‘अगर अभी नहीं रोका गया तो...’, राहुल गांधी के SC मार्च के खिलाफ 200 वकीलों ने सौंपा ज्ञापन

लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के नेतृत्व में इंडिया ब्लॉक के सुप्रीम कोर्ट मार्च के विरोध में करीब 200 वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) को ज्ञापन सौंपा है. इन वकीलों ने SCBA से 12 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट के बाहर राजनीतिक और भारी संख्या में भीड़ के साथ मार्च और प्रदर्शन करने को लेकर आलोचना करते हुए प्रस्ताव पारित करने की मांग की है. उन्होंने कहा कि इसे अगर अभी नहीं रोका गया, तो भविष्य में दूसरे प्रभावशाली लोग भी भीड़ जुटाकर कोर्ट में शक्ति प्रदर्शन करेंगे.

वकीलों ने सौंपे गए ज्ञापन में अपनी SCBA मेंबरशिप नंबरों को भी दर्ज किया है. उनका कहना है कि हर एक नागरिक का कोर्ट जाना एक संवैधानिक अधिकार है, लेकिन इसका इस्तेमाल न्यायपालिका की गरिमा और स्वतंत्रता का सम्मान करते हुए होना चाहिए. हजारों समर्थकों की भीड़ के साथ अदालत की तरफ मार्च करना जजों पर अप्रत्यक्ष दबाव की कोशिश है और यह कानून के शासन के खिलाफ है.

सुप्रीम कोर्ट राजनीतिक ताकत और संख्याबल दिखाने का मंच नहीं- वकील

वकीलों ने कहा कि राहुल गांधी हजारों पार्टी कार्यकर्ताओं और अपने समर्थकों के साथ चुनाव आयोग के खिलाफ यायिका दाखिल करने सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, तो याचिका दाखिल करने की प्रक्रिया संवैधानिक सिद्धांतों, स्थापित प्रक्रियाओं और केस की मेरिट से संचालित कानूनी प्रक्रिया तक ही सीमित रहनी चाहिए.

उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट एक संवैधानिक अदालत और न्याय देने का मंच है, न कि राजनीतिक प्रभाव, पैसों की ताकत और संख्याबल दिखाने का मंच है. उन्होंने कहा कि इस तरह की बात को अगर अभी नहीं रोका गया, तो भविष्य में दूसरे प्रभावशाली लोग भी भीड़ जुटाकर कोर्ट में शक्ति प्रदर्शन करेंगे और न्यायपालिका पर अप्रत्यक्ष दबाव बनाएंगे.

इस तरह के कदम को रोकना जरूरी- वकील

उन्होंने आगे कहा कि देश की सर्वोच्च संवैधानिक अदालत के सामने याचिका दाखिल करने की प्रक्रिया कभी भी राजनीतिक जुलूस के साथ चुनावी नामांकन दाखिल करने जैसी नहीं दिखनी चाहिए. अगर शुरुआत में ऐसी चीजों की निंदा नहीं की गई तो इस तरह का चलन हाई कोर्ट और जिला अदालतों तक भी फैल सकता है, जहां न्यायपालिका को डराने और न्यायिक कार्यवाही को प्रभावित करने के लिए रैलियों और बड़े पैमाने पर भीट जुटाने का इस्तेमाल किया जा सकता है.

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