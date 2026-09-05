Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोFortuner से 7 लाख रुपये सस्ती Sorento, कौन है ज्यादा पैसा वसूल?

Fortuner से 7 लाख रुपये सस्ती Sorento, कौन है ज्यादा पैसा वसूल?

किआ सोरेंटो भारतीय बाजार में टोयोटा फॉर्च्यूनर से लगभग 7 लाख रुपये सस्ती लॉन्च हुई है. जानिए फीचर्स, इंजन, कम्फर्ट और वैल्यू फॉर मनी के मामले में कौन-सी 7-सीटर एसयूवी सबसे बेहतर है.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 05 Sep 2026 05:51 PM (IST)
Preferred Sources

हमारे देश में जब भी एक दमदार एसयूवी की बात होती है तो सभी के दिमाग में टोयोटा फॉर्च्यूनर का ख्याल ही आता है. क्योंकि, फॉर्च्यूनर एक बेहतरीन SUV और इसने अपना दबदबा भी मार्केट में अलग लेवल का बनाया है. लेकिन अब फॉर्च्यूनर को कड़ी टक्कर देने के लिए किआ की फ्लैगशिप एसयूवी सोरेंटो मार्केट में लॉन्च हो गई है. जिसके बाद से सोरेंटो को लेकर मार्केट में खूब चर्चा हो रही है.

बता दें कि, सबसे दिलचस्प बात यह है कि किआ सोरेंटो की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 27.99 लाख रुपये है जो फॉर्च्यूनर के बेस वेरिएंट की कीमत से करीब 7 लाख रुपये सस्ती पड़ती है. ऐसे में अब यही सवाल उठ रहा है कि क्या सस्ती होने के साथ-साथ सोरेंटो ज्यादा वैल्यू फॉर मनी भी है. आज इस खबर में हम यही जानेंगे कि, पावर, फीचर्स और डेली ड्राइविंग के लिहाज से इन दोनों 7-सीटर एसयूवी में से कौन-सा विकल्प आपके पैसों की सही कीमत वसूल कराता है.

इंजन और माइलेज का मुकाबला

बता दें कि, पावरट्रेन के मामले में किआ सोरेंटो में 2.2-लीटर डीजल और 1.6-लीटर टर्बो-पेट्रोल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड का ऑप्शन मिलता है. इसका हाइब्रिड इंजन न सिर्फ शानदार रिफाइनमेंट देता है बल्कि शहर में चलाने पर बेहतरीन माइलेज भी निकालकर देता है.

जबकि दूसरी तरफ फॉर्च्यूनर में 2.8-लीटर डीजल और 2.7-लीटर पेट्रोल इंजन मिलता है. फॉर्च्यूनर का डीजल इंजन 204 बीएचपी और 500 एनएम का भारी-भरकम टॉर्क देता है जो भारी खिंचाव के लिए बेहतरीन है लेकिन माइलेज के मामले में सोरेंटो हाइब्रिड बाजी मार लेती है.


Fortuner से 7 लाख रुपये सस्ती Sorento, कौन है ज्यादा पैसा वसूल?

AI Generated Image

यह भी पढ़ें: Tiago-Comet की बढ़ेगी टेंशन, Hyundai ला रही सस्ती EV

दोनों गाड़ियों में बड़ा है केबिन स्पेस

जबकि बात करें अगर केबिन की तो जैसे ही आप अंदर कदम रखते तो किआ सोरेंटो और फॉर्च्यूनर का फर्क साफ नजर आता है. सोरेंटो में 12.3-इंच की डुअल कर्व्ड स्क्रीन, वेंटिलेटेड सीट्स, पैनोरमिक सनरूफ, एआई असिस्टेंट और 360-डिग्री कैमरा जैसे हाई-टेक फीचर्स की भरमार मिलती है. इसके अलावा इसमें 6 और 7-सीटर दोनों लेआउट मिलते हैं. दूसरी ओर फॉर्च्यूनर का केबिन काफी बेसिक और आउटडेटेड महसूस होता है जिसमें आज के दौर के हिसाब से कई आधुनिक फीचर्स गायब हैं.


Fortuner से 7 लाख रुपये सस्ती Sorento, कौन है ज्यादा पैसा वसूल?

AI Generated Image

कैसी हैं दोनों की राइड क्वालिटी?

आपको बता दें कि, अगर आपकी प्राथमिकता कच्चे रास्तों, पत्थरों और गहरे गड्ढों पर गाड़ियां दौड़ाना है तो टोयोटा फॉर्च्यूनर का 225 मिमी का ग्राउंड क्लीयरेंस और 4x4 सेटअप अब भी बेस्ट है. लेकिन अगर आप ज्यादातर समय शहर के ट्रैफिक या हाइवे पर परिवार के साथ आरामदायक सफर करना चाहते हैं तो किआ सोरेंटो की राइड क्वालिटी फॉर्च्यूनर से कहीं ज्यादा स्मूथ और कार-लाइक है. सोरेंटो में आपको ऑल-व्हील ड्राइव मिलता है जो हल्की-फुल्की ऑफ-रोडिंग और गीले रास्तों के लिए काफी है.

कौन है वैल्यू फॉर मनी?

वहीं, अब बात करते हैं आप को किस गाड़ी में पैसा लगाना चाहिए तो आपको बता दें कि, सुरक्षा के लिहाज से किआ सोरेंटो बेहद मजबूत है. इसमें 10 एयरबैग्स के साथ लेवल 2+ एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम मिलता है जो ऑटोमैटिक ब्रेकिंग और लेन कीप असिस्ट जैसे 29 आधुनिक फीचर्स से लैस है.

जबकि फॉर्च्यूनर में फिलहाल एडास फीचर नहीं मिलता है. कुल मिलाकर अगर आपको रफ-एंड-टफ ऑफ-रोडिंग और ब्रांड रीसेल नहीं चाहिए तो लगभग 7 लाख रुपये बचाकर किआ सोरेंटो खरीदना ज्यादा समझदारी भरा और पैसा वसूल सौदा साबित होता है.

यह भी पढ़ें: UK के पूर्व PM यूज करते हैं भारत में बनी ये बाइक, जानिए खासियत

About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
Read More
Published at : 05 Sep 2026 05:51 PM (IST)
Tags :
Auto News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऑटो
Tiago-Comet की बढ़ेगी टेंशन, Hyundai ला रही सस्ती EV
Tiago-Comet की बढ़ेगी टेंशन, Hyundai ला रही सस्ती EV
ऑटो
UK के पूर्व PM यूज करते हैं भारत में बनी ये बाइक, जानिए खासियत
UK के पूर्व PM यूज करते हैं भारत में बनी ये बाइक, जानिए खासियत
ऑटो
आज लॉन्च होगी Maruti Suzuki की New Baleno, जानें कीमत और फीचर्स
आज लॉन्च होगी Maruti Suzuki की New Baleno, जानें कीमत और फीचर्स
ऑटो
1 लाख नौकरियां खत्म करने जा रही ये कंपनी, जानें आपकी गाड़ी पर क्या असर?
1 लाख नौकरियां खत्म करने जा रही ये कंपनी, जानें आपकी गाड़ी पर क्या असर?
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: सितारों के सिर चढ़ा जन्माष्टमी का खुमार! तस्वीरों में दिखा भक्ति का रंग तो एथनिक लुक से लगा ग्लैमर का तड़का (05.09.2026)
Bareilly Ke Bacchan: 🤗Bachchan's के झोल से जीती Sangam, Krishna संग नैन मटक्का और फूटी मटकी! #sbs
MYSTERY NEWS: रेगिस्तान में अचानक बर्फबारी, प्रलय या मौसम का अनोखा खेल? |ABPLIVE
Bollywood News: बॉलीवुड से नहीं मिला साथ, अब विदेशों में छाप छोड़ेगी ‘हनुमान अंश’ (04.09.26)
Shehnaaz Gill और Gippy Grewal का मजेदार Interview | Pyaar, Regret और Singh VS Kaur पर खुलकर बात
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
गाजियाबाद जासूसी मामले में NIA का एक्शन, 13 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल
गाजियाबाद जासूसी मामले में NIA का एक्शन, 13 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल
राजस्थान
धौलपुर में दर्दनाक सड़क हादसा, पानी से गुजरते वक्त पोखर में पलटी कार, 4 की मौत
धौलपुर में दर्दनाक सड़क हादसा, पानी से गुजरते वक्त पोखर में पलटी कार, 4 की मौत
स्पोर्ट्स
'यौन उत्पीड़न, फेक तस्वीरें और...', सिल्वर मेडल विजेता केया बनर्जी ने सुनाई आपबीती
'यौन उत्पीड़न, फेक तस्वीरें और...', सिल्वर मेडल विजेता केया बनर्जी ने सुनाई आपबीती
बॉलीवुड
सीएम पुष्कर सिंह धामी का तोहफा, उत्तराखंड में ‘हनुमान अंश’ होगी टैक्स फ्री
सीएम पुष्कर सिंह धामी का तोहफा, उत्तराखंड में ‘हनुमान अंश’ होगी टैक्स फ्री
इंडिया
Live: एक दिन की पुलिस कस्टडी में स्वतंत्र भारद्वाज, CJP कार्यकर्ता के वकील ने उठाए सवाल
Live: एक दिन की पुलिस कस्टडी में स्वतंत्र भारद्वाज, CJP कार्यकर्ता के वकील ने उठाए सवाल
विश्व
अमेरिका ने ईरान के ऑयल टैंकर पर किया अटैक, खार्ग आइलैंड के पास धमाके
अमेरिका ने ईरान के ऑयल टैंकर पर किया अटैक, खार्ग आइलैंड के पास धमाके
ट्रेंडिंग
ऐसा कौन करता है? सांप को साबुन लगाकर नहला रहा था बच्चा, वीडियो वायरल
ऐसा कौन करता है? सांप को साबुन लगाकर नहला रहा था बच्चा, वीडियो वायरल
नौकरी
UPSSSC में कंप्यूटर ऑपरेटर की भर्ती, 28 सितंबर तक करें आवेदन
UPSSSC में कंप्यूटर ऑपरेटर की भर्ती, 28 सितंबर तक करें आवेदन
ABP NEWS
13 गेटों से तेज़ी से पानी छोड़े जाने के कारण नर्मदा नदी उफान पर है, घाटों के लिए अलर्ट जारी किया गया है।
13 गेटों से तेज़ी से पानी छोड़े जाने के कारण नर्मदा नदी उफान पर है, घाटों के लिए अलर्ट जारी किया गया है।
ABP NEWS
एक औरत की इज़्ज़त किसी इंसान ने नहीं, बल्कि एक कुत्ते ने बचाई!
एक औरत की इज़्ज़त किसी इंसान ने नहीं, बल्कि एक कुत्ते ने बचाई!
ABP NEWS
कुछ ही मिनटों में आग विकराल हो गई!
कुछ ही मिनटों में आग विकराल हो गई!
ABP NEWS
मुख्यमंत्री धामी कैंची धाम के बाबा पर बनी फ़िल्म देखने पहुँचे!
मुख्यमंत्री धामी कैंची धाम के बाबा पर बनी फ़िल्म देखने पहुँचे!
ABP NEWS
माता-पिता अपने बच्चों को स्कूल भेजकर उनकी जान कैसे जोखिम में डाल रहे हैं?
माता-पिता अपने बच्चों को स्कूल भेजकर उनकी जान कैसे जोखिम में डाल रहे हैं?
Embed widget