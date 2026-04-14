हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोKia Syros EV: किआ ला रही बजट इलेक्ट्रिक कार! Nexon EV और MG Windsor को मिलेगी कड़ी टक्कर

Kia Syros EV: किआ ला रही बजट इलेक्ट्रिक कार! Nexon EV और MG Windsor को मिलेगी कड़ी टक्कर

किआ जल्द ही Syros EV लॉन्च करने की तैयारी में है, जो एक फीचर-लोडेड सब-4 मीटर इलेक्ट्रिक SUV होगी और करीब 400 किमी की रेंज दे सकती है. इसका मुकाबला Tata, Mahindra और MG की इलेक्ट्रिक कारों से होगा.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 14 Apr 2026 04:25 PM (IST)
Preferred Sources

भारतीय बाजार में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मांग तेजी से बढ़ रही है और अब Kia भी इस रेस में बड़ा कदम उठाने जा रही है. कंपनी अपनी सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कार Kia Syros EV लॉन्च करने की तैयारी में है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, यह नई इलेक्ट्रिक SUV जून या जुलाई 2026 के आसपास लॉन्च हो सकती है. इसकी शुरुआती कीमत 15 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से कम रहने की उम्मीद है, जिससे यह बजट EV सेगमेंट में एक बड़ा विकल्प बन सकती है.

डिजाइन में मिलेगा मॉडर्न और स्टाइलिश लुक

Kia Syros EV का डिजाइन इसके पेट्रोल-डीजल मॉडल जैसा ही होगा, लेकिन इसमें कुछ खास बदलाव देखने को मिलेंगे जो इसे एक इलेक्ट्रिक कार का फील देंगे. इसमें बॉक्सी डिजाइन और मजबूत स्टांस मिलेगा, जो इसे रोड पर अलग पहचान देगा. साथ ही इसमें वर्टिकल LED हेडलैंप, L-शेप DRLs और स्टाइलिश LED टेललाइट्स दिए जाएंगे. फ्रंट बंपर में ADAS रडार सेंसर इंटीग्रेट किया जाएगा और 17-इंच के अलॉय व्हील्स के साथ ग्रीन ब्रेक कैलिपर्स इसे और बेहतर बनाएंगे.

फीचर्स में होगी भरपूर टेक्नोलॉजी

Kia Syros EV को फीचर्स के मामले में काफी एडवांस बनाया जाएगा. इसमें ट्रिपल स्क्रीन सेटअप मिल सकता है, जो इस सेगमेंट में खास होगा. इसके अलावा इसमें वेंटिलेटेड सीट्स, वायरलेस चार्जिंग, स्मार्टफोन कनेक्टिविटी और पैनोरमिक सनरूफ जैसे फीचर्स मिलेंगे. सेफ्टी के लिए इसमें 6 एयरबैग्स, 360 डिग्री कैमरा और लेवल-2 ADAS जैसी टेक्नोलॉजी दी जा सकती है. साथ ही V2L और V2V जैसे एडवांस फीचर्स भी इसमें देखने को मिल सकते हैं.

बैटरी और रेंज 

कंपनी ने अभी तक बैटरी की आधिकारिक जानकारी नहीं दी है, लेकिन रिपोर्ट्स के अनुसार इसमें 42 kWh से 49 kWh तक के बैटरी पैक मिल सकते हैं. यह SUV एक बार चार्ज होने पर करीब 400 किलोमीटर तक चल सकती है. यह रेंज शहर और हाइवे दोनों के लिए काफी अच्छी मानी जाती है.

इन गाड़ियों से होगा सीधा मुकाबला

Kia Syros EV का मुकाबला भारत में Tata Nexon EV, MG Windsor EV, Mahindra XEV 3XO EV और VinFast VF6 जैसी गाड़ियों से होगा. कम कीमत और ज्यादा फीचर्स के कारण यह SUV बाजार में मजबूत पकड़ बना सकती है.

ये भी पढ़ें: Bajaj Dominar का नया अवतार लॉन्च! 350cc इंजन के साथ 40,000 रुपये सस्ती हुई बाइक

Published at : 14 Apr 2026 04:25 PM (IST)
Tags :
Auto News Kia Electric Car India Kia Syros EV Cheapest EV SUV India
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऑटो
Kia Syros EV: किआ ला रही बजट इलेक्ट्रिक कार! Nexon EV और MG Windsor को मिलेगी कड़ी टक्कर
Kia Syros EV: किआ ला रही बजट इलेक्ट्रिक कार! Nexon EV और MG Windsor को मिलेगी कड़ी टक्कर
ऑटो
नए अवतार में आई Volkswagen Taigun Facelift! कीमत से लेकर इंजन तक जानें सबकुछ
नए अवतार में आई Volkswagen Taigun Facelift! कीमत से लेकर इंजन तक जानें सबकुछ
ऑटो
पेट्रोल कार में CNG किट लगवाने को लेकर क्या नियम बनाए गए हैं? क्या कट सकता है आपका चालन
पेट्रोल कार में CNG किट लगवाने को लेकर क्या नियम बनाए गए हैं? क्या कट सकता है आपका चालन
ऑटो
Hyundai Bayon से लेकर Thar Facelift तक, किफायती कीमत में लॉन्च होने जा रही ये गाड़ियां
Hyundai Bayon से लेकर Thar Facelift तक, किफायती कीमत में लॉन्च होने जा रही ये गाड़ियां
Advertisement

वीडियोज

होर्मुज के पानी मेें 'मौत का जाल' !
Noida Labour Protest Update: नोएडा में हिंसक प्रदर्शन, कई सेक्टर में फैली टेंशन ! | Noida News
Chitra Tripathi: ट्रंप का 'होर्मुज' प्रहार ईरान भी तैयार! | Hormuz | IranUSCeasefire | Janhit
Bharat Ki Baat: होर्मुज़ को लेकर Trump की अगली चाल क्या? | Strait Of Hormuz | Iran- Irael
Sandeep Chaudhary: गैस और महंगाई पर क्यों गरमाई जनता ? सटीक विश्लेषण | Labour Protest | Seedha Sawal
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
बिहार
Bihar New CM LIVE: सम्राट चौधरी होंगे बिहार के नए CM, थोड़ी देर में पेश करेंगे सरकार बनाने का दावा
LIVE: सम्राट चौधरी होंगे बिहार के नए CM, थोड़ी देर में पेश करेंगे सरकार बनाने का दावा
इंडिया
खरगे ने मिलाया हाथ, फिर पीएम मोदी ने कही ऐसी बात, खिलखिला कर हंस पड़े दोनों, देखें मजेदार वीडियो
खरगे ने मिलाया हाथ, फिर पीएम मोदी ने कही ऐसी बात, खिलखिला कर हंस पड़े दोनों, देखें मजेदार वीडियो
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Noida Protest LIVE: नोएडा में श्रमिक आंदोलन के बीच आया राहुल गांधी का बयान, कहा- मैं हर मजदूर के साथ
LIVE: नोएडा में श्रमिक आंदोलन के बीच आया राहुल गांधी का बयान, कहा- मैं हर मजदूर के साथ
बिहार
CM पद से इस्तीफे के बाद नीतीश कुमार की पहली प्रतिक्रिया, 'नई सरकार को मेरा पूरा सहयोग मिलेगा'
CM पद से इस्तीफे के बाद नीतीश कुमार की पहली प्रतिक्रिया, 'नई सरकार को मेरा पूरा सहयोग मिलेगा'
साउथ सिनेमा
लव अफेयर ने डुबोया इस एक्ट्रेस का करियर, शादी से पहले प्रेग्नेंट हो करवाया अबॉर्शन
लव अफेयर ने डुबोया इस एक्ट्रेस का करियर, शादी से पहले प्रेग्नेंट को करवाया अबॉर्शन
विश्व
US Iran War: चीन के जिस जहाज को US ने लौटाया, उसी ने तोड़ा ट्रंप का चक्रव्यूह, रिच स्टार्री ने पार किया होर्मुज स्ट्रेट
चीन के जिस जहाज को US ने लौटाया, उसी ने तोड़ा ट्रंप का चक्रव्यूह, रिच स्टार्री ने पार किया होर्मुज स्ट्रेट
क्रिकेट
Wisden Award Winners 2026 List: विजडन अवार्ड्स में भारत का दबदबा, 9 मुख्य अवार्ड में 7 भारतीय क्रिकेटर्स ने जीते
विजडन अवार्ड्स में भारत का दबदबा, 9 मुख्य अवार्ड में 7 भारतीय क्रिकेटर्स ने जीते
विश्व
US Iran War News Live: 'होर्मुज कोई सोशल मीडिया नहीं', अमेरिका की नाकेबंदी पर भड़का ईरान, कहा- अगर किसी ने आपको ब्लॉक किया तो...
Live: 'होर्मुज कोई सोशल मीडिया नहीं', US की नाकेबंदी पर भड़का ईरान, कहा- अगर किसी ने आपको ब्लॉक किया तो...
ENT LIVE
Everybody Loves Sohrab Handa REVIEW : Murder Mystery जो Emotional Depth और अच्छी Storytelling के साथ आगे बढ़ती है
Everybody Loves Sohrab Handa REVIEW : Murder Mystery जो Emotional Depth और अच्छी Storytelling के साथ आगे बढ़ती है
ENT LIVE
Thaai Kizhavi Movie Review : खतरनाक Godmother, दमदार Story और Powerful Performance
Thaai Kizhavi Movie Review : खतरनाक Godmother, दमदार Story और Powerful Performance
ENT LIVE
Vaazha 2: Movie Review: Youth Centric Entertainer, Comedy और Nostalgia से भरपूर
Vaazha 2: Movie Review: Youth Centric Entertainer, Comedy और Nostalgia से भरपूर
ENT LIVE
आमिर खान ने अपने darkest phase का किया खुलासा, divorce के बाद alcohol addiction से जूझ रहे थे
आमिर खान ने अपने darkest phase का किया खुलासा, divorce के बाद alcohol addiction से जूझ रहे थे
ENT LIVE
रणवीर सिंह ने एक सीन के लिए खुद को घायल कर लिया, ले जाना पड़ा हॉस्पिटल Anurag Kashyap ने किया खुलासा
रणवीर सिंह ने एक सीन के लिए खुद को घायल कर लिया, ले जाना पड़ा हॉस्पिटल Anurag Kashyap ने किया खुलासा
Embed widget