का फुल फॉर्म जानते हैं? 90% लोग नहीं जानते इसका मतलब

BMW, TVS और MG का फुल फॉर्म जानते हैं? 90% लोग नहीं जानते इसका मतलब

Vehicle Brand Full Form: क्या आप बीएमडब्ल्यू, टीवीएस और एमजी जैसी दिग्गज कंपनियों का फुल फॉर्म जानते हैं? जानिए ऑटोमोबाइल दुनिया के इन बड़े नामों का असली मतलब.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 30 Jun 2026 06:22 PM (IST)
Preferred Sources

Vehicle Brand Full Form: अगर आप भी कार और बाइक के बारें में जानकारी रखना पसंद करते हैं तो आज हम आपके लिए एक बेहद ही शानदार खबर लेकर आये हैं. क्योंकि, हम रोज सड़कों पर बड़े ठाट से दौड़ती एक से बढ़कर एक कार और बाइक देखते हैं. जबकि इसके बाद उनकी रीसेल वैल्यू, माइलेज और लुक्स पर घंटों चर्चा भी करते हैं. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिन ब्रांड्स का नाम हम दिन में कई बार लेते हैं उनका असल में पूरा नाम क्या है. 

जैसे की बीएमडब्ल्यू, टीवीएस और एमजी जैसे ऑटोमोबाइल ब्रांड्स आज हर भारतीय के जुबान पर हैं. लेकिन एक रिसर्च बताती है कि 90 परसेंट से ज्यादा लोग इन कंपनियों के शॉर्ट नेम तो जानते हैं, मगर इनके पीछे छिपे असली नाम और उनके इतिहास से पूरी तरह अनजान हैं. तो चलिए आज इन तीन दिग्गज ब्रांड्स का पूरा नाम और उनका मजेदार मतलब बेहद आसान शब्दों में समझते हैं.

BMW का क्या मतलब है?

हमारे पास से जब भी कोई बीएमडब्ल्यू कार गुजरती है तो लोगों की नजरें BMW कार पर ठहर जाती हैं. बता दें कि, यह कंपनी जर्मनी की है. जबकि बीएमडब्ल्यू का फुल फॉर्म है बायरिस्शे मोटरन वेर्के. इंग्लिश में इसे बवेरियन मोटर वर्क्स कहा जाता है. दरअसल, जर्मनी में बवेरिया नाम का एक बड़ा राज्य है और यह कंपनी वहीं शुरू हुई थी और मोटरन वेर्के का हिंदी में सीधा मतलब होता है मोटर बनाने का कारखाना. 

शुरुआत में यह कंपनी गाड़ियों के लिए नहीं बल्कि हवाई जहाजों के इंजन बनाने के लिए जानी जाती थी. जिसके बाद इसने कार और मोटरसाइकिल की दुनिया में कदम रखा. 

यह भी पढ़ें: अब कार में UV लाइट से खत्म हो जाएंगे कीटाणु, इन कार कंपनियों ने बनाई नई तकनीक

TVS का पूरा नाम क्या है?

जबकि भारत के हर घर बिकने वाली टू-व्हीलर कंपनी टीवीएस का नाम किसी विदेशी भाषा से नहीं बल्कि हमारे अपने देश के एक महान बिजनेसमैन से जुड़ा है. टीवीएस का पूरा नाम थिरुकुरंगुडी वेंगराम सुंदरम है. टी.वी. सुंदरम अयंगर ने साल 1911 में मदुरै में दक्षिण भारत की पहली बस सर्विस शुरू की थी.

जिसके बाद उन्होंने ऑटोमोबाइल सेक्टर में बड़ा बिजनेस खड़ा किया. उनके निधन के बाद उनके बेटों ने इस विरासत को आगे बढ़ाया और आज यह ब्रांड न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में अपनी मजबूत बाइक्स और स्कूटर्स के लिए जाना जाता है.

MG का फुल फॉर्म भी है बेहद खास 

पिछले कुछ सालों से भारतीय सड़कों पर एमजी हेक्टर और एस्टर जैसी चमचमाती एसयूवी कारें काफी पॉपुलर हो रही हैं. ब्रिटिश मूल के इस ब्रांड एमजी का पूरा नाम मॉरिस गैरेज है. इस कंपनी की शुरुआत साल 1924 में इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड में हुई थी. 

दरअसल, विलियम मॉरिस नाम के एक शख्स की गाड़ियों की डीलरशिप और रिपेयरिंग का एक बड़ा गैरेज हुआ करता था. जिसका नाम मॉरिस गैरेजेस था. बाद में वहां के सेल्स मैनेजर सेसिल किमबर ने उसी गैरेज के नाम पर अपनी खुद की स्पोर्ट्स कारें डिजाइन करना शुरू कर दिया जो आगे चलकर दुनिया का एक मशहूर कार ब्रांड बन गया. तो इस तरह इन बड़ी कंपनियों के नाम पड़े हैं. 

यह भी पढ़ें: भारत में एक साथ काम करेंगे Honda और Nissan, सामने आया बड़ा मास्टर प्लान

About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
Read More
Published at : 30 Jun 2026 06:22 PM (IST)
Tags :
Automobile Facts BMW Meaning TVS Full Form MG Morris Garages Car Brand History
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऑटो
BMW, TVS और MG का फुल फॉर्म जानते हैं? 90% लोग नहीं जानते इसका मतलब
BMW, TVS और MG का फुल फॉर्म जानते हैं? 90% लोग नहीं जानते इसका मतलब
ऑटो
कार खरीदने वाले जरूर पढ़ें, FWD, RWD, AWD और 4x4 में क्या है सबसे बड़ा अंतर?
कार खरीदने वाले जरूर पढ़ें, FWD, RWD, AWD और 4x4 में क्या है सबसे बड़ा अंतर?
ऑटो
भारत में एक साथ काम करेंगे Honda और Nissan, सामने आया बड़ा मास्टर प्लान
भारत में एक साथ काम करेंगे Honda और Nissan, सामने आया बड़ा मास्टर प्लान
ऑटो
Access 125 या Jupiter 125? मानसून से पहले जान लें कौन है बेहतर
Access 125 या Jupiter 125? मानसून से पहले जान लें कौन है बेहतर
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: 'बॉर्डर' के बाद सनी देओल और अक्षय खन्ना स्क्रीन पर आमने-सामने हैं
कुदरत का डबल अटैक! Venezuela में भूकंप के बाद बाढ़ | Climate Crisis | Latest News
Farah Khan ने बताया क्यों Bigg Boss होस्ट करना था आसान, Lock Upp पर भी कही बड़ी बात
‘Ab Hoga Hisaab’ की स्टारकास्ट ने खोले कई राज, Sanjay Kapoor, Mouni Roy और Shaheer Sheikh की Interesting बातचीत
Mumbai Rains: मुंबई में आंधी-बारिश का डबल अटैक, उखड़े पेड़, रास्ते ब्लॉक, गाड़ियां तबाह | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
भारत में फिर से आने वाला है ऊर्जा संकट? स्टॉक में कितने दिनों का कच्चा तेल बचा? रिपोर्ट में हैरान करने वाला खुलासा
भारत में फिर से ऊर्जा संकट, स्टॉक में कितने दिनों का बचा कच्चा तेल? हैरान करने वाली आयी रिपोर्ट
दिल्ली NCR
दिल्ली में सुहाने मौसम का हो सकता है दीदार, कुछ घंटों में मौसम बदलने और बारिश का अनुमान
दिल्ली में सुहाने मौसम का हो सकता है दीदार, कुछ घंटों में मौसम बदलने और बारिश का अनुमान
क्रिकेट
हार्दिक पांड्या का बड़ा कदम, मुंबई छोड़ हमेशा के लिए बेंगलुरु हुए शिफ्ट; चौंका देगी वजह 
हार्दिक पांड्या का बड़ा कदम, मुंबई छोड़ हमेशा के लिए बेंगलुरु हुए शिफ्ट; चौंका देगी वजह 
बॉलीवुड
Monday BO Collection: मंडे टेस्ट में 'वेलकम टू द जंगल' ने किया टॉप, 'कॉकटेल 2' ने भी दिखाया जोर, जानें- बाक्स ऑफिस रिपोर्ट
मंडे टेस्ट में 'वेलकम टू द जंगल' ने किया टॉप, 'कॉकटेल 2' ने भी दिखाया जोर, जानें- बाक्स ऑफिस रिपोर्ट
इंडिया
'अगर मैं मुस्लिम होता तो...', कॉकरोच जनता पार्टी के अभिजीत दिपके के बयान ने मचाया बवाल
'अगर मैं मुस्लिम होता तो...', कॉकरोच जनता पार्टी के अभिजीत दिपके के बयान ने मचाया बवाल
इंडिया
Monsoon Update: आ गई गुड न्यूज, अगले 72 घंटे में बदल जाएगा मौसम, मॉनसून करेगा दिल्ली-यूपी समेत नॉर्थ इंडिया में बारिश
आ गई गुड न्यूज, अगले 72 घंटे में बदल जाएगा मौसम, मॉनसून करेगा दिल्ली-यूपी समेत नॉर्थ इंडिया में बारिश
विश्व
Explained: जस्टिस एस मुरलीधरन कौन हैं? भारत में समलैंगिकता को अपराधमुक्त करने से लेकर गाजा तक... क्या-क्या कमाल किए?
जस्टिस एस मुरलीधरन कौन हैं? भारत में समलैंगिकता को अपराधमुक्त करने से लेकर गाजा तक बड़े कमाल
इंडिया
कल से बदलने वाली हैं ये पांच चीजें, करोड़ों लोगों की जेब के ऊपर होगा सीधा असर
कल से बदलने वाली हैं ये पांच चीजें, करोड़ों लोगों की जेब के ऊपर होगा सीधा असर
ENT LIVE
Rajkumar Hirani के बेटे Veer Hirani करेंगे बड़ा एक्टिंग डेब्यू
Rajkumar Hirani के बेटे Veer Hirani करेंगे बड़ा एक्टिंग डेब्यू
ENT LIVE
Sunny Deol और Akshaye Khanna का दमदार अंदाज, Ikka का ट्रेलर रिलीज
Sunny Deol और Akshaye Khanna का दमदार अंदाज, Ikka का ट्रेलर रिलीज
ENT LIVE
'Ab Hoga Hisaab' में इमोशन, सस्पेंस और विलेन का तड़का, स्टारकास्ट ने किया बड़ा दावा
'Ab Hoga Hisaab' में इमोशन, सस्पेंस और विलेन का तड़का, स्टारकास्ट ने किया बड़ा दावा
ABP NEWS
धेमाजी में बाढ़ से 300 मीटर लंबा पुल बह गया, लोग फंसे!
धेमाजी में बाढ़ से 300 मीटर लंबा पुल बह गया, लोग फंसे!
ABP NEWS
मंज़िल तक पहुँचने से पहले ही सफ़र अधूरा रह गया; 4 लोगों की मौत।
मंज़िल तक पहुँचने से पहले ही सफ़र अधूरा रह गया; 4 लोगों की मौत।
Embed widget