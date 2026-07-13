Royal Enfield की क्लासिक 350 क्या 10 हजार की डाउन पेमेंट पर मिल जाएगी? जानिए EMI का हिसाब

अगर आप रोजाना ऑफिस आने-जाने के लिए ऐसी बाइक खरीदना चाहते हैं जो दमदार परफॉर्मेंस के साथ शानदार लुक भी दे तो Royal Enfield Classic 350 एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकती है. यह बाइक लंबे समय से भारतीय बाजार में सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली 350cc बाइक्स में शामिल है. इसकी रेट्रो स्टाइलिंग, आरामदायक राइडिंग और मजबूत इंजन की वजह से यह युवाओं के साथ-साथ हर उम्र के लोगों के बीच काफी पॉपुलर है.

क्या है बाइक की कीमत?

खास बात यह है कि इस बाइक को खरीदने के लिए एक साथ फुल पेमेंट करने की जरूरत नहीं है. आप इसे आसान डाउन पेमेंट और EMI पर भी घर ला सकते हैं. Royal Enfield Classic 350 भारतीय बाजार में कई वेरिएंट्स में मौजूद है. इसका सबसे किफायती वेरिएंट दिल्ली में लगभग 2.13 लाख रुपये ऑन-रोड कीमत पर मिलता है.

अलग-अलग राज्यों में टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस के चलते इसकी कीमत में थोड़ा अंतर हो सकता है. अगर आप इस बाइक को फाइनेंस पर खरीदते हैं तो बैंक या फाइनेंस कंपनी ऑन-रोड कीमत का बड़ा हिस्सा लोन के तौर पर देती है.

कितनी डाउन पेमेंट पर मिल जाएगी Classic 350?

अगर आप करीब 10 हजार रुपये की डाउन पेमेंट करते हैं तो बाकी राशि पर बैंक लगभग 10 फीसदी सालाना ब्याज दर के हिसाब से लोन दे सकता है. अगर लोन का टाइम 2 साल रखते हैं, तो हर महीने करीब 10,189 रुपये की EMI चुकानी होगी. वहीं 3 साल के लोन पर EMI लगभग 7,359 रुपये हो सकती है. अगर आप EMI का बोझ और कम करना चाहते हैं, तो 4 साल के लिए लोन लेने पर करीब 5,944 रुपये प्रति माह और 5 साल की अवधि चुनने पर लगभग 5,095 रुपये प्रति माह की EMI बन सकती है. हालांकि EMI बैंक की ब्याज दर, डाउन पेमेंट और आपके क्रेडिट प्रोफाइल के हिसाब से अलग हो सकती है.

कितनी पावरफुल है Royal Enfield Classic 350?

Royal Enfield Classic 350 सिर्फ अपने लुक के लिए ही नहीं, बल्कि फीचर्स के मामले में भी काफी दमदार मानी जाती है. इसमें 349cc का सिंगल-सिलेंडर, एयर-ऑयल कूल्ड इंजन मिलता है, जो स्मूद परफॉर्मेंस और आरामदायक राइडिंग का फील देता है. बाइक में LED लाइटिंग, सेमी-डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, USB-C चार्जिंग पोर्ट और टॉप वेरिएंट्स में Tripper Navigation जैसी सुविधाएं भी मिलती हैं. सेफ्टी के लिए इसमें डुअल-चैनल ABS और डिस्क ब्रेक जैसे फीचर्स दिए गए हैं, जिससे राइडिंग ज्यादा बेहतर हो जाती है.

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