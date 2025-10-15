GST कट के बाद कार खरीदने वालों के लिए ये फेस्टिव सीजन किसी तोहफे से कम नहीं है. अगर आप भी लंबे समय से अपनी पहली SUV या नई फैमिली कार खरीदने की सोच रहे हैं, तो अब सही समय है. देश की प्रमुख ऑटो कंपनियां अपनी लोकप्रिय SUVs पर 1.6 लाख रुपये तक का डिस्काउंट ऑफर कर रही हैं. आइए जानते हैं उन 5 शानदार गाड़ियों के बारे में जो इस दिवाली मिडिल क्लास खरीदारों के लिए “परफेक्ट डील” साबित हो सकती हैं.

Kia Syros

Kia Syros- फेस्टिव सीजन की सबसे अट्रैक्टिव पेशकश है, जिस पर कंपनी ने 1.6 लाख तक की छूट देने का ऐलान किया है. पहले से ही ये SUV .8.67 लाख (एक्स-शोरूम) की शुरुआती कीमत पर आती है, और अब ये और भी सस्ती हो गई है.

फीचर्स जो इसे बनाते हैं खास

Kia Syros में-12.3 इंच के डुअल-स्क्रीन सेटअप, डुअल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, 4-वे पावर्ड ड्राइवर सीट, एम्बिएंट लाइटिंग और वायरलेस फोन चार्जर जैसे प्रीमियम फीचर्स मिलते हैं. SUV में सनरूफ, 6 एयरबैग्स, लेवल-2 ADAS सिस्टम और 360-डिग्री कैमरा भी शामिल हैं. ये SUV उन खरीदारों के लिए परफेक्ट है, जो बजट में लग्जरी और सेफ्टी दोनों चाहते हैं.

Kia Sonet

कंपनी की ही एक और पॉपुलर SUV- Kia Sonet दूसरे नंबर पर आती है. इस SUV पर भी दिवाली के मौके पर 1 लाख रुपये तक की छूट मिल रही है. Kia Sonet अपने स्टाइलिश डिजाइन, हाई ग्राउंड क्लियरेंस और एडवांस फीचर्स के लिए जानी जाती है. इसकी शुरुआती कीमत 7.30 लाख (एक्स-शोरूम) है. ये कार शहर की ड्राइविंग के लिए परफेक्ट है.

Nissan Magnite

अगर आप सस्ती और पावरफुल SUV की तलाश में हैं, तो Nissan Magnite आपके लिए बेहतर विकल्प है. कंपनी ने इस SUV पर 89,000 रुपये तक का डिस्काउंट ऑफर किया है. 5.62 लाख (एक्स-शोरूम) की शुरुआती कीमत पर उपलब्ध मैग्नाइट में दमदार डिजाइन, टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और डुअल एयरबैग्स जैसे फीचर्स मिलते हैं.

Maruti Suzuki Fronx

मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स इस वक्त कंपनी की सबसे चर्चित कॉम्पैक्ट SUV में से एक है. इस दिवाली आपको 88,000 रुपये तक का डिस्काउंट मिल सकता है. GST कट के बाद इसकी शुरुआती कीमत 6.85 लाख (एक्स-शोरूम) रह गई है, जबकि इसका टॉप मॉडल 11.98 लाख तक जाता है. फ्रॉन्क्स में आपको हाइब्रिड इंजन ऑप्शन, शानदार माइलेज और स्मार्ट इन्फोटेनमेंट सिस्टम मिलता है.

Renault Triber

जो लोग फैमिली के लिए बड़ी और बजट-फ्रेंडली SUV चाहते हैं, उनके लिए Renault Triber सबसे बेहतर विकल्प है. ये देश की सबसे सस्ती 7-सीटर कार है. इस त्योहारी सीजन में कंपनी 75,000 रुपये तक का डिस्काउंट दे रही है. इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 5.76 लाख रुपये है. ट्राइबर में फ्लेक्सिबल सीटिंग ऑप्शन, डुअल एयरबैग्स, टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट और बेहतरीन माइलेज मिलता है. ये SUV बड़ी फैमिली के लिए परफेक्ट वैल्यू-फॉर-मनी कार है.

