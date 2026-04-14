Kia Syros EV: किआ ला रही बजट इलेक्ट्रिक कार! Nexon EV और MG Windsor को मिलेगी कड़ी टक्कर

भारतीय बाजार में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मांग तेजी से बढ़ रही है और अब Kia भी इस रेस में बड़ा कदम उठाने जा रही है. कंपनी अपनी सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कार Kia Syros EV लॉन्च करने की तैयारी में है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, यह नई इलेक्ट्रिक SUV जून या जुलाई 2026 के आसपास लॉन्च हो सकती है. इसकी शुरुआती कीमत 15 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से कम रहने की उम्मीद है, जिससे यह बजट EV सेगमेंट में एक बड़ा विकल्प बन सकती है.

डिजाइन में मिलेगा मॉडर्न और स्टाइलिश लुक

Kia Syros EV का डिजाइन इसके पेट्रोल-डीजल मॉडल जैसा ही होगा, लेकिन इसमें कुछ खास बदलाव देखने को मिलेंगे जो इसे एक इलेक्ट्रिक कार का फील देंगे. इसमें बॉक्सी डिजाइन और मजबूत स्टांस मिलेगा, जो इसे रोड पर अलग पहचान देगा. साथ ही इसमें वर्टिकल LED हेडलैंप, L-शेप DRLs और स्टाइलिश LED टेललाइट्स दिए जाएंगे. फ्रंट बंपर में ADAS रडार सेंसर इंटीग्रेट किया जाएगा और 17-इंच के अलॉय व्हील्स के साथ ग्रीन ब्रेक कैलिपर्स इसे और बेहतर बनाएंगे.

फीचर्स में होगी भरपूर टेक्नोलॉजी

Kia Syros EV को फीचर्स के मामले में काफी एडवांस बनाया जाएगा. इसमें ट्रिपल स्क्रीन सेटअप मिल सकता है, जो इस सेगमेंट में खास होगा. इसके अलावा इसमें वेंटिलेटेड सीट्स, वायरलेस चार्जिंग, स्मार्टफोन कनेक्टिविटी और पैनोरमिक सनरूफ जैसे फीचर्स मिलेंगे. सेफ्टी के लिए इसमें 6 एयरबैग्स, 360 डिग्री कैमरा और लेवल-2 ADAS जैसी टेक्नोलॉजी दी जा सकती है. साथ ही V2L और V2V जैसे एडवांस फीचर्स भी इसमें देखने को मिल सकते हैं.

बैटरी और रेंज

कंपनी ने अभी तक बैटरी की आधिकारिक जानकारी नहीं दी है, लेकिन रिपोर्ट्स के अनुसार इसमें 42 kWh से 49 kWh तक के बैटरी पैक मिल सकते हैं. यह SUV एक बार चार्ज होने पर करीब 400 किलोमीटर तक चल सकती है. यह रेंज शहर और हाइवे दोनों के लिए काफी अच्छी मानी जाती है.

इन गाड़ियों से होगा सीधा मुकाबला

Kia Syros EV का मुकाबला भारत में Tata Nexon EV, MG Windsor EV, Mahindra XEV 3XO EV और VinFast VF6 जैसी गाड़ियों से होगा. कम कीमत और ज्यादा फीचर्स के कारण यह SUV बाजार में मजबूत पकड़ बना सकती है.