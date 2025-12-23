दिसंबर में Kia Sonet खरीदने का मौका, मिल रहा 2 लाख तक का फायदा, टैक्स फ्री ऑफर से सस्ती हुई SUV

अगर आप दिसंबर 2025 में नई SUV खरीदने की सोच रहे हैं, तो Kia Sonet आपके लिए सुनहरा मौका लेकर आई है. नए GST बदलाव के बाद कारों की एक्स-शोरूम कीमतों में कटौती हुई है और इसका सीधा फायदा CSD कैंटीन से कार खरीदने वालों को मिल रहा है. Kia Sonet अब CSD से खरीदने पर लगभग टैक्स फ्री जैसी हो गई है, जिससे ग्राहकों को करीब 2 लाख तक की सीधी बचत हो रही है.ये कार कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में Hyundai Venue, Maruti Brezza, Tata Nexon, Mahindra XUV 3XO, Renault Kiger और Nissan Magnite जैसी गाड़ियों से सीधी टक्कर देती है। इसके अलावा यह नई Hyundai Creta, Skoda Kushaq और Citroen C3 जैसी कारों को भी कड़ी चुनौती देती है। ये सभी गाड़ियाँ अपने-अपने सेगमेंट में अच्छे फीचर्स, अलग-अलग इंजन विकल्प और आकर्षक डिज़ाइन के साथ मौजूद हैं।

CSD कैंटीन से Kia Sonet क्यों है सस्ती?

दरअसल, कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट यानी CSD पर कार खरीदने पर 28 प्रतिशत की जगह सिर्फ 14 प्रतिशत GST देना होता है. नए GST के बाद जब एक्स-शोरूम कीमतें घटीं, तो CSD पर मिलने वाली कीमतें भी और कम हो गईं. Cars24 के अनुसार Kia Sonet की CSD शुरुआती कीमत करीब 7.60 लाख है, जबकि इसकी सामान्य एक्स-शोरूम कीमत 8.41 लाख है. अलग-अलग वैरिएंट के हिसाब से यह बचत बढ़कर लगभग 2 लाख तक पहुंच जाती है.

CSD क्या है और कौन खरीद सकता है कार?

CSD भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के तहत काम करता है. देश के कई बड़े शहरों जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और जयपुर में इसके डिपो मौजूद हैं. यहां से सिर्फ पात्र लोग ही कार खरीद सकते हैं. इसमें सर्विस में मौजूद सैनिक, रिटायर्ड फौजी, सैन्य कर्मियों की विधवाएं, पूर्व सैनिक और डिफेंस सिविलियन शामिल होते हैं. CSD का मकसद जरूरी सामान और गाड़ियां कम कीमत में उपलब्ध कराना है.

Kia Sonet के इंजन और परफॉर्मेंस

Kia Sonet में तीन इंजन ऑप्शन मिलते हैं. इसमें 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन है, जो रोजमर्रा की ड्राइव के लिए बेहतर है. इसके अलावा 1.0 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन भी मिलता है, जो ज्यादा पावर देता है. डीजल पसंद करने वालों के लिए 1.5 लीटर डीजल इंजन का विकल्प मौजूद है, जो दमदार टॉर्क के साथ लंबी दूरी के लिए अच्छा है.

सेफ्टी और फीचर्स भी दमदार