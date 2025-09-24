Hyundai Creta या Kia Seltos, जीएसटी कटौती के बाद कौन-सी गाड़ी मिल रही ज्यादा किफायती?

भारत में GST 2.0 लागू होने के बाद ऑटो कंपनियों ने अपनी गाड़ियों के दाम कम करने शुरू कर दिए हैं. इस लिस्ट में सबसे ज्यादा चर्चा Kia Seltos को लेकर है. कंपनी ने नई वैरिएंट-वाइज प्राइस लिस्ट जारी की है, जिससे साफ होता है कि अब Seltos पहले से ज्यादा किफायती हो गई है. जहां Hyundai Creta की कीमतों में करीब 38,311 की कटौती हुई है, वहीं Kia Seltos पर यह राहत 75,371 तक पहुंच गई है. यानी अब कीमत के मामले में Seltos, Creta से भी सस्ती पड़ रही है.

Kia Seltos की नई कीमत

GST 2.0 लागू होने के बाद Kia Seltos की एक्स-शोरूम कीमत अब 10.79 लाख से शुरू हो रही है. इसके अलग-अलग वैरिएंट्स पर 39,624 से लेकर 75,371 तक की कटौती हुई है.

टॉप-स्पेक X Line वेरिएंट्स (1.5L Turbo Petrol DCT और 1.5L Turbo Diesel Auto TC) पर सबसे ज्यादा प्राइस कट हुआ है.

मिड-स्पेक HTX और GTX वेरिएंट्स पर करीब 50,000 तक की राहत मिली है.

बेस वैरिएंट HTE पर करीब 40,000 तक की कटौती हुई है.

कुल मिलाकर देखा जाए तो Kia Seltos अब लगभग 3.67% सस्ती हो चुकी है.

Hyundai Creta कितनी सस्ती हुई?

Hyundai ने भी अपनी कारों की कीमतों में कटौती की है. सबसे ज्यादा 2.40 लाख की छूट Tucson SUV पर दी गई है. वहीं, कंपनी की सबसे पॉपुलर मिड-साइज SUV Creta की कीमत में 38,311 की कटौती हुई है. GST कट के बाद Hyundai Creta की शुरुआती कीमत अब 10.73 लाख हो गई है, जो पहले 11.11 लाख थी.

किस SUV में ज्यादा फायदा?

अगर कीमतों की तुलना करें तो Kia Seltos पर 75,000 तक और Hyundai Creta पर 38,000 तक की राहत मिली है. यानी ग्राहकों के लिए Kia Seltos अब और बेहतर विकल्प बन गई है. बता दें कि GST 2.0 के बाद मिड-साइज SUV सेगमेंट में Seltos और Creta की टक्कर और भी ज्यादा दिलचस्प हो गई है.

