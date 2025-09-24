हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोHyundai Creta या Kia Seltos, जीएसटी कटौती के बाद कौन-सी गाड़ी मिल रही ज्यादा किफायती?

Hyundai Creta या Kia Seltos, जीएसटी कटौती के बाद कौन-सी गाड़ी मिल रही ज्यादा किफायती?

GST 2.0 लागू होने के बाद Kia Seltos की कीमतों में काफी कटौती हुई है. इसके साथ ही Hyundai Creta भी अब पहले से ज्यादा सस्ती हो गई है. आइए इसके फीचर्स और नई कीमत पर नजर डालते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 24 Sep 2025 05:38 PM (IST)
Preferred Sources

भारत में GST 2.0 लागू होने के बाद ऑटो कंपनियों ने अपनी गाड़ियों के दाम कम करने शुरू कर दिए हैं. इस लिस्ट में सबसे ज्यादा चर्चा Kia Seltos को लेकर है. कंपनी ने नई वैरिएंट-वाइज प्राइस लिस्ट जारी की है, जिससे साफ होता है कि अब Seltos पहले से ज्यादा किफायती हो गई है. जहां Hyundai Creta की कीमतों में करीब 38,311 की कटौती हुई है, वहीं Kia Seltos पर यह राहत 75,371 तक पहुंच गई है. यानी अब कीमत के मामले में Seltos, Creta से भी सस्ती पड़ रही है. 

Kia Seltos की नई कीमत

  • GST 2.0 लागू होने के बाद Kia Seltos की एक्स-शोरूम कीमत अब 10.79 लाख से शुरू हो रही है. इसके अलग-अलग वैरिएंट्स पर 39,624 से लेकर 75,371 तक की कटौती हुई है.
  • टॉप-स्पेक X Line वेरिएंट्स (1.5L Turbo Petrol DCT और 1.5L Turbo Diesel Auto TC) पर सबसे ज्यादा प्राइस कट हुआ है.
  • मिड-स्पेक HTX और GTX वेरिएंट्स पर करीब 50,000 तक की राहत मिली है.
  • बेस वैरिएंट HTE पर करीब 40,000 तक की कटौती हुई है.
  • कुल मिलाकर देखा जाए तो Kia Seltos अब लगभग 3.67% सस्ती हो चुकी है.

Hyundai Creta कितनी सस्ती हुई?

  • Hyundai ने भी अपनी कारों की कीमतों में कटौती की है. सबसे ज्यादा 2.40 लाख की छूट Tucson SUV पर दी गई है. वहीं, कंपनी की सबसे पॉपुलर मिड-साइज SUV Creta की कीमत में 38,311 की कटौती हुई है. GST कट के बाद Hyundai Creta की शुरुआती कीमत अब 10.73 लाख हो गई है, जो पहले 11.11 लाख थी.

किस SUV में ज्यादा फायदा?

  • अगर कीमतों की तुलना करें तो Kia Seltos पर 75,000 तक और Hyundai Creta पर 38,000 तक की राहत मिली है. यानी ग्राहकों के लिए Kia Seltos अब और बेहतर विकल्प बन गई है. बता दें कि  GST 2.0 के बाद मिड-साइज SUV सेगमेंट में Seltos और Creta की टक्कर और भी ज्यादा दिलचस्प हो गई है.

ये भी पढ़ें: मारुति ने सेल के मामले में तोड़ा 30 साल का रिकॉर्ड, पहले दिन बेच दीं इतनी यूनिट्स

Published at : 24 Sep 2025 02:25 PM (IST)
Tags :
Hyundai Creta Auto News Kia Seltos GST Reforms 2025 GST 2.0 GST Cut
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
एलन मस्क के X को बड़ा झटका, हाई कोर्ट ने खारिज कर दी याचिका, कहा- 'भारत के नियम मानने ही होंगे'
एलन मस्क के X को बड़ा झटका, हाई कोर्ट ने खारिज कर दी याचिका, कहा- 'भारत के नियम मानने ही होंगे'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'अब किसी का इंतजार नहीं', शिवपाल यादव के जेल में न मिलने जाने पर आजम खान का बयान
'अब किसी का इंतजार नहीं', शिवपाल यादव के जेल में न मिलने जाने पर आजम खान का बयान
बॉलीवुड
नेशनल अवॉर्ड सेरेमनी में शाहरुख खान ने संभाला रानी मुखर्जी का आंचल, एक्ट्रेस ने संवारे सुपरस्टार के बाल, देखें तस्वीरें
शाहरुख ने संभाला रानी का आंचल, एक्ट्रेस ने संवारे उनके बाल, देखें तस्वीरें
इंडिया
'हमने सिर्फ 6 सीटें मांगी और...', महागठबंधन में शामिल होने के लिए लालू यादव के सामने ओवैसी ने क्या रखी थी डिमांड?
'हमने सिर्फ 6 सीटें मांगी और...', महागठबंधन में शामिल होने के लिए लालू यादव के सामने ओवैसी ने क्या रखी थी डिमांड?
Advertisement

वीडियोज

Azam Khan Release: जेल से निकलने के बाद आजम खान की पुलिस से हो गई भिड़ंत, Video Viral | ABP LIVE
Navratri मेले में मुसलमानों की दुकान पर बवाल, ID चेक कर हटवाए गए स्टॉल, BJP विधायक का एक्शन
Bangkok के Vajira Hospital के सामने धंसी सड़क, बन गया विशाल गड्ढा!
Congress CWC Meeting: पटना में Rahul Gandhi, Kharge; BJP का 'जूतम पैजार' पोस्टर!
कुमकुम भाग्य को गंगा माई की बेटियां से रिप्लेस किया गया, सृष्टि जैन ने पंथ के अनुसरण पर खुलकर बात की
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
एलन मस्क के X को बड़ा झटका, हाई कोर्ट ने खारिज कर दी याचिका, कहा- 'भारत के नियम मानने ही होंगे'
एलन मस्क के X को बड़ा झटका, हाई कोर्ट ने खारिज कर दी याचिका, कहा- 'भारत के नियम मानने ही होंगे'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'अब किसी का इंतजार नहीं', शिवपाल यादव के जेल में न मिलने जाने पर आजम खान का बयान
'अब किसी का इंतजार नहीं', शिवपाल यादव के जेल में न मिलने जाने पर आजम खान का बयान
बॉलीवुड
नेशनल अवॉर्ड सेरेमनी में शाहरुख खान ने संभाला रानी मुखर्जी का आंचल, एक्ट्रेस ने संवारे सुपरस्टार के बाल, देखें तस्वीरें
शाहरुख ने संभाला रानी का आंचल, एक्ट्रेस ने संवारे उनके बाल, देखें तस्वीरें
इंडिया
'हमने सिर्फ 6 सीटें मांगी और...', महागठबंधन में शामिल होने के लिए लालू यादव के सामने ओवैसी ने क्या रखी थी डिमांड?
'हमने सिर्फ 6 सीटें मांगी और...', महागठबंधन में शामिल होने के लिए लालू यादव के सामने ओवैसी ने क्या रखी थी डिमांड?
क्रिकेट
वेस्टइंडीज टेस्ट सीरीज से पहले टीम इंडिया का निकला दम, सिर्फ 194 पर हुई ढेर, केएल राहुल भी फ्लॉप
वेस्टइंडीज टेस्ट सीरीज से पहले टीम इंडिया का निकला दम, सिर्फ 194 पर हुई ढेर
टेलीविजन
'मुझे क्यों फंसा रहे हो...', ईशा मालवीय ने अपने वेडिंग प्लान का कर दिया खुलासा
'मुझे क्यों फंसा रहे हो...', ईशा मालवीय ने अपने वेडिंग प्लान का कर दिया खुलासा
ट्रेंडिंग
सड़क पर गुटखा खाकर थूक रहे थे लड़के! शख्स ने गाड़ी रोक कर दी ठुकाई फिर ऑन कैमरा मंगवाई माफी- वीडियो वायरल
सड़क पर गुटखा खाकर थूक रहे थे लड़के! शख्स ने गाड़ी रोक कर दी ठुकाई फिर ऑन कैमरा मंगवाई माफी- वीडियो वायरल
हेल्थ
Intermittent Fasting: दिल को नुकसान पहुंचा सकती है इंटरमिटेंट फास्टिंग, रिसर्च में सामने आई चौंकाने वाली बात
दिल को नुकसान पहुंचा सकती है इंटरमिटेंट फास्टिंग, रिसर्च में सामने आई चौंकाने वाली बात
ENT LIVE
रानी मुखर्जी ने मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए मुख्य भूमिका में 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता
रानी मुखर्जी ने मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए मुख्य भूमिका में 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता
ENT LIVE
कैटरीना कैफ और विक्की कौशल ने सबसे प्यारी पोस्ट के साथ प्रेग्नेंसी की अन्नोउंस की, ‘बेबी ऑन बोर्ड’ को आधिकारिक बनाया
कैटरीना कैफ और विक्की कौशल ने सबसे प्यारी पोस्ट के साथ प्रेग्नेंसी की अन्नोउंस की, ‘बेबी ऑन बोर्ड’ को आधिकारिक बनाया
ENT LIVE
Bollywood Evils : आर्यन खान को थानकिंग देने के लिए प्रशंसक फैंस क्रेजी हो गए ,दुनिया हसीनों का मेला गाना याद आया
Bollywood Evils : आर्यन खान को थानकिंग देने के लिए प्रशंसक फैंस क्रेजी हो गए ,दुनिया हसीनों का मेला गाना याद आया
ENT LIVE
They Call Him OG Trailer Review पवन कल्याण और इमरान हाशमी का अनदेखा हाई वोल्टेज एक्शन अवतार
They Call Him OG Trailer Review पवन कल्याण और इमरान हाशमी का अनदेखा हाई वोल्टेज एक्शन अवतार
ENT LIVE
दिल्ली की प्रतिष्ठित रामलीला में मंदोदरी के रूप में पूनम पांडे गैलम और ग्रेस लाती हैं
दिल्ली की प्रतिष्ठित रामलीला में मंदोदरी के रूप में पूनम पांडे गैलम और ग्रेस लाती हैं
Embed widget