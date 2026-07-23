Tata-Mahindra की बढ़ी टेंशन, Hyundai ला रही है EV, Hybrid और SUVs की पूरी फौज
Hyundai upcoming cars: टाटा-महिंद्रा की टेंशन बढ़ाने आ रही है हुंडई. कंपनी जल्द नई EVs, Hybrid और SUVs कारें लॉन्च करने जा रही है. क्रेटा और बायोन SUV से कंपनी मचाएगी तहलका. जानिए पूरी डिटेल्स.
Hyundai upcoming cars: भारत में कारों की बिक्री के मामले में टाटा और महिंद्रा इस समय टॉप पर चल रही हैं और ये कंपनिया एसयूवी सेगमेंट में भी धमाल मचा रही हैं. लेकिन अब इन दोनों कंपनियों को हुंडई टक्कर देने जा रही है. क्योंकि, हुंडई बहुत बड़ी तैयारी कर रही है और कंपनी को भारत में 30 साल भी पुरे हो गए हैं.
बता दें कि, हुंडई ने ब्रांड एंबेसडर शाहरुख़ खान और कंपनी के एमडी व सीईओ तरुण गर्ग के साथ एक खास वीडियो जारी किया है. इस वीडियो में ढकी हुई गाड़ियों का एक बड़ा काफिला टीज किया गया है जो साफ इशारा करता है कि हुंडई 2030 तक भारतीय सड़कों पर नई ईवी, हाइब्रिड और एसयूवी कारों की पूरी फौज उतारने जा रही है. चलिए जानतें हैं पूरी खबर क्या है.
ये SUV होंगी बहुत जल्द लॉन्च
बता दें कि, हुंडई की इस नई आक्रामक रणनीति में सबसे बड़ा धमाका हुंडई बायोन एसयूवी का हो सकता है. कंपनी इसे अपनी बेहद लोकप्रिय वेन्यू और क्रेटा के बीच खाली पड़े गैप में स्लॉट करेगी.
इस नई एसयूवी का सीधा मुकाबला मिड-साइज एसयूवी सेगमेंट में टाटा और महिंद्रा के मजबूत मॉडल्स से होगा. इसमें शानदार डिजाइन, प्रीमियम केबिन स्पेस और एडवांस सेफ्टी फीचर्स दिए जाने की उम्मीद है. जो कम बजट में बड़ी एसयूवी चाहने वाले खरीदारों को काफी आकर्षित करेगी.
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देखने को मिलेगा नई जनरेशन क्रेटा और हाइब्रिड इंजन का तड़का
साथ ही हुंडई की सबसे बेस्ट कार क्रेटा को और भी ज्यादा हाई-टेक और दमदार बनाने की तैयारी में कंपनी है. आने वाले समय में न्यू-जनरेशन क्रेटा में न केवल कई बड़े डिजाइन और टेक्नोलॉजी अपडेट्स देखने को मिलेंगे.
बल्कि इसमें एक पावरफुल हाइब्रिड (Hybrid) इंजन भी शामिल किया जा सकता है. पेट्रोल और इलेक्ट्रिक के इस कॉम्बिनेशन से क्रेटा का माइलेज काफी बढ़ जाएगा जिससे यह टाटा और महिंद्रा की डीजल व पेट्रोल कारों पर भारी पड़ेगी.
मास मार्केट ईवी और भविष्य का रोडमैप
बता दें कि, हुंडई सिर्फ पेट्रोल या हाइब्रिड तक सीमित नहीं रहने वाली है बल्कि कंपनी का मुख्य ध्यान भारत के इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट पर कब्जा जमाने पर है. साल 2030 तक लगभग 7 से 8 नई गाड़ियां पेश की जाएंगी.
जिनमें आम ग्राहकों के बजट में आने वाली मास-मार्केट ईवी शामिल होंगी. इन इलेक्ट्रिक कारों को खास तौर पर भारतीय सड़कों और मौसम को ध्यान में रखकर तैयार किया जा रहा है. हुंडई का यह बड़ा ऑल-राउंडर प्रोडक्ट प्लान भारतीय कार बाजार का पूरा समीकरण बदल सकता है.
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