27.9 लाख रुपये में Kia की 7-Seater SUV, Hybrid-Diesel दोनों ऑप्शन

हमारे देश में भले ही बड़ी एसयूवी महंगी आती हो लेकिन इनकी डिमांड बढ़ती जा रही है. अभी मार्केट में 3 रो वाली एसयूवी गाड़ियों की डिमांड बहुत ज्यादा देखने को मिल रही हैं. जिसे देखते हुए अब कोरियाई कार निर्माता कंपनी किआ ने अपनी फ्लैगशिप एसयूवी किआ सोरेंटो को भारत में आधिकारिक तौर पर लॉन्च कर दिया है. इस बड़ी और लग्जरी एसयूवी की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 27.99 लाख रुपये रखी गई है जबकि इसके टॉप-एंड वेरिएंट की कीमत 40 लाख रुपये के पार जाती है. जबकि ऐसा माना जा रहा है कि, भारतीय बाज़ार में इसका सीधा मुकाबला फॉक्सवैगन टाइरॉन, स्कोडा कोडियाक और टोयोटा फॉर्च्यूनर जैसी गाड़ियों से होगा.

लेकिन सबसे खास बात यह है कि इसमें ऑल-व्हील ड्राइव का ऑप्शन भी दिया गया है जो ऑल-वेदर और ऑफ-रोडिंग ड्राइविंग को बेहद आसान बना देता है. अगर आप अपने परिवार के लिए एक फीचर्स से भरपूर, सुरक्षित और बड़ी एसयूवी खरीदने की सोच रहे हैं तो किआ सोरेंटो आपके लिए एक बेहतरीन और नया विकल्प साबित हो सकती है.

सोरेंटो में दमदार रोड प्रेजेंस

बता दें कि, किआ सोरेंटो का एक्सटीरियर डिज़ाइन काफी मॉडर्न और बोल्ड रखा गया है. इसके फ्रंट में किआ की सिग्नेचर टाइगर नोज़ ग्रिल और वर्टिकल शेप वाली एलईडी हेडलाइट्स दी गई है. जो इसे दूर से ही एक एग्रेसिव लुक देती हैं.

वहीं, गाड़ी की लंबाई और तीखे कट्स इसके साइड प्रोफाइल को काफी स्पोर्टी बनाते हैं. जबकि इसके अलावा इसमें 19-इंच के प्रीमियम क्रिस्टल-कट अलॉय व्हील्स और रियर में वर्टिकल टेल लैंप्स दिए गए हैं. इसका कुल डिज़ाइन ऐसा है कि यह सड़क पर चलते समय हर किसी का ध्यान अपनी ओर आसानी से खींच लेती है.





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हाई-टेक फीचर्स

वहीं, इसके अलावा कार के केबिन में कदम रखते ही आपको एक लग्जरी और फ्यूचरिस्टिक माहौल का अहसास होगा. क्योंकि, इसके डैशबोर्ड पर 12.3-इंच की दो बड़ी स्क्रीन दी गई हैं जिनमें से एक इंफोटेनमेंट के लिए और दूसरी ड्राइवर डिस्प्ले के लिए है.

इसमें एआई वॉयस असिस्टेंट, 360-डिग्री कैमरा, वेंटिलेटेड पावर्ड सीट्स, पैनोरमिक सनरूफ, डिजिटल की और पावर्ड टेलगेट जैसे कई प्रीमियम फीचर्स मिलते हैं. यह कार 6 और 7-सीटर दोनों कॉन्फ़िगरेशन में उपलब्ध है. 6-सीटर मॉडल में दूसरी रो में आर्मरेस्ट और वेंटिलेशन फंक्शन के साथ कैप्टन सीट्स भी मिलती हैं.





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मिलेगा दो इंजन के विकल्प

बात करें अगर परफॉर्मेंस की तो इस मामले में किआ सोरेंटो ग्राहकों को दो पावरफुल विकल्प देगी. पहला 1.6-लीटर टर्बो-पेट्रोल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन है जो इलेक्ट्रिक मोटर के साथ मिलकर शानदार पावर और बेहतरीन फ्यूल एफिशिएंसी देता है.

वहीं, दूसरा 2.2-लीटर डीजल इंजन है जो 193 बीएचपी की पावर और 442 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है. हाइब्रिड और डीजल दोनों ही वर्ज़न में ऑल-व्हील ड्राइव का ऑप्शन मिलता है. इसमें अलग-अलग ड्राइविंग और टेरेन मोड (स्नो, मड, सैंड) भी दिए गए हैं जिससे हर तरह के रास्ते पर गाड़ी आसानी से निकल जाती है.

वैल्यू फॉर मनी पैकेज

बता दें कि, सुरक्षा के लिहाज से किआ सोरेंटो को बेहद मजबूत बनाया गया है. इसमें 10 एयरबैग्स, लेवल 2+ एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम, ब्लाइंड-स्पॉट मॉनिटरिंग और मल्टी-कोलिजन ब्रेकिंग जैसे आधुनिक सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं.

लगभग 28 लाख रुपये की शुरुआती कीमत में हाइब्रिड टेक्नोलॉजी, ऑल-व्हील ड्राइव और 3-रो सीटिंग का कॉम्बिनेशन इसे अपने सेगमेंट में काफी प्रतिस्पर्धी बनाता है. जो ग्राहक टोयोटा फॉर्च्यूनर या स्कोडा कोडियाक से हटकर कुछ नया टेक्नोलॉजी से लैस और ज्यादा माइलेज वाला ऑप्शन चाहते हैं उनके लिए यह एक परफेक्ट चॉइस साबित होने वाली है.

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